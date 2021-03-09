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Мусульманин читает Священную книгу

Рамадан 2021: начало и конец месяца, исламский календарь

© photo: Sputnik / Evgeniy Epanchintsev
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20210309/251113050/Ramadan-2021-nachalo-i-konets-mesyatsa-islamskiy-kalendar.html

Приближается самый почетный и важный из 12 месяцев лунного календаря – Рамадан, в который ниспослан был Священный Коран

В большинстве мусульманских стран священный месяц поста и духовного очищения в 2021 году наступит 14 апреля. Sputnik Грузия рассказывает, когда будет Рамадан, начало и конец поста по исламскому и григорианскому календарю.

Когда будет Рамадан

В исламском календаре 12 месяцев, как и в григорианском. Каждый из них длится 29 или 30 дней, поэтому лунный год короче солнечного на 11-12 дней. Следовательно, даты исламских праздников сдвигаются относительно григорианского календаря.

Пасха на дистанции - верующие в храме Святой Троицы Самеба
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Ежегодно месяц Рамадан, как и все остальные в исламском календаре, длится от 29 до 30 дней, и, соответственно, выпадает на разные числа. В 2021-м в девятом месяце исламского лунного календаря 30 дней.

В исламском календаре, в отличии от григорианского, сутки начинаются с заходом солнца, а не в полночь. Поэтому в 2021 году Рамадан начнется с закатом солнца 13 апреля и завершится 12 мая вечером.

Рамадан в разных мусульманских странах может начинаться в разное время – это зависит от способа астрономического вычисления или прямого наблюдения за фазами Луны.

Рамадан для последователей ислама – один из важных периодов. С началом Рамадана все правоверные начинают пост, выполнив ряд необходимых приготовлений и религиозных обрядов, а также освободиться от оскверняющих человека помыслов.

Начало и конец поста

Пост в Рамадан – один из пяти столпов Ислама. Мусульмане в обязательном порядке должны его соблюдать от утреннего до вечернего намаза.

Пост в месяц Рамадан в 2021-м начинается 13 апреля с заходом солнца. Мусульмане в месяц Рамадан отказываются в дневное время от приема пищи.

Кафедральный собор Святой Троицы Самеба во время карантина
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Во время поста в священный месяц Рамадан предусмотрены два ночных приема пищи: вечерний – ифтар и предрассветный – сухур. Вечерний прием пищи начинают сразу после вечерней молитвы, а предрассветный – желательно завершить хотя бы за полчаса до рассвета.

В Рамадан особенно важно вовремя совершать пятикратный ежедневный намаз (молитва). Во время молитвы произносят в основном аяты из Корана и прославляют Бога с принятием одновременно различных поз.

Предназначен пост Рамадан для воспитания богобоязненности в человеке – он удерживает его от любого непристойного дела.

Завершает Рамадан второй по значению великий праздник – Ид аль Фитр или Праздник Разговения. Ид аль Фитр наступит первого числа месяца Шавваль и длится три дня – в 2021 году праздник начинается с 13 мая, вернее, с 12 числа, после заката солнца.

Материал подготовлен на основе открытых источников

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