Какой сегодня церковный праздник: 28 марта 2021

По православному церковному календарю 28 марта 2021 отмечают день памяти Святого Агапия и с ним семи мучеников, священномученика Александра и Никандра Египтянина

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему упоминаются в церковном календаре.

Агапий и семь мучеников

По церковному календарю, 28 марта поминают Святого Агапия и с ним семь мучеников - Пуплия, Тимолая, Ромила, Александра, Дионисия, Александра и Дионисия, пострадавших в Кесарии Палестинской во время правления Диоклетиана (284–305).

Христиан при императоре Диоклетиане, отказавшихся принести жертву идолам во время одного из языческих праздников, начали публично истязать и казнить.

Именно в это время мученика Тимофея сожгли на костре, а Агапия и Феклу растерзали звери. По церковному календарю их поминают 19 августа.

Юноши-христиане - Александр, Пуплий, Тимолай, Александр, Дионисий и иподиакон Диаспольской церкви Ромил, которые находились в это время в толпе, решили публично исповедать христианскую веру и пострадать за Христа.

В знак добровольного подвига молодые люди связали себе руки и явились к правителю Урвану. Правитель, видя их молодость, тщетно пытался уговорить их отказаться от своего решения. Их бросили в темницу, где уже находились – Агапий, пострадавший за веру во Христа, и Дионисий - его слуга. Все они были преданы страшным пыткам и обезглавлены.

Александр Сидский

По церковному календарю, 28 марта поминают священномученика Александра - иерея в Сиде, который пострадал во время гонения христиан при императоре Аврелиане (270-275).

Правитель Антонин, допросив преподобного Александра, приказал жестоко его пытать. С удивительным терпением Святой, хранимый Господом, перенес все муки и в конце был обезглавлен.

А язычник Антонин начал бесноваться, когда хотел сойти с судейского места, и погиб в неистовых конвульсиях.

Никандр Египетский

По церковному календарю, 28 марта поминают Святого Никандра, пострадавшего в Египте при императоре Диоклетиане (284–305).

Никандр был врачом и во время гонений христиан при императоре Диоклетиане посещал заключенных в темницах - оказывал им посильную помощь, приносил пищу и хоронил умерших.

Однажды он увидел тела мучеников, брошенные на съедение зверям, и стал дожидаться ночи, чтобы похоронить их. Святого заметили и подвергли страшным пыткам - заживо содрали с него кожу, а потом обезглавили. Это произошло примерно в 302 году.

Именины

По церковному календарю 28 марта именины отмечают Алексей, Александр, Денис, Никандр и Михаил.

Материал подготовлен на основе открытых источников