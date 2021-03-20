Торжество Православия 2021: история и значение праздника

Торжество Православия ежегодно празднуют в первое воскресенье Великого поста – в 2021 году праздник выпадает на 21 марта

Праздник установлен около 12 столетий назад в память о дне, когда православная церковь восстановила право почитания икон, навсегда покончив с иконоборчеством, длившимся полтора столетия.

Об истории и значении праздника Торжество Православия читайте в публикации Sputnik Грузия.

История и значение

Праздник – Торжество Православия установлен 1 178 лет назад в честь победы над противниками почитания иконописных изображений. Праздник символизирует торжество церкви над всеми когда-либо существовавшими ересями и расколам.

Учение о почитании икон, основанное на Святом Писании, зародилось вместе с первыми христианами. Оно вплоть до VIII века было неотделимой частью служения Господу, пока в Греции не начала развиваться иконоборческая ересь. Мнение, что изображения святых выражают идолопоклонничество, быстро распространилась по разным странам и заставила православную церковь пережить неслыханные ранее гонения.

В течение почти полутора столетий христиане переживали лишения, иконы и мощи Святых изымали и уничтожали. Верующие под страхом смерти спасали святыни, чтобы иметь возможность перед ними молиться, а пойманных сажали в темницы или казнили. История хранит несметное количество таких фактов.

Собор для восстановления иконопочитания был созван по инициативе царицы Феодоры в Константинополе в феврале 843 года – в первое воскресенье Великого поста. На нем осудили иконоборцев как еретиков, и были впервые произнесены анафемы на них.

Патриарх Константинопольский Мефодий в этот же день установил праздничное богослужение – так появился особый чин, называемый Торжество Православия. После торжественной части, верующие вышли из собора с иконами в руках и вслед за императрицей, крестным ходом прошли по улицам Константинополя. Затем святыни вернули на свои места в храмах, над воротами городов и дверьми домов.

С тех пор церковь ежегодно проводит этот великий чин в память о важном дне и Святой императрице Феодоре, сыгравшей особую роль в истории праздника Торжество Православия, молитвенно поминая всех тех, кто пострадал за веру и был защитником православия на протяжении многих столетий.

Значение праздника, по мнению священнослужителей, можно обобщить до идеи борьбы за победу своей веры, вне зависимости от того, чему она посвящена. Поэтому праздник Торжество Православия почитается и людьми, не имеющих особого отношения к религии.

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