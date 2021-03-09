Какой сегодня церковный праздник: 9 марта 2021

Sputnik Грузия рассказывает, кем был этот cвятой и почему упоминается в церковном календаре.

Патриарх Константинопольский

По церковному календарю 9 марта поминают святителя Тарасия, Патриарха Константинопольского.

Родился будущий cвятой в знатной семье в Константинополе. Получив прекрасное образование, он быстро выдвинулся при дворе императора Константина VI Порфирородного (780-797) и его матери – cвятой императрицы Ирины.

Византийская империя в те дни была охвачена ересью иконоборчества – cвятые иконы уничтожались, а их защитников повсюду преследовали. Еретики набирали силу и авторитет день ото дня, а Патриарх Павел – человек добрый и благочестивый, из-за слабости характера бороться с ними решительно не мог.

Он удалился в монастырь и принял схиму, а императрице Ирине и императору Константину объявил, что на патриаршем престоле своим преемником видит лишь известного сенатора Тарасия.

От внезапного предложения Тарасий долго отказывался, но в конце согласился с условием, что Вселенский Собор будет созван в скором времени для осуждения иконоборческой ереси.

Все иерархические ступени Тарасий прошел в короткое время и в 784 году был возведен на патриарший престол. А в 787-м состоялся VII Вселенский Собор под председательством святителя – Патриарха Тарасия в Никее, на котором было утверждено почитание cвятых икон.

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Святитель Тарасий 22 года мудро управлял Церковью. Все свое имущество он потратил на богоугодные дела, питая и покоя нищих, стариков, вдов и сирот, а сам вел суровую аскетическую жизнь.

Святитель Тарасий скончался в 806 году. Его похоронили в монастыре на Босфоре, устроенном им. У гроба святителя совершались многие чудеса.

Именины

По церковному календарю 9 марта именины: Александр, Антон, Евгений, Тарас, Федор.

Материал подготовлен на основе открытых источников