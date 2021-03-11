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Молитва Матроне о здравии и исцелении: как правильно молиться

photo: Stavropol Metropolis of the Russian Orthodox Church
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https://sputnik-georgia.ru/spravka/20210311/251137552/Molitva-Matrone-o-zdravii-i-istselenii-kak-pravilno-molitsya.html

Молитва Святой Матроне Московской о здравии и исцелении – средство чудотворное, способное творить невероятное, считают верующие

Матрона Московская – одна из самых известных и почитаемых святых в России.

Иконы Святой Матроны Московской
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
Кто такая Матрона Московская: мощи, чудеса, предсказания

Помогает всем, кто в любых скорбях и горестях обращается к ней с искренней мольбой.

Действенность молитвы святой Матроне доказана множеством случаев из реальной жизни.

Она способна исцелить тяжелых больных, от лечения которых даже врачи отказались.

Sputnik Грузия поинтересовался, где и как правильно молиться Матроне Московской и публикует молитвы к святой о здравии и исцелении.

Где и как правильно молиться

Возносить молитву Матроне Московской и просить блаженную об исцелении больного можно в любом месте: в церкви, на работе или дома.

Матроне можно молиться как о своем здравии и исцелении, так и своих близких. Молитву "О собственном здравии" читают, когда просят о своем здоровье, а когда молятся о больном родственнике, возносят "Молитву об исцелении Матроне Московской".

Мощи Матроны Московской
photo: 74.ru / FB
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Молиться святой нужно правильно – человек должен возносить молитву Матроне Московской искренне, со смирением в душе и с твердой верой в помощь блаженной.

Но прежде чем начать молиться, нужно исповедаться в церкви и причаститься, чтобы очистить душу от скопившейся грязи, ибо молитва – это покаяние. Также хорошо приобрести икону или образок святой Матроны, чтобы они были в доме больного.

В тоже время важно следовать предписаниям врачей, ибо часто Господь оказывает помощь больному через других людей. И, естественно, постоянно с верой молиться о здравии и исцелении.

Молитва блаженной о собственном здравии

Блаженная старица, Матрона Московская. Смилуйся и избавь меня от струпа и язв, от рубцов и истощения, да прибавь мне православного терпения. Отринь болезни греховные и преподай мне мысли духовные. Защити меня от порчи проклятой, от сглаза и корчи горбатой. Ниспошли с небес заступничество верное и избавь меня от деяния скверного. Да будет воля твоя. Аминь.

Молитва Матроне Московской об исцелении

Блаженная старица, Матрона Московская. Умоляю тебя об исцелении и прошу о великодушном прощении. Заступись пред Господом Богом за раба болящего (рабу болящую) (называете имя страдальца). Отринь все хвори телесные и смуты душевные. Ниспошли выздоровление скорое и отринь испытание суровое. Пусть болящий (болящая) побыстрее поправится, а душа его (ее) от скорби избавится. Да будет воля твоя. Аминь.

Материал подготовлен на основе открытых источников

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