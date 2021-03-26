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Храм Святого Николая Чудотворца на территории крепости Нарикала. Достопримечательности Тбилиси

Какой сегодня церковный праздник: 26 марта 2021

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Календарь религиозных праздников (698)
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https://sputnik-georgia.ru/spravka/20210326/248063978/Kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-26-marta-2021.html

По православному церковному календарю 26 марта 2021 отмечают день памяти cвятых Савина, Александра, Христины, Никифора, Терентия, Анина и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Савин

По церковному календарю 26 марта поминают мученика Савина Египетского, пострадавшего при императоре Диоклетиане (284-305).

Пасха на дистанции - верующие в храме Святой Троицы Самеба
© Sputnik / Alex Shlamov
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Савин – правитель египетского города Гермополь во время преследования христиан скрылся вместе со своими сторонниками в отдаленной деревне.

О местонахождении Савина язычникам донес нищий. Он продал своего покровителя, который постоянно кормил его и дарил деньги, за две золотые монеты.

Савина вместе с шестью христианами схватили и после жестоких пыток утопили всех в Ниле. Произошло это примерно в 287 году.

Александр

По церковному календарю 26 марта поминают мученика Александра, пострадавшего при императоре Максимиане Галерии (305-311).

Будущий cвятой был пресвитером в городе Пидне недалеко от Солуни. Своей проповедью преподобный обратил многих язычников в христианство. Во время преследования христиан, cвятого Александра подвергли жестоким пыткам, а затем обезглавили.

Христина

По церковному календарю 26 марта поминают мученицу Христину Персидскую, пострадавшую за веру в IV веке.

Будущая cвятая жила в Персии. За исповедание Христовой веры Христину забили бичами до смерти.

Патриарх Константинопольский

По церковному календарю 26 марта отмечают день перенесения мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского.

Кафедральный собор Святой Троицы Самеба
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Родился будущий святитель в христианской семье в Константинополе в 758-м. Получив хорошее образование он служил при царском дворе императрицы Ирины (797-802) советником, продолжая вести строгую жизнь.

Светская жизнь Никифора мало привлекала. Приняв монашество, он прославился благочестием и в 806 году был возведен на патриарший престол. Святитель был ревностным хранителем чистоты православия и почитание святых икон.

Во время правления императора-иконоборца Льва Армянина (813-820) патриарха в 815-м сослали на остров Проконнис, расположенный в Мраморном море. Он скончался в ссылке в 828 году.

Мощи патриарха обрели нетленными и благоухающими в 846-м и перенесли в Константинополь – сначала в храм Святой Софии, а затем – Святых апостолов.

Терентий и его дружина

По церковному календарю 26 марта поминают мученика Терентия и его дружину, пострадавших при императоре Декии (249-251).

Император Декий издал указ, обязывающий всех подданных приносить жертвы языческим идолам.

На выставке Преподобный Серафим Саровский в Москве
© photo: Sputnik / Dmitry Korobeynikov
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Правитель Африки Фортунатиан, получив указ, созвал народ на площади и, показав страшные орудия пыток, объявил, что все должны принести жертвы идолам. Испугавшись пыток, многие согласились, только сорок христиан во главе с Терентием заявили, что не отрекутся от своей веры.

Фортунатиан решил, что Терентий своим примером воодушевляет остальных, поэтому велел его вместе с ближайшими друзьями – Максимом, Африканом и Помпием заточить в темницу.

Принудить остальных воинов отказаться от христианской веры Фортунатиану не удалось – они мужественно перенесли все пытки и были обезглавлены по приказу разъяренного правителя.

После казни воинов, Фортунатиан приказал привести Терентия, Африкана, Максима и Помпия, надеясь, что тюрьма сломила их волю. Показав тела казненных, им вновь предложили принести жертву идолам.

После многочисленных тщетных попыток сломить мучеников, правитель приказал их обезглавить.

Преподобный Анин

По церковному календарю 26 марта поминают преподобного Анина-монаха.

Родился будущий святой в христианской семье в городе Халкидон (в Малой Азии). Мальчик рано осиротел и в 15 лет принял постриг. Получив благословение на отшельническую жизнь, он поселился в пустыне на границе Сирии с Персией.

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За праведную жизнь Господь удостоил Анина дара исцеления и пророчества – монаху, по преданию, повиновались даже дикие звери. Однажды он вылечил льва и с тех пор за отшельником по пятам следовали два хищника.

О праведнике узнала вся округа – к монаху приходили за исцелением тела и души, а некоторые из них становились его учениками. Как-то раз к монаху пришли путники и попросили воды. Пустынник свято веря в силу Божью и послал одного из учеников к высохшему колодцу, который чудом наполнился доверху.

Вскоре колодец опять иссяк и монах не дерзнул просить для себя чуда. Он стал носить воду из Евфрата по ночам. Несколько раз праведнику дарили ослов для этой работы, но он отдавал животных бедным, а воду продолжал носить сам. Перед смертью преподобный Анин удостоился видения Небесного Иерусалима и рассказал об этом ученикам.

Именины

По церковному календарю 26 марта именины отмечают Христина, Александр, Григорий, Михаил, Николай, Никифор и Терентий.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (698)
Теги:
Религиозный праздник, Церковный праздник

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