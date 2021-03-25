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Патриаршее служение в канун празднования Входа Господня в Иерусалим

Постные дни в апреле 2021: что можно и нельзя есть по дням, календарь

© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20210325/251263257/Postnye-dni-v-aprele-2021-chto-mozhno-i-nelzya-est-po-dnyam-kalendar.html

В апреле продолжается Великий пост, начавшийся 15 марта 2021 года, который готовит христиан к Пасхе или Светлому Воскресению Христову

Первый многодневный пост в году – самый строгий и продолжительный. По церковному календарю в 2021-м он продлится по 1 мая включительно.

Sputnik Грузия рассказывает о постных днях в апреле, что можно и нельзя есть по дням, а также о календаре питания на этот месяц.

Постные дни в апреле 2021

По церковному календарю православные в 2021 году отпразднуют Пасху 2 мая, следовательно все дни в апреле – с 1 по 30 число постные.

Католикос Патриарх Всея Грузии Илия Второй
© Sputnik / STRINGER
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По строгости в православии есть пять степеней поста: полное воздержание от пищи; сухоядение; горячая еда без масла; горячая пища с растительным маслом; вкушение рыбы. Соблюдать более строгую степень поста в определенные постные дни, чем установлено, можно с благословения священника.

Физическое очищение и отказ от некоторых продуктов – одна из важных составляющих Великого поста.

Православные в постные дни в первую очередь заботятся об очищении души и помыслов, чтобы встретить Воскресение Христово с чистым сердцем. А для этого в постные дни необходимо ежедневно молиться, по возможности посещать церковные службы и совершать как можно больше добрых дел – без этого пост теряет свое значение.

Что можно и нельзя есть

В постные дни нельзя есть мясные, молочные продукты и яйца. В постные дни также нельзя пить алкогольные напитки. В апреле в постные дни можно есть растительную пищу, включая овощи и фрукты.

Великий пост 2021: постное меню и рецепты на каждый день>>

В период Великого поста в постные дни также запрещается есть рыбу, а также все то, что содержит элементы этих продуктов, за исключением пары дней. Рыбу можно есть лишь в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы (7 апреля) и Входа Господня в Иерусалим – Вербное воскресенье, которое в 2021 году выпадает на 25 апреля. В Лазареву субботу, которая в 2021-м выпадает на 24 апреля, рыбу есть нельзя, но можно кушать рыбью икру как символ вечной жизни.

Основные продукты, которые можно принимать в постные дни, – это злаки, фрукты и овощи.

По церковным правилам, составлять постный календарь питания в Великий пост нужно по следующим принципам:

  • понедельник, среда, пятница – сухоядение, то есть разрешено есть хлеб, фрукты, овощи;
  • вторник, четверг – можно есть горячую пищу растительного происхождения без масла;
  • суббота, воскресенье (кроме заключительной недели поста) – разрешается пища растительного происхождения с постным маслом.

Строго поститься нельзя тяжело больным, военным, путешественникам, рабочим, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям до семи лет.

Великий пост 2021: календарь питания
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Великий пост 2021: календарь питания

Материал подготовлен на основе открытых источников

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