Какой сегодня церковный праздник: 20 марта 2021

По православному церковному календарю 20 марта 2021 отмечают день памяти cвятых Василия, Ефрема, Евгения, Елпидия, Агафодора, Еферия, Капитона, Павла, Емилиана и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.

Священномученики

По церковному календарю 20 марта поминают священномучеников Василия, Ефрема, Елпидия, Евгения, Агафодора, Еферия и Капитона, епископствовавших в IV веке в Херсонесе.

Епископская кафедра в Херсонесе на Таврическом (Крымском) полуострове была учреждена в начале IV века. Иерусалимский патриарх Ермон отправил туда епископов – Ефрема и Василия для евангельской проповеди в 300 году. Многих язычников они обратили в истинную веру.

Святителя Ефрема обезглавили, когда началось преследование христиан, а через пару лет камнями и палками забили cвятого Василия.

Епископы Евгений, Елпидий и Агафодор, услышав о кончине святителя Василия, отправились в Херсонес, чтобы продолжить проповедь. Но вскоре были также умерщвлены.

Патриарх Ермон через некоторое время послал туда епископа Еферия, который свободно проповедовал в период царствования Константина Великого, покровителя христиан, и мирно скончался 20 марта (по новому стилю).

Епископ Капитон стал преемником Еферия. Неверующие жители города однажды потребовали от него чуда для доказательства истинности христианской веры. Облачившись в свои священные одежды, святитель с молитвой вошел в раскаленную печь и вышел из нее невредимый. Многие язычники тогда уверовали во Христа и крестились.

Об этом чуде было возвещено на Первом Вселенском Соборе в Никее в 325 году. Святитель Капитон через несколько лет направился по делам в Константинополь. Корабль, на котором плыл святой, бурей прибило в устье Днепра, где местные язычники, захватив судно, утопили всех находящихся на нем.

Павел Препростый

По церковному календарю 20 марта поминают преподобного Павла, жившего в IV веке, названого Препростым за простосердечие и добродушие.

Узнав о неверности супруги, 60-летний преподобный оставил ее и удалился в пустыню к Святому Антонию Великому. Преподобный Антоний не хотел принять Павла, считая его неспособным к тяжелой жизни отшельника. Но Павел три дня провел у кельи подвижника, заявив, что скорее умрет, чем уйдет отсюда.

Антоний, после долгих испытаний суровым постом, тяжелым трудом, ночными бдениями, постоянным пением псалмов и земными поклонами, разрешил Павлу поселиться в отдельной келье.

Преподобному Павлу за многолетний подвиг Господь даровал прозорливость и власть изгонять бесов.

Когда бесноватого юношу привели к святому Антонию, он направил больного к преподобному Павлу со словами: "Великие в вере могут изгонять только малых бесов, а смиренные, как Павел Препростый, имеют власть над князьями бесовскими".

Емилиан Италийский

По церковному календарю 20 марта поминают преподобного Емилиана Италийского, в миру Викторина.

Будущий святой был родом из Рима. Смолоду Викторин много грешил, но раскаявшись в старости, принял монашество с именем Емилиан и стал смиренно служить Господу, удивляя братию своим суровым постничеством и безропотным послушанием.

Каждую ночь преподобный тайно удалялся в пещеру и со слезами молился о прощении прежних грехов. И Господь явил ему Свою милость в образе света и гласом с неба возвестил Емилиану о прощении его грехов.

Вся братия узнала об этом чуде, а преподобный Емилиан остаток жизни провел в духовной радости и мирно отошел к Господу.

Именины

По церковному календарю 20 марта именины отмечают Анна, Антонина, Екатерина, Евдокия, Ксения, Матрона, Мария, Надежда, Василий, Евгений, Ефрем, Емельян, Лаврентий, Нестор, Нил, Николай и Павел.

Материал подготовлен на основе открытых источников