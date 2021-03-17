Гороскоп на 18 марта по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в среду готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет удачным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на четверг, 18 марта, рассказывает, кто из знаков зодиака улучшит свое финансовое положение, кто продвинется по службе, кто утонет в бурном романе, а кому предстоит решать проблемы и преодолевать трудности.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 18 марта, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Овнов 18 марта ждет сложный день, связанный с обидами и невыполненными обязательствами. Гороскоп рекомендует представителям знака зодиака воздержаться от активных физических нагрузок, длительных поездок, прогулок в одиночестве и шумных застолий. Запас жизненной энергии Овнов велик, но его нужно восполнять полноценным отдыхом, поэтому звезды советуют им сегодня отложив дела, расслабиться и главное, сохранить хорошее настроение. Эмоции будут перехлестывать через край, следовательно, лучше избежать и выяснения отношений с близкими людьми. Достичь финансовой независимости Овны смогут, если будут готовы взять на себя большую ответственность.

Телец

Космос наделит Тельцов сегодня стремлением зарабатывать больше денег, хотя 18 марта лучше посвятить духовному очищению и постижению истин. Эмоциональная впечатлительность Тельцов может стать причиной недопонимания с близкими людьми. Гороскоп советует знаку зодиака не пытаться решить все проблемы сразу и когда напряжение вырастет до предела, проявить больше сдержанности и не срывать злость на близких людях. Лучше прислушаться к внутреннему голосу и воспринимать любую неприятность спокойно, так как планеты обещают перемены к лучшему.

Близнецы

Звезды предостерегают Близнецов, что 18 марта судьба опять готовит им испытания – любое дело сегодня потребует от них гораздо больше усилий и времени, чем предполагалось. Представителей знака зодиака могут настигнуть нерешенные проблемы или отложенные дела, решение которых потребует много времени и средств. У Близнецов сегодня возможны конфликты с родными или людьми, от которых зависит их финансовое положение. Из-за занятости и нехватки полноценного общения разногласия возникнут даже в стабильных парах. Космос обещает, что у одиноких Близнецов есть шанс встретить вторую половину – будьте внимательны, так как место встречи может быть любым, даже самым банальным.

Рак

Раков 18 марта поглотит суета и рутина, а внезапное задание от руководства или непредвиденная поездка способны разрушить планы на вечер. В финансовом плане звезды сулят удачу и обещают, что скоро этот знак зодиака сможет позволить себе многое из того, что ранее было недоступно. Гороскоп рекомендует избегать слишком откровенных разговоров – неблагоприятное влияние планет способно на пустом месте спровоцировать выяснения отношений и скандалы. В жизни одиноких представителей знака зодиака появится любимый человек и наступит период романтических признаний. Гороскоп предупреждает Раков, чтобы не переедали и не увлекались острыми блюдами, в противном случае им не избежать гастрита.

Лев

Звезды говорят, что у Львов 18 марта появится возможность рассчитаться с долгами и обязательствами, так как практический подход к делу, превосходная организация и рациональное использование энергии, помогут повысить авторитет или улучшить финансовое положение. Вечер благоприятен для финансовой работы, можно заключить выгодную сделку или совершить покупку. Знаку зодиака следует обратить внимание на свое здоровье, чтобы избежать любого рецидива хронических заболеваний, в виду того, что даже небольшая небрежность может снова обострить проблему. Возможны некоторые изменения в личной жизни – одинокие Львы при весьма неожиданных обстоятельствах встретят своего партнера. Знакомство, которому этот знак зодиака может вообще не придать значения, по воле судьбы оказаться любовью всей его жизни.

Дева

Гороскоп рекомендуют Девам 18 марта не упустить возможность добиться успеха и решительно браться за все предложенные дела. Но в погоне за деньгами и финансовым благополучием Девам не следует забывать о людях, которые их любят и должны занимать приоритетное место в их жизни. Советы близких помогут Девам наметить новые цели на будущее и взглянуть на жизнь под другим углом. Для длительных поездок, прогулок в одиночестве и активных физических нагрузок 18 марта неблагоприятно. Гороскоп рекомендует Девам быть внимательными к своему имуществу, поскольку не исключены пожар, ограбление или потеря ценной вещи. Звезды советуют Девам систематически делать утреннюю зарядку, так как организм нуждается в дополнительных движениях.

Весы

Весам 18 марта Космос даст шанс подняться по карьерной лестнице и поправить свое материальное положение – деловая активность и уверенность в себе помогут им сегодня принять правильные решения. Однако гороскоп не рекомендует Весам браться за дела, в которых они некомпетентны и избегать экспериментов, чтобы не попасть в неловкое положение или стать причиной очередного конфликта. Не исключены приятные перемены в личной жизни – Весы на свидание пригласит человек, которому знак зодиака давно симпатизирует. К совету старшего Весам стоит сегодня прислушаться.

Скорпион

Скорпионы, чтобы добиться успеха, должны нестандартно мыслить и творчески относиться даже к рутинным обязанностям. При таком подходе и работа будет доставлять им позитивные эмоции и гораздо эффективнее будут решаться возникающие проблемы. Но демонстрировать свой характер Скорпионам звезды сегодня не советуют. Скорпионы, занимающиеся творческой деятельностью, 18 марта смогут самореализоваться и добиться признания, что, естественно, доставит им большое удовольствие. Сегодня знак зодиака охватит желание изменить окружающую обстановку, что в итоге может перерасти в косметический ремонт. Не лучший день для выяснения отношений с партнером, по гороскопу "разборки" лучше отложить.

Стрелец

Стрельцов ожидает сложный день – осуществлению замыслов и взаимопониманию в общении будет мешать неблагоприятное расположение планет. Звезды советуют Стрельцам обуздать свои чувства, чтобы избежать эмоционального перенапряжения, так как пылкость и впечатлительность знака зодиака может стать причиной конфликта с коллегами и знакомыми. От активных действий в личной жизни также лучше воздержаться – ссора с партнером может послужить разрыву сложившихся отношений. Гороскоп рекомендует не суетиться, принимая важное решение в финансовом плане, чтобы не наделать ошибок.

Козерог

Звезды предупреждают Козерогов о возможных опасностях и советуют знаку зодиака воздержаться от прогулок в одиночестве и длительных поездок. Гороскоп советует заняться интересным проектом, который Козероги постоянно откладывали, обещая в скором времени и поддержку планет. По гороскопу сегодня удачный день для заключения бизнес-сделок, договоров и долгосрочных контрактов. Удачными будут и покупки, совершенные сегодня. Благоприятен день и для того, чтобы заняться налаживанием личной жизни – устроить романтический ужин и милые сюрпризы для партнера и тем самым заложить основу семейного счастья. Возрастает вероятность простудных и инфекционных заболеваний, но болезнь продолжительной не будет.

Водолей

Звезды сулят Водолеям-бизнесменам 18 марта выгодные контракты и сделки, и советуют при необходимости обращаться за помощью к проверенным партнерам. Ожидается и улучшение финансового положения – возможно Водолеям неожиданно вернут давний долг. В первой половине дня Водолеи полны энергии и оптимизма, но во второй половине гороскоп советует обратить внимание на свое здоровье или здоровье близких – возможны несчастные случаи или обострение хронических заболеваний. Причиной плохого самочувствия может стать и переутомление, поэтому гороскоп рекомендует отдохнуть сегодня и провести вечер дома в кругу семьи и друзей.

Рыбы

В целом Рыб ждет удачный день – звезды советуют провести его активно, заранее продумав все мероприятия. В тоже время рекомендуют слишком заметно не проявлять свои лидерские качества и на время отойти на второй план, чтобы не растерять друзей и близких. Деловые встречи лучше провести сегодня с утра, так как принять правильные решения они во второй половине не смогут. Благоприятен день для активного отдыха и шумного веселья с детьми. У одиноких Рыб есть отличный шанс встретить партнера, который разделяет его идеалы и окунуться с головой в бурный роман. Гороскоп рекомендует обратить внимание на финансы и отказаться от чрезмерных трат, чтобы не нанести непоправимый ущерб бюджету.

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