02:17 09 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9640
  • 100 RUB4.4518
  • USD3.3202
Поиск
Горящие свечи у икон в кафедральном соборе Светицховели

Какой сегодня церковный праздник: 9 марта 2021

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Справки
Получить короткую ссылку
Темы:
Календарь религиозных праздников (694)
95710
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20210309/247907006/Kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-9-marta-2021.html

По православному церковному календарю 9 марта 2021 отмечают день памяти святителя Тарасия, Патриарха Константинопольского

Sputnik Грузия рассказывает, кем был этот cвятой и почему упоминается в церковном календаре.

Патриарх Константинопольский

По церковному календарю 9 марта поминают святителя Тарасия, Патриарха Константинопольского.

Родился будущий cвятой в знатной семье в Константинополе. Получив прекрасное образование, он быстро выдвинулся при дворе императора Константина VI Порфирородного (780-797) и его матери – cвятой императрицы Ирины.

Пасха на дистанции - верующие в храме Святой Троицы Самеба
© Sputnik / Alex Shlamov
Какого числа католическая и православная Пасха 2021: дата праздника

Византийская империя в те дни была охвачена ересью иконоборчества – cвятые иконы уничтожались, а их защитников повсюду преследовали. Еретики набирали силу и авторитет день ото дня, а Патриарх Павел – человек добрый и благочестивый, из-за слабости характера бороться с ними решительно не мог.

Он удалился в монастырь и принял схиму, а императрице Ирине и императору Константину объявил, что на патриаршем престоле своим преемником видит лишь известного сенатора Тарасия.

От внезапного предложения Тарасий долго отказывался, но в конце согласился с условием, что Вселенский Собор будет созван в скором времени для осуждения иконоборческой ереси.

Все иерархические ступени Тарасий прошел в короткое время и в 784 году был возведен на патриарший престол. А в 787-м состоялся VII Вселенский Собор под председательством святителя – Патриарха Тарасия в Никее, на котором было утверждено почитание cвятых икон.

Календарь питания в Великий пост по дням: что можно, а что нельзя >>

Святитель Тарасий 22 года мудро управлял Церковью. Все свое имущество он потратил на богоугодные дела, питая и покоя нищих, стариков, вдов и сирот, а сам вел суровую аскетическую жизнь.

Святитель Тарасий скончался в 806 году. Его похоронили в монастыре на Босфоре, устроенном им. У гроба святителя совершались многие чудеса.

Именины

По церковному календарю 9 марта именины: Александр, Антон, Евгений, Тарас, Федор.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (694)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Изображение Джона Траволты и Сэмюэля Л. Джексона с термометрами вместо пистолетов в Тель-Авиве
Джон Траволта и "Три грации" против COVID-19: граффити со всего мира в разгар пандемии
Конфликт между духовенством: драка с пострадавшими в епархии в Мартвили - видео
Конфликт среди духовенства: драка с пострадавшими в епархии в Мартвили - видео
Грузия в международном рейтинге скорости интернета
Грузия в международном рейтинге скорости интернета
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться