Какой сегодня церковный праздник: 29 марта 2021

По православному церковному календарю 29 марта 2021 отмечают день памяти cвятого Папы, апостола из 70-ти Аристовула, священномученика Иулиана, а также пресвитеров Трофима и Фала

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.

Святой Папа

По церковному календарю 29 марта поминают мученика Папу Ликаонского, который пострадал во время правления Максимиана (305-311).

Жил Святой Папа в городе Ларанде (Малая Азия) в IV веке. Его судили и пытали во время гонений христиан при императоре Максимиане.

Для повторного суда его повели в город Диокесарию, в сапогах со вбитыми гвоздями внутрь острием, а оттуда в Селевкию Исаврийскую.

Скончался мученик, привязанный к бесплодному дереву, которое стало плодоносить.

Апостол из 70-ти

По церковному календарю 29 марта поминают апостола из 70-ти Аристовула, епископа Вританийского (Британского), которого апостол Павел упоминает в Послании к Римлянам.

Родился будущий апостол на Кипре. Вместе со своим братом, апостолом из 70-ти – Варнавой, Аристовул сопровождал в путешествиях святого апостола Павла.

Святого Аристовула апостол Павел поставил во епископа и послал его проповедовать Евангелие в Британию. Он многих обратил в истинную веру, за что претерпел гонения со стороны язычников.

Скончался святой Аристовул в Британии – по церковному календарю его поминают также 31 октября и 4 января в Соборе 70 апостолов.

Иулиан Аназаврский

По церковному календарю 29 марта поминают священномученика Иулиана Аназаврского – за свою веру он пострадал в Антиохии Сирийской при императоре Максимиане (305-311).

Мощи святого прославились чудесами при святителе Иоанне Златоусте примерно в 407 году. О мученике святитель Иоанн Златоуст говорит в 47-й беседе.

Серапион Новгородский

По церковному календарю 29 марта поминают святителя Серапиона Новгородского.

Родился будущий святой в подмосковном селе Пехорке. Вступив по воле родителей в брак, он принял сан священства, но через год овдовел и принял постриг в Дубенском Успенском монастыре.

За добродетельную жизнь его избрали игуменом обители, которую впоследствии стали называть его именем – Серапионовой пустынью.

Желая предаться более строгим подвигам, он переходит в Троице-Сергиеву лавру, игуменом которой становится в 1495 году. А в 1506-м рукоположен в архиепископа Новгородского.

Через четыре года святителя Серапиона лишили кафедры и сослали в московский Андроников монастырь. Собором святителей в 1511 году изгнанника освобождают из заточения, и он переселяется в Троице-Сергиеву лавру. Святитель, приняв схиму, мирно скончался в 1516-м.

Даром чудотворения святитель прославился еще при жизни – во время осады лавры поляками в 1608 году многие иноки и миряне видели его в святительском облачении, пришедшего в храм помолиться о своей обители.

Мученики Трофим и Фал

По церковному календарю 29 марта поминают мучеников Трофима и Фала, распятых за веру в Спасителя во время правления императора Диоклетиана (284-305) и его соправителя Максимиана (284-305).

Трофим и Фал – родные братья, служившие пресвитерами в городе Лаодикия (Малая Азия). Братьев арестовали во время гонения на христиан и привели на суд правителя Асклипиодота.

После повторного суда пресвитеров приговорили к крестной смерти. Идя на смерть они прославляли Господа за честь быть распятыми как и Спаситель. Они продолжали проповедовать, вися на кресте, а их мужественная мать стояла у подножия по примеру Пресвятой Богородицы.

Люди восхищались мучениками восклицая: "Блаженны матери, родившие таких сыновей!" Почтить Святых пришла жена местного правителя, приговорившего Трофима и Фала к смерти. Она их тела умастила с благовониями и накрыла драгоценным покровом.

Мучеников похоронили в их родном городе Стратонике.

Именины

По церковному календарю 29 марта именины отмечают Антон, Александр, Денис, Емельян, Иван, Пимен, Павел, Трофим, Роман и Юлиан.

Материал подготовлен на основе открытых источников