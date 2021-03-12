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Патриаршее служение в Прощеное воскресенье

Как просить прощения в Прощеное воскресенье 2021? Традиции праздника

© photo: Sputnik / Сергей Пятаков
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20210312/251147509/Kak-prosit-proscheniya-v-proschenoe-voskresene-2021-Traditsii-prazdnika.html

Прощеным воскресеньем называют последний день перед началом Великого поста - в 2021-м праздник приходится на 14 марта

В Прощеное воскресенье каждый человек имеет шанс попросить прощения за все проступки, которые он невольно или сознательно совершил за минувший год.

Sputnik Грузия рассказывает, как просить прощения в Прощеное воскресенье и как появилась эта традиция праздника.

Как появилась Прощеное воскресенье

Традиция просить прощения перед началом Великого поста появилась в V–VI веках у палестинских монахов.

Монахи, следуя примеру Спасителя, перед началом Великого поста уходили в пустыню, где все дни проводили в молитвах, готовясь к празднику Пасхи. Некоторые из них так и не возвращались в монастырь, умирая в пустыне.

Пасха на дистанции - верующие в храме Святой Троицы Самеба
© Sputnik / Alex Shlamov
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Поэтому накануне расставания, понимая, что, возможно, они видятся в последний раз, монахи просили друг у друга прощения. Так и появилась эта древняя традиция и Прощеное воскресенье.

В Прощеное воскресение в церквях, по традиции, читают Евангелие с разделом о Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид. Иисус учил, что прощать обиды своим ближним необходимо, чтобы и нам были прощены грехи наши.

Чин прощения в храмах совершается по окончании вечернего богослужения. По традиции, настоятель просит с земным поклоном прощения у духовенства и прихожан, те в ответ кланяются и просят настоятеля простить их тоже. Затем служители церкви и миряне просят друг у друга прощения.

В Прощеное воскресение в храмах, по церковной традиции, вспоминают изгнание Адама из Рая как напоминание о том, что человек, своевольно, как Адам, отдалившись от церкви, теряет связь с духовным миром.

Как просить прощения

По церковной традиции просить прощения нужно вообще у всех, а также прощать всех, даже если они об этом не просили.

Мы часто намерено или невольно обижаем близких, поэтому в Прощеное воскресенье нужно проанализировать прожитый год и вспомнить, кого и когда мы обидели. В первую очередь попросить прощения нужно у членов своей семьи и извиниться за невнимательность, грубость, отказ в помощи и так далее.

Верующие в церкви. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Прощеное воскресенье 2021: традиции, приметы, обычаи в православии

В Прощеное воскресенье, по древней традиции, старшие первыми извиняются перед младшими по возрасту, а начальники - перед подчиненными. Идти на примирение первому и просить прощения у тех, с кем мы в ссоре, сложнее всего. Поэтому этим людям нужно уделить особенное внимание и, смирив гордыню, попросить прощения. В этом и заключается смысл праздника.

Перед тем как просить прощения, постарайтесь вспомнить те моменты, когда нанесли обиду, и сказать смиренно: "Прости меня, если чем-то тебя обидел умышленно или нет".

А на обращение с просьбой о прощении принято отвечать: "Бог простит, и я прощаю". Эти слова означают, что Господь простил за покаяние, а человек обиду не держит. И потом безгрешных людей нет, а судить может только Создатель.

Чтобы сбросить груз обид до начала Великого поста, нужно искренне покаяться и простить и встретить праздник Воскресения Христова с чистой душой.

Другие традиции праздника

В Прощеное воскресение люди, по традиции, посещали могилы родных. Приносили дары усопшим и просили у них прощения.

В старину в праздник перед тем, как начать извиняться, ходили в храм, исповедовались, каялись в грехах и причащались.

Люди, по обычаю, обоюдно прося прощения, целовались три раза. Отсюда и второе название Прощеного воскресенья - "целовальник".

Храм Святой Троицы - Самеба в Самеба в день сплоченности и святости семьи
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По традиции, прощение просят по старшинству. На Руси был обычай - государь просил прощения у своих подданных. Для этого царь посещал монастыри, объезжал войска и просил прощения у всех, в том числе у братии и солдат.

Не простить кого-то или ругаться в Прощеное воскресение плохая примета. Она могла принести много бед, поэтому люди в этот день должны найти в себе силы и простить тех, кто их обидел. В Священном писании сказано что, если попросить прощения и самому простить, то Господь Бог простит все грехи.

В Прощеное воскресение, по традиции, трапезничали семь раз – по числу недель, входящих в Великий пост. После последней трапезы остатки еды, по обычаю, оставляли на столе и прибирались только на следующий день.

Эта традиция считалась хорошей приметой, привлекающей достаток и благополучие в дом на весь следующий год.

Материал подготовлен на основе открытых источников

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