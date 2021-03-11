Какой сегодня церковный праздник: 11 марта 2021

По православному церковному календарю 11 марта 2021 отмечают день памяти святых Прокопия, Фалалея, Тита и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре.

Прокопий Декаполит

По церковному календарю 11 марта поминают преподобного Прокопия Декаполита, исповедника, прославившегося иноческими подвигами.

Жил будущий святой в области Декаполиса к востоку от Галилейского моря (Тивериадское озеро) в VIII веке. Преподобный вместе со своим сподвижником святым Василием и другими защитниками Православия противостоял мужественно иконоборческой ереси, возникшей в то время.

Преподобного Прокопия схватили по приказу императора Льва Исавра (717-741). Его предали жестоким пыткам и бросили в темницу, где он оставался вместе с преподобным Василием до смерти царя-мучителя.

Выйдя на свободу, преподобный Прокопий провел остаток жизни мирно, в иноческих подвигах, наставляя многих на путь спасения и добродетели. Преподобный дожил до глубокой старости. Он скончался примерно в 750 году.

Фалалей Сирийский

По церковному календарю 11 марта поминают преподобного Фалалея Сирийского, который жил в V веке.

Будущий святой был родом из Киликии (Малая Азия). В обители Саввы Освященного он принял иночество и там же был рукоположен во пресвитера. Удалившись в Сирию, он поселился в палатке недалеко от города Гавала, на заброшенном языческом капище, окруженном гробницами.

Дурная слава об этом месте была известна всем – нечистые духи, обитавшие там, пугали путников и причиняли им много зла. Преподобный в полном уединении молился день и ночь, и в конце концов с Божьей помощью победил бесов и они перестали его беспокоить.

После этого преподобный усилил свой подвиг – построил себе тесную хижину, в которой мог помещаться лишь пригнув голову, и провел в ней примерно 10 лет.

С помощью дара чудотворения, которым его наделил Господь, он просвещал местных язычников. С помощью жителей, обращенных им в христианство, преподобный разрушил идольское капище, на его месте построил храм, где Богослужение проводилось ежедневно. Скончался преподобный Фалалей в глубокой старости, примерно 460 году.

Пресвитер Печерский

По церковному календарю 11 марта поминают преподобного Тита, пресвитера Печерского, в Ближних пещерах.

Преподобный, согласно житию, дружил с диаконом Евагрием. Впоследствии дружба переросла в сильную вражду и ненависть.

Когда преподобный Тит тяжело заболел и стал готовиться к смерти, он послал к Евагрию просить прощения, но тот мириться не хотел. К одру больного Евагрия Печерская братия привела насильно. Со слезами просил Преподобный Тит о прощении, но дьякон был непреклонен и заявил, что никогда его не простит – ни в этом, ни в будущем веке.

Сказав это, Евагрий, пораженный Ангелом, упал замертво, а Тит – исцелился. После этого он удвоил свои подвиги, прославился особым смирением и стал чудотворцем. Умер преподобный примерно в 1190-м.

Именины

По церковному календарю 11 марта именины отмечают Михаил, Макар, Петр, Прокоп, Степан, Сергей, Тит, Тимофей, Юлиан, Яков.

Материал подготовлен на основе открытых источников