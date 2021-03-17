День весеннего равноденствия 2021: чем интересен и когда наступает

День весеннего равноденствия ежегодно наступает в марте - в 2021 году день сравняется по продолжительности с ночью 20 марта

Равноденствие в году бывает дважды — весной и осенью. В современном мире смену времен определяют по календарю, а в древние времена – по дням равноденствия.

Sputnik Грузия рассказывает, когда наступает день весеннего равноденствия в 2021-м и чем интересен.

Когда наступает

Весеннее равноденствие из-за различия между астрономическим и календарным годом фиксированной даты и часа не имеет и сдвигается ежегодно почти на шесть часов, поэтому может выпадать с 19-го по 21 марта. В 2021-м весеннее равноденствие наступит 20 марта, в 13:37 по тбилисскому времени.

В високосные годы наблюдаются наиболее ранние даты равноденствий, а самые поздние наступают в годы, предшествующие високосным. В високосный год время корректируется и равноденствие возвращается на прежнюю дату.

Наступает весеннее равноденствие, когда Солнце переходит в северное полушарие небесной сферы из южного. В это время Земля, двигаясь по своей орбите, преодолеет четверть годичного пути, и два полушария ровно наполовину будут освещены светилом – этим и объясняется равная длительность светлого и темного времени суток.

Со дня весеннего равноденствия меняются времена года по полушариям – в северном наступает астрономическая весна, а в южном — осень. Так продолжается до дня летнего солнцестояния– в 2021-м оно наступит 21 июня.

Исторически датой весеннего равноденствия считается 21 марта. Именно в этот день на Первом Вселенском Соборе в 325-м было принято общее правило по определению дня празднования Пасхи.

Согласно правилу, христиане празднуют Светлое Воскресение Христово в первое воскресенье после весеннего полнолуния, но не раньше весеннего дня равноденствия.

Чем интересен

Дни весеннего и осеннего равноденствия в старину считали сменой времен года. Соответственно, наступлению весеннего равноденствия – приходу весны и тепла, придавали большое значение.

У многих народов мира день весеннего равноденствия был большим праздником – в этот период в античные и средние века проводили веселые фестивали с ритуалами, призывающими плодородие земли и благополучие людей.

Многие народы сохранили этот праздник в своем календаре по сей день. Один из них Навруз, что в переводе с фарси означает "новый день". Праздник восходит корнями к обычаю древних земледельцев Ближнего Востока и Центральной Азии и стал неотделимой частью культуры многих народов, исповедующих ислам.

Некоторые страны в день весеннего равноденствия празднуют Новый год – в их числе Афганистан, Иран и Казахстан.

У кельтов и германцев день весеннего равноденствия ассоциировался с возрождением природы и началом земледельческого сезона. Хозяйки, чтобы угодить древней богине Остаре, встречали приход весны пшеничными булочками и крашеными яйца.

С размахом праздновали и славянский праздник Комоедица-Масленица, связанный с весенним равноденствием. Славяне верили, что чем веселее встретят приход весны, тем щедрее будет к ним природа.

На Руси день весеннего равноденствия называли "Сороки" – люди считали, что в этот период прилетает множество птиц, а именно 40. Первым возвращался жаворонок, которого считали символом праздника, а это означило, что наступает весна.

В день весеннего равноденствия, по традиции, пекли печенье в форме птицы и от всей деревни дарили тому, кто первым увидит жаворонка. Часть раздавали детям, которые бегали по деревне и зазывали жаворонков.

С весенним равноденствием связано много традиций и обычаев - в этот день проводят народные гулянья, устраивают проводы зимы – сжигают ее чучело, а также гадают.

Материал подготовлен на основе открытых источников