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Кафедральный собор Святой Троицы - Самеба в снегу

Какой сегодня церковный праздник: 19 марта 2021

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Календарь религиозных праздников (697)
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По православному церковному календарю 19 марта 2021 празднуют день Обретения честного Креста и гвоздей равноапостольной царицей Еленой в Иерусалиме

По церковному календарю 19 марта отмечают день памяти cвятых Конона, Аркадия, Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя, Иова и других.

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.

Обретение Креста Господня

По православному церковному календарю 19 марта отмечают день Обретения честного Креста и гвоздей cвятой равноапостольной царицей Еленой в Иерусалиме.

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Царица Елена отправилась в 326 году в Иерусалим, чтобы найти Крест Господень. Царица узнала, что Крест зарыт в землю на месте, где построили язычники храм в честь Венеры.

Она приказала сломать здание и рыть землю – в результате поисков нашли три креста, а рядом с ними дощечку с надписью: "Иисус Назарянин, Царь Иудейский".

Чтобы узнать, на каком из трех крестов был распят Иисус, стали возлагать их по очереди на умершего. От двух крестов никакого чуда не произошло. Когда возложили третий крест, умерший воскрес. Таким образом узнали Крест Господень.

Воздвижение этого Креста Патриархом Иерусалимским Макарием и равноапостольной царицей Еленой на видном месте – связаны с другим церковным праздником – с Крестовоздвижением, которое празднуют 27 сентября.

Конон и его сын

По церковному календарю 19 марта поминают преподобномученика Конона и его сына, пострадавших за веру во время правления Аврелиана.

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Жил будущий святой в Иконии (Малая Азия). Овдовев, Конон с 7-летним сыном удалился в монастырь. Благочестивой жизнью святой заслужил свыше дар изгонять бесов и исцелять больных. Он проповедовал Христово учение среди язычников и многих обратил в истинную веру.

Слух о проповеднике дошел до правителя Дометиана, гонителя христиан. Призвав святого на суд, язычники пытались заставить его принести жертву идолам, но проповедник не сдался. На суд был доставлен и сын мученика – диакон Конон. Когда язычникам не удалось уговорить его отречься, они предали мучеников жестоким пыткам, но, хранимые Господом, они оставались невредимыми.

В ярости мучители решили исповедников перепилить деревянной пилой. Осенив себя крестным знамением, мученики предали Господу души. Тотчас произошло землетрясение и в городе пали все идольские капища. Произошло это в 270-275 году.

Аркадий Кипрский

По церковному календарю 19 марта поминают преподобного Аркадия Кипрского.

С юности будущий святой всецело посвятил себя иноческим подвигам. Он подвизался на острове Кипр во время правления Константина Великого (306-337). Преподобный Аркадий был наставником святых мучеников Иулиана-врача и Еввула, казненных Юлианом Отступником (361-363).

Оплакав мученическую смерть своих учеников и предав земле их тела, преподобный Аркадий в скором времени сам мирно скончался.

Святые мученики

По церковному календарю 19 марта поминают 42 святых мученика в Амморее – Константина, Аетия, Феодора, Феофила, Каллиста, Мелиссена, Васоя и прочих с ними.

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Город Амморею (Галатия), во время войны между греческим императором Феофилом (829-842) и сарацинами, осадили последним. Город пал в результате измены военачальника Вадитзиса, а 42 воина, защищавших Амморею, были взяты в плен и отправлены в Сирию.

В течение семи лет пленников тщетно убеждали отказаться от христианской веры и принять мусульманство. Они выдержали все пытки и отвергли лестные предложения. Поколебать стойкость святых мучителям не удалось. Перед казнью приговоренные бесстрашно и спокойно подходили к палачам. Их обезглавили, а тела бросили в реку Евфрат. Та же участь постигла и предателя Вадитзиса, ведь изменников никто не любит.

Преподобный Иов

По церковному календарю 19 марта поминают преподобного Иова, в схиме Иисуса, Анзерского – подвижника второй половины XVII – начала XVIII столетий.

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Это было сложное время для Русской церкви. Раздираемая старообрядческим расколом, а затем, при Петре I, лишенная патриаршества и подчиненная государству.

Будущий святой одно время состоял придворным духовником и был приближен к царю, но в 1701 году его оклеветали и сослали в Соловецкую обитель. В монастыре отец Иов постоянно трудился и молился, несмотря на пожилой возраст.

Отца Иова, который великую схиму (самую глубокую степень отречения от мира) принял в старости, монахи очень почитали. Скончался преподобный в 1720 году.

Именины

По церковному календарю 19 марта именины отмечают Аркадий, Федор и Константин.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (697)
Теги:
Религиозный праздник, Церковный праздник

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