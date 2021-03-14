Когда можно есть рыбу в Великий пост: рыбные дни 2021, правила поста

В 2021 году Великий пост начнется 15 марта и продлится до 2 мая – в этот день православные христиане празднуют Пасху или Светлое Воскресение Христово.

Sputnik Грузия поинтересовался, когда можно есть рыбу в Великий пост и какие правила нужно соблюдать в этот период.

Когда можно есть рыбу в Великий пост

Великий пост посвящен воспоминаниям о сорокадневном посте Спасителя в пустыне и о последних земных днях, страданиях и Крестной смерти Христа.

В период поста верующие отказываются от любой пищи животного происхождения – всех сортов мяса и птицы, яиц, животных жиров, молочных продуктов, а также всего то, что содержит элементы этих продуктов. В эти дни также запрещается есть рыбу, за исключением пары дней.

Тем не менее, соблюдать церковные правила со всей строгостью не всем по силам и пост не должен быть во вред здоровью. Мера поста должна быть соразмерна со многими факторами жизни верующего и согласована со священником. Пост с благословения духовника можно ослабить из-за проблем со здоровьем, для поддержки усиленной работы мозга и так далее.

По церковным правилам на протяжении всего Великого поста нельзя венчаться, принимать участие во всевозможных увеселительных мероприятиях, напиваться, ругаться, скандалить и завидовать.

Священнослужители напоминают, что суть поста в том, чтобы отказаться от того, что отдаляет человека от Бога – грехов и страстей, обид и злобы, а не в том, чтобы ограничить себя в еде и развлечениях.

Православные христиане, которые стремятся приблизится к Богу, сознательно соблюдают пост – отказываясь есть мясные и молочные продукты и смиряя мирские желания. Эти ограничения – крошечная жертва Богу, которой верующий человек как бы подтверждает свою готовность следовать за Господом.

Рыбные дни 2021

Для тех, кто соблюдает пост в полной мере, рыбные продукты для подкрепления сил разрешено есть в три праздничных дня – в Благовещение, Лазареву субботу и в Вербное воскресенье.

Благовещение Пресвятой Богородицы – один из 12 самых главных церковных праздников, который православная церковь празднует ежегодно 7 апреля. Благовещение христиане празднуют за девять месяцев до Рождества Христова. В праздник вспоминают, как архангел Гавриил явился Деве Марии и сообщил, что ей предстоит родить Сына Божьего. В Благовещение можно есть рыбу и рыбные продукты.

Следующим рыбным днем в Великий пост является Лазарева суббота – день, когда вспоминают чудо воскрешения праведного Лазаря Спасителем через четыре дня после смерти. Дата церковного праздника каждый год разная, так как зависит от дня празднования Пасхи. Лазареву субботу отмечают в субботу шестой недели Великого поста. Она предваряет праздник Входа Господня в Иерусалим, который в 2021 году выпадает на 24 апреля. Согласно церковной традиции, в этот важный день нельзя есть рыбу, но можно кушать рыбью икру как символ вечной жизни.

Рыбу и рыбные продукты можно есть в Великий пост 2021 и в Вербное воскресенье. Вербное воскресенье отмечают в последнее воскресенье Великого поста — в 2021-м Вход Господень в Иерусалим празднуют 25 апреля.

Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим — важное событие последних дней земной жизни Иисуса Христа до распятия на Кресте – день, когда Иисус въехал в Иерусалим как царь. В христианской традиции этот день считается символом будущего воцарения Бога.

Материал подготовлен на основе открытых источников