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Распятие и свечи

Какой сегодня церковный праздник: 21 марта 2021

© photo: Sputnik / Taras Litvinenko
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Календарь религиозных праздников (697)
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По православному церковному календарю 21 марта 2021 отмечают день памяти Святых Ерма, Феодорита, Феофилакта, Лазаря, Афанасия и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему упоминаются в церковном календаре.

По церковному календарю, 21 марта чествуют Курскую икону Божьей Матери "Знамение".

Апостол от 70-ти

По церковному календарю 21 марта поминают Святого Ерма - апостола из числа 70-ти учеников Спасителя.

Святой Ерм был епископом в Филиппополе - он мученически скончался в I веке. В послании к римлянам первоверховный апостол Павел призывал римлян приветствовать апостола Ерма.

Пресвитер Антиохийский

По церковному календарю, 21 марта поминают Святого Феодорита, пресвитера Антиохийского, который жил в IV веке.

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Феодорит был священником в Антиохии, в церкви, которую построил и украсил император Константин Великий. В народе этот храм называли "Золотой церковью".

После смерти Константина на троне воцарился Юлиан Отступник, решивший восстановить по всей империи язычество. Христианские церкви по его приказу должны были закрыть, а их ценности передать в императорскую сокровищницу.

Исполнить приказ императора поспешил и новый правитель Антиохии – священника Феодорита арестовали, а храм разграбили.

Язычники пытали Феодорита, чтобы заставить его отречься от своей веры, надеясь найти сосуды для таинств, которые священник успел спрятать до ареста. Феодорит был непреклонен, а палачи, увидев такую стойкость, уверовали во Христа и исповедовали себя христианами.

Епископ Никомидийский

По церковному календарю, 21 марта поминают преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского, который жил в VIII-IX веках во время иконоборческой ереси.

В Константинополь будущий Святой пришел "из восточных стран". Там он подружился с сенатором Тарасием, впоследствии ставшим патриархом Константинопольским.

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После восшествия Тарасия на патриарший престол Феофилакт принял иночество и удалился в монастырь на берегу Черного моря. После нескольких лет пребывания в монастыре патриарх Тарасий посвятил его в епископский сан и поставил епископом города Никомидия.

Святитель, возглавляя Никомидийскую церковь, постоянно заботился о пастве - строил храмы, богадельни, больницы, щедро раздавал милостыню, опекал вдов и сирот, ухаживал за больными и прокаженными, собственноручно омывая их раны.

Когда трон занял иконоборец Лев V Армянин (813–820), святителя Феофилакта за смелое пророчество отправили в ссылку в крепость Стровиль в Малой Азии. Обличая еретиков, на переговорах патриарха с императором, святитель предсказал Льву Армянину скорую гибель.

В ссылке он провел 30 лет и скончался примерно в 845 году.

Муромские

По церковному календарю, 21 марта поминают преподобных Лазаря и Афанасия Муромских (Мурманских).

Жил преподобный Лазарь в XIV веке. Родился будущий Святой в греческой семье в Константинополе. Приняв на родине монашество, он занимался иконописью. Монаха отправили с дарами в Новгород в 1343-м. Лазарю также поручили сделать копию с великой новгородской святыни – иконы Софии, Премудрости Божьей.

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Архиепископ Новгородский Василий принял грека радушно - Лазарь обрел в нем учителя и духовного отца и верно служил ему десять лет - до самой кончины. Затем Лазарь отправился на восточный берег Онежского озера, на небольшой перешеек близ реки Муромки и построил там хижину и часовню. Это место указал ему святитель Василий Новгородский во сне.

Местные языческие племена - лопари и чудь - пытались испугать и прогнать монаха, но после того, как монах исцелил слепого ребенка лопарей, многие из них крестились, а некоторые приняли монашество.

К Лазарю со временем присоединились другие иноки – они построили первую церковь в Поморье и освятили ее во имя Успения Пречистой Богородицы Печерской. Муромский Успенский монастырь стал духовным форпостом Поморья.

Преподобный Афанасий был игуменом в обители Лазаря Муромского в середине XV века. Тело подвижника после кончины погребли в особой часовне, где хранились вериги Святого - свидетельство его подвигов. Во второй половине XVII века игумена Афанасия называли "преподобным чудотворцем".

"Знамение"

По церковному календарю, 21 марта чествуют Курскую икону Божьей Матери "Знамение" - один из древнейших образов на Руси.

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Во времена монголо-татарского нашествия в XIII веке, среди многих городов, разоренных Батыем, был и Курск, который опустел. Однажды в окрестностях города охотился один человек.

Заметив икону, лежавшую у корней дерева ликом к земле, он поднял ее и увидел, что она подобна новгородской иконе Знамение, через которую Божья Матерь не раз помогала России.

Праздник 21 марта посвящен воспоминанию о том, как в марте 1898 года в церкви рядом с Курской иконой заложили бомбу трое революционно-настроенных молодых людей. Взрыв произвел в храме разрушения, но образ остался невредим.

Курский образ в годы гражданской войны покинул Россию вместе с потоком эмигрантов. Икона в настоящее время хранится в православной церкви в Нью-Йорке.

Именины

По церковному календарю, 21 марта именины отмечают Афанасий, Иван, Владимир, Лазарь и Феодосий.

Материал подготовлен на основе открытых источников

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Календарь религиозных праздников (697)

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