Какой сегодня церковный праздник: 24 марта 2021

По православному церковному календарю 24 марта 2021 отмечают день памяти cвятых Пиония, Лина, Савины, Македонии, Асклипиада, Софрония, Евфимия и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Святые мученики

По церковному календарю 24 марта поминают священномучеников Пиония и Лина, пресвитеров Смирнских, а также мученика Асклипиада и мучениц Савину и Македонию, пострадавших в Смирне, во время правления императора Декия (249-251).

Узнав о начале преследования христиан, пресвитер Пионий вместе с Асклипиадом и Савиной строго постились и молились, готовясь к страданиям. Исповедников схватили и после краткого допроса бросили в темницу.

В тюрьме мученики встретили пресвитера соборной церкви Смирны Лина и Македонию из села Карины, также схваченных за исповедания Христа. После многочисленных пыток священномученика Пиония распяли, а крест обложили дровами и подожгли.

Когда костер догорел, присутствующие увидели, что тело cвятого осталось совершенно невредимым, а лицо его сияло Божественной благодатью. Произошло это в 250 году.

Патриарх Иерусалимский

По церковному календарю 24 марта поминают святителя Софрония, патриарха Иерусалимского.

Родился будущий cвятой в Дамаске примерно 580-м. Он получил блестящее образование, особенно преуспев в изучении философии, за что был назван "Премудрым".

Он много путешествовал по монастырям, общаясь с отшельниками и пустынножителями. В Иерусалимском монастыре Феодосия Великого он подружился с иеромонахом Иоанном Мосхом, став его духовным сыном.

Совершая вместе паломничество по разным обителям, они, записывая жития и поучения подвижников, впоследствии составили знаменитую книгу "Лимонарь" или "Луг духовный".

Спасаясь от опустошительных набегов персов, они сначала удалились в Антиохию, а потом в Египет, где Софроний и принял постриг. Патриархом Иерусалимским его избрали в 634 году – он был предстоятелем десять лет.

Святой Софроний стал свидетелем осады Иерусалима магометанами. Горожане, изнуренные голодом, открыли ворота города с условием, что завоеватели пощадят христианские святыни. Обещания противник не выполнил, и патриарх скончался в глубокой скорби о судьбе христианских реликвий.

Затворник Печерский

По церковному календарю 24 марта поминают преподобного Софрония, затворника Печерского.

Подвизался будущий cвятой в Киево-Печерском монастыре в XIII веке. Софроний был строгим подвижником и молитвенником. Он всю жизнь носил на себе власяницу и тяжелый железный пояс.

Ежедневно преподобный прочитывал всю Псалтирь. Мощи святого почивают в Дальних (Феодосиевых) пещерах.

Архиепископ Новгородский

По церковному календарю 24 марта поминают святителя Евфимия, архиепископа Новгородского, чудотворца.

Жил будущий святой в XV веке. В 15 лет он ушел в Вяжицкий монастырь, расположенный рядом с Новгородом.

Добродетельного инока архиепископ Новгородский Симеон назначил архиерейским экономом. Новый эконом, к изумлению многих, занимая столь высокое положение, иноческие подвиги нес так же усердно, как и в дремучих лесах.

После смерти владыки Симеона Евфимий вернулся в родной монастырь, где вскоре его избрали игуменом. А через восемь лет святого призвали архиепископом в Новгород.

Епархией он управлял почти 30 лет – строил в Новгородском Кремле новые церкви, украшал собор Святой Софии. Святитель до конца своих дней вел аскетическую жизнь и тайно носил тяжелые вериги.

Именины

По церковному календарю 24 марта именины отмечают Феодора, Василий, Ефим, Георгий, Иван и Софрон.

Материал подготовлен на основе открытых источников