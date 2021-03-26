Вселенская родительская суббота 2021: приметы, что нельзя делать

По православному церковному календарю 27 марта 2021 отмечают родительскую субботу второй седмицы Великого поста – это день особого поминовения усопших

Конкретных дат, как правило, родительские субботы не имеют и привязаны к важным религиозным праздникам – это специальные дни в православном церковном календаре, когда верующие вспоминают умерших родных и близких.

Это вторая родительская суббота в году, в которую совершаются вселенские панихиды, и усопшие, по молитвам Церкви, могут получить облегчение или освобождение от загробных наказаний.

Вселенская родительская суббота

По церковной традиции вторая родительская суббота ежегодно приходится на вторую седмицу Великого поста, которая в 2021 году выпадает на 27 марта. Великий пост, который предшествует Светлому Воскресению Христову, в 2021-м начался 15 марта и продлится по 1 мая включительно.

© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov Патриаршее служение в канун празднования Входа Господня в Иерусалим

Во время Великого поста обычные ежедневные панихиды и литии не проводятся, и Церковь, чтобы не лишать усопших своего молитвенного покровительства на целых семь недель, установила для молитвы о них три специальных дня – субботы 2, 3 и 4-й недели Великого поста.

Традиции родительской субботы

В православных храмах по церковной традиции накануне родительской субботы – в пятницу вечером – проводят панихиды. В родительскую субботу утром проводят заупокойную божественную литургию, а после нее – общую панихиду.

В родительскую субботу по традиции в церкви поминают усопших родителей – прихожане подают записочки с именами умерших родных и молятся за упокой их души в загробном мире.

Прихожане приносят в храм постные продукты и вино, которые освящают во время богослужения, а потом раздают всем желающим. В родительскую субботу также раздают милостыню с просьбой помолиться за усопших.

В родительскую субботу православные, помолившись в храме, идут на кладбище – убирают могилки и молятся за упокой души покойных.

За упокой души родных и близких помолиться можно и дома, если не удалось посетить храм и кладбище.

Что можно и нельзя делать

В родительскую субботу, 27 марта, как и в другие, нельзя делать по дому тяжелую работу. В эту субботу, помолившись за умерших, можно организовать семейный поминальный обед.

Во Вселенскую родительскую субботу можно сходить на могилки усопших, зажечь свечи и помолиться за них, но нельзя оставлять там алкоголь и сигареты. Уходя с кладбища нельзя говорить усопшему "до свиданья" – это плохая примета, означающая, что в ближайшее время живой сам может отправиться к покойнику.

В родительскую субботу нельзя на кладбище поднимать с земли оброненную вещь.

Также в родительскую субботу нельзя отказывать в милостыне нуждающимся.

В родительскую субботу нельзя венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться. Нельзя во Вселенскую родительскую субботу ссориться, ругаться, обижать окружающих, сплетничать и злословить.

По приметам во Вселенскую родительскую субботу нельзя убирать со стола после ужина и мыть посуду – в старину люди верили, что умершие родственники ночью придут покушать.

Приметы

Основные приметы, сохранившиеся за многие столетия, связаны с погодой, которую предсказывали по природным явлениям, а также по поведению насекомых, птиц и зверей.

По приметам к урожайному году, если снег тает, а дождь 27 марта – к засушливому лету. К жаркому, засушливому лету, если уровень воды в реке не изменился.

По приметам холода простоят всю неделю, если в родительскую субботу будет морозно, а если в солнечный день дятел часто стучит клювом по сухому дереву – потеплеет.

Гром с утра – хорошая примета, значит лето будет плодородным и урожайным.

У коровы разыгрался аппетит, она отказывается от воды или плохо доится – явные приметы, что пойдет дождь. В народе знают, что если 27 марта светит солнце, значит снова похолодает и нужно поменять подстилки коровам и лошадям.

Следили в родительскую субботу и за поведением мышей. Если мыши уходили из поймы реки – это примета, указывающая, что впереди сильное половодье.

Материал подготовлен на основе открытых источников