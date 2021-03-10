Какой сегодня церковный праздник: 10 марта 2021

По православному церковному календарю 10 марта 2021 отмечают день памяти cвятых Порфирия, Севастиана, Христодула и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Архиепископ Газский

По церковному календарю 10 марта поминают святителя Порфирия, архиепископа Газского.

Родился будущий cвятой в состоятельной семье в Фессалониках, в Македонии, примерно в 346 году. Получив хорошее образование, Порфирий, стремясь к иноческой жизни, в 25 лет отправился в Египет, где подвизался на горе Нитрийской под руководством преподобного Макария Великого.

Вместе с блаженным Иеронимом он отправился в Иерусалим на поклонение Животворящему Кресту Господню, затем поселился в Иорданской пустыне для молитвенного и постнического подвига.

Тяжело заболев, Порфирий для исцеления отправился к святым местам Иерусалима. Господь посетил преподобного в сновидении, когда он лежал в полном забытьи у подножия Голгофы. Проснувшись, он почувствовал себя здоровым.

Патриарх Иерусалимский вскоре посвятил Порфирия в пресвитерский сан и поставил хранителем Честного Древа Креста Господня. Получив свою часть родительского наследства – 4 тысячи золотых монет, он раздал нуждающимся и на украшение Божьих храмов.

В 395-м его поставили епископом города Газы в Палестине, и он отправился для исполнения нового послушания. Многочисленные чудеса и исцеления совершались по молитвам святителя. В течение 25 лет архипастырь наставлял людей. Он скончался в преклонном возрасте в 420 году.

Святые мученики

По церковному календарю 10 марта поминают мучеников Севастиана и Христодула, пострадавших за веру во время правления Нерона (54-68).

Севастиан и Христодул принадлежали к дружине святой мученицы Фотины. По приказу императора, их подвергли жестоким пыткам, а затем казнили. Произошло это примерно в 66-м.

Севастиан Пошехонский

По церковному календарю 10 марта поминают преподобного Севастиана Сохотского, Пошехонского – игумена Преображенского монастыря на реке Сохоти.

Сведений о жизни преподобного сохранилось очень мало. Известно, что жил будущий святой в XV веке. По народному сказанию, еще в юношеском возрасте Севастиан почувствовал стремление к подвижнической жизни.

Поступив в одну из иноческих обителей, Севастиан прошел различные послушания, постригся и был рукоположен в иеродиакона и в иеромонаха. В поисках уединения он ушел в дремучие пошехонские леса по реке Сохоти и построил там церковь Преображения Господня.

Вскоре под управлением преподобного образовалась иноческая обитель. Севастиан жил в ветхой, тесной хижине и все время проводил в молитве, посте и трудах. Скончался святой примерно в 1492 году.

Именины

По церковному календарю 10 марта именины отмечают Анна, Иван, Николай, Петр, Порфирий, Сергей и Севастьян.

Материал подготовлен на основе открытых источников