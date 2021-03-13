Великий пост 2021: календарь питания по дням, правила поста

Sputnik Грузия поинтересовался, как правильно поститься, какие правила важно соблюдать в Великий пост, а также публикует календарь питания по дням.

Правила поста

Великий пост, из четырех многодневных постов, установленных православной церковью, самый основной, строгий и продолжительный. Состоит Великий пост из двух частей и в общей сложности длится семь недель.

Первая часть – Святая Четыредесятница, установленная в память о 40-дневном посте Спасителя в пустыне, длится шесть недель – это время покаяния. Вторая – Страстная седмица, последняя неделя перед Пасхой, в течение которой вспоминают последние дни земной жизни и крестной смерти Спасителя – время очищения и подготовки к Светлому Воскресению Христову.

По церковным правилам миряне для того, чтобы поститься, получают благословение духовника, предварительно пройдя таинство исповеди.

Правила Великого поста в первую очередь предусматривают духовную подготовку к Пасхе. Правила касаются не только ограничений в питании, но и строгости в соблюдении моральных норм.

Православные по правилам поста в первую очередь должны заботиться об очищении души и помыслов, чтобы с чистым сердцем встретить Воскресение Христово. А для этого необходимо ежедневно молиться и по возможности посещать церковные службы все семь недель Великого поста. В эти дни также нужно совершать как можно больше добрых дел – без этого пост теряет свое значение.

По церковным правилам на протяжении всего Великого поста нельзя венчаться. Верующим, соблюдающим пост, категорически не рекомендуется в этот период принимать участие во всевозможных увеселительных мероприятиях, напиваться, ругаться, скандалить и завидовать.

Порицаются и другие мирские развлечения, к которым можно отнести походы в театр и кино на комедии, праздное проведение времени в Интернете и так далее.

В дни Великого поста можно читать богоугодные книги, посещать концерты духовной музыки, Интернет использовать для работы или благих дел.

Служители церкви считают, что человек сможет приблизиться к Богу, соблюдая пост и посвящая больше времени молитвам, отодвигая при этом все ненужное на задний план. Первая и последняя недели поста – самые строгие, а молитвы – более продолжительные.

В последнюю неделю поста верующие раскаиваются в вольных или невольных прегрешениях, причащаются и очищаются от всего греховного, так как Иисус терпел жестокие муки ради людей именно в эти дни.

Верующие в последние дни поста максимально должны оградиться от мирской суеты – как можно меньше покидать дом, не смотреть телевизионные программы и так далее.

Календарь питания

Отказ от некоторых продуктов и физическое очищение – одна из важных составляющих Великого поста. В период поста верующие отказываются в первую очередь от любой пищи животного происхождения. К ней относят все сорта мяса и птицы, яйца, животные жиры, молочные продукты.

В эти дни также запрещается есть рыбу, за исключением пары дней. А также все то, что содержит элементы этих продуктов. Основные продукты, которые можно принимать во время поста, это злаки, фрукты и овощи.

По церковным правилам составлять календарь питания в Великий пост нужно по следующим принципам:

понедельник, среда, пятница – сухоядение, то есть разрешено есть хлеб, фрукты, овощи;

вторник, четверг – можно есть горячую пищу растительного происхождения без масла;

суббота, воскресенье (кроме заключительной недели поста) – разрешается пища растительного происхождения с постным маслом.

Рыбу можно есть лишь в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы (7 апреля) и Входа Господня в Иерусалим – Вербное воскресенье, которое в 2021 году выпадает на 25 апреля.

По церковным правилам в Чистый понедельник, первый день поста, и Страстную (Красную) пятницу – в день казни Иисуса, принято полностью отказываться от пищи.

В Страстную пятницу, которая в 2021 году выпадает на 23 апреля, нельзя принимать пищу до выноса плащаницы во время церковной службы. Великая суббота – единственная суббота в течение всего года, когда можно соблюдать строгий пост. Те люди, которые готовятся к причастию, не должны пить и есть ничего после восьми часов вечера. В том случае, если кто-то нарушит пост, должен покаяться и продолжить его, но ни в коем случае не прекращать.

Священники считают, что если человек станет нервным и раздражительным из-за запрета на определенную пищу, то лучше прекратить пост. Потому что это не диета, а период духовного очищения, которого невозможно достичь, находясь постоянно в раздраженном состоянии.

От поста освобождаются тяжело больные люди, беременные женщины, кормящие матери, военные, рабочие, занимающиеся тяжелым физическим трудом, путешественники и дети до семи лет. С семи до 14 лет дети могут держать пост только по средам и пятницам. А после 14 лет подросток сам должен решить, соблюдать ему пост или нет.

Лицо, имеющее проблемы со здоровьем, прежде чем принять решение о посте, обязательно должно посоветоваться с врачом о том, сможет ли он поститься без нанесения вреда своему здоровью.

Материал подготовлен на основе открытых источников