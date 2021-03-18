Какой сегодня церковный праздник: 18 марта 2021

По православному церковному календарю 18 марта 2021 отмечают день памяти cвятых Конона, Онисия, Марка, Исихия и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.

Конон Исаврийский

По церковному календарю 18 марта поминают мученика Конона Исаврийского, жившего в I веке.

Родился будущий cвятой в Вифании в селении, расположенном рядом с малоазийским городом Исаврией. Жители этого города приняли христианскую веру от апостола Павла.

Особого покровительства Архистратига Михаила, Конон сподобился с юности – архангел Божий являлся и помогал cвятому при многих трудных обстоятельствах его жизни.

Конон по настоянию родителей женился, но после свадьбы убедил новобрачную остаться девственницей и жил с ней как брат с сестрой, всецело посвятив себя Богу. К христианской вере cвятой привел и своих родителей, отец которого принял мученическую смерть за обличение идолопоклонников.

Конон, похоронив рано мать и жену, продолжал служение Богу, посвятив целиком себя монашеским трудам, молитве и посту. В преклонном возрасте он прославился даром чудотворения. Многие язычники, благодаря его проповеди и чудесам, обратились к Господу.

Конон пострадал одним из первых, когда в Исаврии началось преследование христиан. За отказ принести жертву идолам его подвергли жестоким пыткам.

Узнав об истязаниях, которым подвергся Конон, жители Исаврии бросились на защиту мученика с оружием в руках. Язычники, испугавшись народного гнева, бежали. А Конон, израненный и окровавленный, жалел, что не удостоился мученической смерти за Господа.

Через два года он мирно скончался. Святого похоронили рядом с родителями и женой.

Онисий

По церковному календарю 18 марта поминают мученика Онисия, жившего в I веке.

Жил будущий святой в Палестине. Святого Онисия зарубили мечом за исповедание Христовой веры.

Конон Градарь

По церковному календарю 18 марта поминают мученика Конона Градаря, пострадавшего за веру при императоре Декии (249-251).

Родился Конон в Назарете Галилейском, а жил и занимался огородничеством в городе Мандоне. Он был добрым и богобоязненным человеком. Когда во время преследования христиан его привели на суд, он твердо исповедал свою веру.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Церковь Отец Креста. Изображение креста на стене церкви с распятым Иисусом Христом

Язычники его жестоко пытали. Вбили Конону в ноги гвозди и гнали перед колесницей, пока мученик не упал в изнеможении, предав дух свой Господу с молитвой.

Марк Нитрийский

По церковному календарю 18 марта поминают преподобного Марка Нитрийского, Постника.

Подвизался преподобный Марк в V веке в Нитрийской пустыне (Нижний Египет). Его любимым занятием с юности было чтение Священного Писания, которое, по свидетельствам, он знал наизусть. Преподобный Марк также слушал проповеди святителя Иоанна Златоуста.

Преподобный Марк отличался душевной чистотой, кротостью и воздержанием – за это был назван Постником.

Исихий Постник

По церковному календарю 18 марта поминают преподобного Исихия Постника.

Родился будущий святой в Вифинии, в приморском городе Адринии. Воспитанный в благочестии, он с юности оставил родной дом и подвизался на горе Маионис.

Подвижник в поисках уединения, несмотря на опасность, подстерегавшую его от бесов, разбойников и диких зверей, живших в том месте, построил себе келью, выкопал огород и питался плодами своих трудов.

Ученики к нему стали стекаться через некоторое время. У источника воды, найденного в долине неподалеку, Исихий построил церковь имени апостола Андрея Первозванного. Преподобный удостоился дара чудотворения еще при жизни.

Однажды он исцелил бесноватую девушку, которую привели к нему родители, и предсказал, что на этом месте будет создана женская обитель. Пророчество святого исполнилось через много лет.

Преподобному Исихию за тридцать дней до смерти явился ангел и предсказал близкую кончину. Перед кончиной он призвал учеников и долго их поучал. А в полночь келью преподобного озарил Небесный свет и Исихий отошел ко Господу.

Именины

По церковному календарю 18 марта именины отмечают Ираида, Адриан, Георгий, Давид, Иван, Константин, Николай, Марк, Феофан и Федор.

Материал подготовлен на основе открытых источников