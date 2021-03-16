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Собор Святого Николая в крепости Нарикала

Какой сегодня церковный праздник: 16 марта 2021

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Календарь религиозных праздников (697)
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По православному церковному календарю 16 марта 2021 отмечают день памяти cвятых Евтропия, Клеоника, Василиска, Пиамы и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.

По церковному календарю 16 марта чествуют Волоколамскую икону Божьей Матери.

Святые мученики

По церковному календарю 16 марта поминают мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска, пострадавших за веру в городе Амасии Понтийской в первые годы IV века.

Родные братья Клеоник и Евтропий и Василиск – племянник cвятого Феодора Тирона, были лучшими друзьями. После казни мученика Феодора, друзья попали в тюрьму, где проповедуя, многих заключенных привели к вере.

На выставке Преподобный Серафим Саровский в Москве
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На суде Евтропия, Клеоника и Василиска, бесстрашно назвавших себя христианами, жестоко избили. Евтропий во время пыток громко молился Господу о даровании им твердости в исповедании веры перед лицом смерти.

Его молитвы были услышаны. Многие из стоявших поблизости тогда видели Спасителя и с Ним Феодора Тирона, недавно погибшего, который укреплял мучеников. По требованию людей пытки прекратили, а мучеников бросили в темницу.

Друзей на следующий день пытались заставить принести жертву в храме Артемиды, но внезапное землетрясение, случившееся по молитве мучеников, разрушило капище до основания.

Ни пытки, ни уговоры не подействовали на святых. Они постоянно молились, а Господь укреплял их силы. Когда язычники поняли, что победить веру христиан они не смогут, Евтропия и Клеоника распяли, а Василиску отрубили голову.

Преподобная Пиама

По церковному календарю 16 марта поминают преподобную Пиаму деву.

Подвизалась будущая святая недалеко от Александрии. В родном доме Пиама жила как в затворе – ни с кем не общалась, пищу принимала через день, а после молитвы пряла лен. За благочестивую жизнь Господь наделил преподобную даром прозрения.

Иконы Святой Матроны Московской
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Однажды святая Пиама узнав, что жители соседнего большого села, ослепленные алчностью, готовы истребить односельчан девы, чтобы распределить воду во время разлива Нила только на своих полях, сообщила о их намерении старейшинам.

Старейшины испугавшись, умоляли Пиаму пойти к соседям и удержать их от преступления. Преподобная, давно отказавшаяся от общения с людьми, на встречу не пошла, но всю ночь провела в молитве.

Вооруженные жители соседнего села на следующее утро, направлявшиеся к селению, остановились внезапно и двинуться дальше не могли. Господь открыл им, что их удерживает молитва святой.

Опомнившись, люди раскаялись в своем злоумышлении и отправили к соседям послов с просьбой о мире. Преподобная мирно скончалась в 337 году.

Волоколамская икона Божьей Матери

По церковному календарю 16 марта чествуют Волоколамскую икону Божьей Матери.

Волоколамская икона Божьей Матери – это копия с Владимирского образа Московского Успенского собора. Икону в Успенский монастырь привезли из Звенигорода в 1572-м.

Отличительной особенностью Волоколамской иконы является изображение митрополитов Московских на полях – святителей Киприана (справа) и Геронтия (слева).

Пасха на дистанции - верующие в храме Святой Троицы Самеба
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Первое прибытие Владимирской иконы Божьей Матери в Москву из Владимира в 1395 году связано с именем митрополита Киприана. Владимирская святыня стала окончательно московской при митрополите Геронтии в 1480-м.

Волоколамской иконе в 1588 году посвятили надвратную церковь южных ворот Иосифо-Волоцкого монастыря в честь Сретения Владимирского образа Пресвятой Богородицы. В обиходнике монастыря икона отмечена как чудотворная.

Надвратную церковь в XVII веке переосвятили во имя святых апостолов Петра и Павла, а образ перенесли в новый Успенский собор.

Из обители Волоколамскую икону вывезли в 1954-м, а после реставрации образ находится в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Рублева.

Именины

По церковному календарю 16 марта именины отмечают Марфа, Михаил и Севастьян.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (697)
Теги:
Религиозный праздник, Церковный праздник

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