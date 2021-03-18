ЭпиВакКорона, "Спутник V" или Гам-Ковид-Вак: в чем разница вакцин

В России три вакцины от коронавируса разрешены к широкому применению в стране - "ЭпиВакКорона", "Гам-Ковид-Вак" (торговая марка "Спутник V") и "КовиВак"

Изготовлены все три российские вакцины на разных технологических платформах, что, по мнению специалистов, позволит врачам подобрать наиболее подходящую для прививки своих пациентов.

Sputnik Грузия попытался разобраться, в чем разница между зарегистрированными российскими вакцинами от COVID-19.

В чем разница вакцин?

Принципы создания российских вакцин от коронавируса "ЭпиВакКорона", "Спутник V" и "КовиВак" разные.

"Гам-Ковид-Вак" или "Спутник V" - векторная вакцина, она разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи на основе двух штаммов живых аденовирусов человека.

"ЭпиВакКорона" - пептидная вакцина, она разработана ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" на основе искусственных пептидов, копирующих фрагменты коронавируса.

"КовиВак" - цельновирионная инактивированная вакцина, разработанная ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН на основе "убитого" целого коронавируса.

"Спутник V" и "ЭпиВакКорона" созданы с помощью современных методов генной инженерии и не имеют опыта длительного применения.

"КовиВак", в отличие от двух первых, относится к классическому типу вакцин, которые уже с прошлого века масштабно производились и использовались.

"Спутник V"

Эффективность "Спутник V" или "Гам-Ковид-Вак", который вводят дважды с интервалом в три недели, составляет 91,4%, а при тяжелом течении заболевания — 100%. Иммунитет формируется, как уже доказано, на девять месяцев, но ожидается, что и на два года.

Применять вакцину "Спутник V" от коронавируса рекомендуют в возрасте 18—60 лет, также разрешено применение в 60+. Запланированы исследования на детях до 18 лет. У привитых наблюдаются следующие побочные действия - слабость, головная боль, мышечные и суставные боли, повышение температуры, иногда до 38—39 градусов. При необходимости вакцинированным рекомендуют принимать жаропонижающие средства. Обычно симптомы проходят в течение одного-двух дней. Реже наблюдаются снижение аппетита, тошнота, диспепсия, а иногда — увеличение регионарных лимфоузлов.

Вакцина противопоказана беременным и кормящим. Применять "Спутник V" нельзя при гиперчувствительности к какому-либо компоненту вакцины; тяжелых аллергических реакциях; острых инфекционных и обострении хронических заболеваниях. Прививку можно сделать через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии, а при нетяжелых ОРВИ — после нормализации температуры.

Введение второго компонента вакцины "Спутник V" запрещается при тяжелых осложнениях после первой дозы (анафилактический шок, судорожный синдром, температура выше 40 градусов).

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в России и более чем в 30 странах мира. Заявки поданы на регистрацию в ЕС и на одобрение ВОЗ.

"ЭпиВакКорона"

Эффективность вакцины "ЭпиВакКорона", которую вводят внутримышечно дважды с промежутком в две-три недели, составляет 100%. Действовать иммунная защита будет, как ожидается, не менее года. Серьезных побочных действий не выявлено - у некоторых вакцинированных наблюдается боль в месте укола и повышение температуры до 38,5.

Применять вакцину "ЭпиВакКорона" специалисты рекомендуют в возрасте 18—60 лет. Испытания вакцины проводились и на добровольцах 60+. Запланированы исследования на детях до 18 лет. Противопоказана вакцина "ЭпиВакКорона" беременным и кормящим.

Запрещено делать прививку при гиперчувствительности к компонентам препарата; при тяжелых формах аллергии; новообразованиях; первичном иммунодефиците; поствакцинальных осложнениях при предыдущем введении вакцины; острых инфекционных, неинфекционных и обострении хронических заболеваний.

Прививку можно делать через месяц после выздоровления или ремиссии, не ранее. Вакцинацию при нетяжелых ОРВИ проводят после нормализации температуры.

Зарегистрирована вакцина "ЭпиВакКорона" в России и Туркменистане.

"КовиВак"

Иммунологическая эффективность вакцины "КовиВак", которую вводят внутримышечно дважды с интервалом две недели, составляет 85%. А сроках действия иммунитета объявят после окончания клинических исследований.

Серьезных побочных действий после вакцинации не выявлено - в редких случаях после введения "КовиВак" наблюдается легкая боль и уплотнение в месте укола. В единичных случаях имели место головная боль и легкое повышение температуры.

Вакцину "КовиВак" рекомендуют взрослым в возрасте 18—60 лет. Противопоказана вакцина беременным, кормящим и детям, так как исследования на этих группах не проводились.

Не делают вакцину "КовиВак" людям, у которых наблюдались тяжелые поствакцинальные осложнения на любые предыдущие вакцинации, с тяжелыми аллергиями, при острых инфекционных и обострении хронических заболеваний. Вакцинацию можно пройти после выздоровления, через две-четыре недели.

Вакцинацию допускают при хронических заболеваниях печени, почек, нейроэндокринной системы, аутоиммунных, аллергических заболеваниях, тяжелых заболеваниях кроветворения, бронхиальной астме и др. Лечащий врач оценивает состояние пациента и возможность прививки с учетом риск-фактор.

Минздрав России зарегистрировал вакцину "КовиВак" 20 февраля 2021 года – власти планируют провести процедуры одобрения ВОЗ и регистрации в зарубежных странах.

Материал подготовлен на основе открытых источников