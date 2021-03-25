Какой сегодня церковный праздник: 25 марта 2021

По православному церковному календарю 25 марта 2021 отмечают день памяти cвятых Финееса, Григория, Феофана, Симеона и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Праведный Финеес

По церковному календарю 25 марта поминают праведного Финееса, внука первосвященника Аарона и сына первосвященника Елеазара.

Праведный Финеес тоже был священником и усердно исполнял свое служение. Когда израильтяне, выведенные из Египта пророком Моисеем, были уже близки к Земле обетованной, их соседи, моавитяне и мадианитяне, исполнились зависти и страха. Решив прибегнуть к чародейству, они пригласили волхва Валаама, чтобы он навел проклятие на израильтян.

Но Господь Свою волю возвестил в откровении Валааму, и он, исполнившись Святого Духа, трижды благословил народ Божий. Тогда моавитяне вовлекли израильтян в идолопоклонство. За отступничество Бог наказал иудеев – они тысячами умирали от моровой язвы. Многие, видя гнев Божий, покаялись.

Некий Зимри, начальник колена Симеонова, в то время привел к своим мадианитянку, когда они плакали у входа скинии. Финеес, исполнившись гнева, вошел в его шатер и поразил копьем его и девицу. После этого праведный Финеес, по повелению Божьему, во главе израильского войска ходил на моавитян и наказал их за коварство.

Святого Финееса после смерти первосвященника Елеазара единодушно избрали первосвященником. По обетованию Божьему, первосвященство продолжалось и в его потомстве. Скончался cвятой в глубокой старости, примерно в 1500 году до Рождества Христова.

Папа Римский

По церковному календарю 25 марта поминают святителя Григория Двоеслова, папу Римского. К лику святых причислены также его дед – папа Феликс, мать Сильвия и тетки Тарсилла и Емилиана.

Родился будущий святой в Риме примерно 540-м. Получив блестящее образование, он достиг высоких государственных должностей, но всей душой стремился к монашеству. После смерти отца, Григорий все свое состояние потратил на устройство шести монастырей.

Постриг он принял в монастыре имени апостола Андрея Первозванного, основанном им в Риме. По поручению папы Пелагия II Григорий жил долго в Византии, где написал "Толкование на Книгу Иова".

Возглавив Римскую кафедру, после смерти папы Пелагея, он мудро управлял церковью в течение 13 лет, заботясь о нуждах своей паствы. Скончался святитель в 604 году.

Святитель оставил после себя многочисленные творения. Его стали называть "Двоесловом", то есть "ведущим диалог, после появления его книги "Беседы, или диалоги, о жизни и чудесах италийских отцов".

Феофан Исповедник

По церковному календарю 25 марта поминают преподобного Феофана исповедника, Сигрианского.

Родился будущий святой в знатной и благочестивой семье в Константинополе. Отец Феофана был родственником византийского императора Льва Исавра (717-741). Лишившись отца в три года, Феофан вырос при дворе и стал сановником при императоре Льве Хазаре (775-780).

Положение обязывало его вступить в брак, и вскоре он женился на дочери византийского патриция. Молодожены по взаимному согласию сохранили целомудрие и жили как брат с сестрой. Они занимались благотворительностью, планируя в будущем оставить мир и поселиться в пустыне.

Посещая монастыри в Сигрианской области (Малая Азия), они встретили старца-провидца Григория Стратигия – он предсказал супруге Феофана, что ее муж будет удостоен мученического венца.

Супруги через некоторое время, как ранее задумали, оставили мир, раздав все свое имущество бедным. Она приняла постриг в одной из обителей Вифинии, а Феофан в монастыре Полихнион у Сигрианских гор.

Феофан, по благословению старца Григория, основал монастырь на острове Калоним в Мраморном море и, закрывшись в келье, занимался переписыванием книг. Обитель существовала на деньги от их продажи.

Преподобный позже основал еще одну обитель в Сигрианской области "Великое Село" и стал ее игуменом. Несмотря на слабое здоровье, преподобный участвовал во всех монастырских работах и для всей братии был примером трудолюбия и подвига.

За свою благочестивую жизнь подвижник был одарен Господом – исцелял тяжелобольных, изгонял нечистых духов, обладал даром пророчества и управления природными стихиями.

Преподобный был глубоким старцем, когда императорский престол занял Лев Армянин (813-820) и возобновилась иконоборчество.

Святого, отказавшегося принять ересь, бросили в темницу, где он и скончался через 23 дня, в 818 году.

Новый Богослов

По церковному календарю 25 марта поминают преподобного Симеона, Нового Богослова.

Родился будущий святой в городе Галате (Пафлагония) в 946-м. Светское образование Симеон получил в Константинополе. Отец готовил его к придворной карьере, и некоторое время юноша занимал при императорском дворе высокое положение.

Но достигнув 25 лет, он бежал из дома в Студийский монастырь, где послушание проходил под руководством знаменитого в то время старца Симеона Благоговейного. Основным подвигом преподобного стала непрестанная Иисусова молитва в ее кратком виде: "Господи, помилуй!" Со временем преподобный достиг постоянной высокой духовной просветленности, что особенно обнаруживалось, когда он служил Литургию.

Примерно в 980 году преподобный Симеон был поставлен игуменом монастыря Святого Маманта и пробыл в этом сане 25 лет. Он привел в порядок запущенное хозяйство обители и благоустроил в ней храм.

Строгая монашеская дисциплина, которую все время проповедовал преподобный, привела к недовольству среди монастырской братии. Однажды после литургии особенно раздраженные из братьев набросились на него и едва не убили. Когда же Константинопольский Патриарх изгнал их из монастыря и хотел предать городским властям, преподобный Симеон вымолил для них прощение.

Преподобный примерно в 1005-м передал игуменство Арсению, а сам поселился при монастыре и создал там свои Богословские труды, отрывки из которых вошли в 5-й том "Добротолюбия" – сборник духовных произведений православных авторов IV-XV веков.

Кроме того, преподобный был выдающимся церковным поэтом. Ему принадлежат "Гимны Божественной любви" – около 70 поэм, полных глубоких молитвенных размышлений.

Учение святого Симеона о новом человеке, об "обожении плоти", которым он хотел заменить учение об "умерщвлении плоти", за что его и назвали Новым Богословом, принималось современниками с трудом. Для них многие его поучения звучали непонятно и чуждо. Это привело к конфликту с высшим константинопольским духовенством, и преподобный Симеон подвергся изгнанию.

Преподобный удалился на берег Босфора и основал там обитель Святой Марины. Он мирно скончался в 1021 году.

Именины

По церковному календарю 25 марта именины отмечают Александр, Григорий, Владимир, Дмитрий, Иван, Константин, Сергей, Семен и Феофан.

Материал подготовлен на основе открытых источников