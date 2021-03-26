Еврейская Пасха или Песах 2021: что нельзя делать, традиции праздника

Еврейская Пасха или Песах — один из главных иудейских праздников, посвященный Исходу евреев из египетского рабства

По еврейскому календарю празднование события, которое считается началом истории иудейского народа, ежегодно начинается 14 числа весеннего месяца нисан и продолжается неделю, а за пределами Израиля – восемь дней.

В 2021 году Еврейскую Пасху или Песах начнут праздновать 27 марта с заходом солнца.

Sputnik Грузия рассказывает о традициях Еврейской Пасхи и о том, что нельзя делать в этот праздник.

Еврейская Пасха

Песах праздник древний - евреи отмечают его с XIII века до нашей эры, когда Моисей вывел еврейский народ из Египта.

Библия повествует, что Бог, желая спасти иудеев, послал Моисея и явил ряд чудес, которые сделали возможным исход иудеев из египетского плена. За то, что фараон не соглашался освободить рабов, Господь наказал весь Египет десятью страшными карами, в том числе гибелью скота и урожая, египетской тьмой и ужасными болезни.

Самой страшной карой оказалась десятая — все первенцы египетского народа были лишены жизни в одну ночь. Господь, чтобы защитить свой народ, повелел Моисею, чтобы все еврейские семьи вечером перед казнью зарезали ягненка и пометили его кровью входную дверь, тогда мор стороной обойдет их дом.

В переводе с иврита "Песах" означает "пройти мимо", и Всевышний прошел в ночь на 14 нисана мимо домов с отметинами. После этого Моисей смог увести евреев из Египта.

С тех пор евреи празднуют Песах как день избавления — спасения всех еврейских первенцев от смерти и Исхода из египетского рабства.

Что нельзя делать

На Еврейскую Пасху нельзя есть хлеб, испеченный на дрожжевом тесте. Заповедь есть пресный хлеб (мацу) на Песах - главная особенность праздника, согласно которой не только употреблять квасное (хамец) в этот период нельзя, но и даже иметь его в своем доме. Ведь такой едой запастись евреи, покидая Египет, не успели.

Также нельзя употреблять продукты, которые могут забродить, - солодовые ликеры, пиво и другие алкогольные напитки на основе дрожжей запрещены.

© photo: Sputnik / Oksana Dzadan Пивной фестиваль Latviabeerfest 2016 в Риге

Более того перед Еврейской Пасхой, по традиции, в доме основательно убирают, чтобы очистить жилище не только от грязи, но и от некошерной еды. На праздничном ужине в первый вечер Еврейской Пасхи нельзя выпивать больше четырех бокалов вина. По традиции, также нельзя заполнять бокал вином полностью.

В первый и последний день праздника Песах нельзя работать - остальные называют "праздничными буднями".

Традиции праздника

В первый вечер Песаха еврейские семьи, после торжественного богослужения в синагоге, собираются на специальный праздничный ужин, традиции и символика которого напоминают об Исходе евреев из Египта.

Вовремя седера, по традиции, произносят благословения, читают молитвы и поют псалмы, установленные правилами. Стол красиво сервируют свечами, серебром и лучшей посудой, а также подают шесть символичных блюд, три больших куска мацы и кошерное вино.

За трапезой в определенной последовательности читают повествование об Исходе и едят символичные блюда: мацу, во исполнение заповеди Торы; хазерет (тертая зелень) и горькую зелень - марор (салат-латук, хрен и базилик), символизирующие горечь рабства.

По традиции, зелень едят, обмакивая в соленую воду, символизирующую слезы, пролитые еврейским народом в египетском рабстве, и море, которое они пересекли, покидая Египет.

Также едят, по традиции, смесь из тертых фиников, яблок, орехов и вина - харосет. Цвет этого блюда напоминает глину, из которой иудеи делали кирпичи, находясь в рабстве.

Три символичных блюда, поданные на стол, не едят: крутое яйцо - бейца, в память о храмовых богослужениях, прожаренный кусок мяса с косточкой - зроа, напоминание о пасхальном жертвоприношении в Иерусалимском храме, и кусок любого весеннего овоща - карпас.

Все участники трапезы, по традиции, проходят пять обязательных этапов (мицвот): читают повествование, поют или читают хвалебные псалмы, едят мацу, едят марор и выпивают четыре бокала вина.

Каждый бокал вина символизирует обещания, данные Всевышним народу Израиля: "И выведу вас…"; "И избавлю вас…"; "И спасу вас…"; "И приму вас…"

© Sputnik / Denis Aslanov Девушка держит бокал белого вина

Пятый бокал наполняют для пророка Элияха (Илии) и, по традиции, оставляют на праздничном столе. Предание повествует, что пророк вернется на землю в канун праздника Песах, перед вторым пришествием Христа.

Материал подготовлен на основе открытых источников