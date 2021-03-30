Лучшие шутки и приколы на 1 апреля 2021: Топ-10 розыгрышей

Скоро День смеха или День дурака – международный праздник, который отмечают во многих странах мира 1 апреля

В День смеха шутят все и со всеми – 1 апреля повод повеселиться от души и разыграть своих родных и близких, но в то же время нельзя терять бдительность, чтобы не оказаться самому объектом шуток и приколов, поскольку в этот день сходит с ума весь мир.

Первого апреля ожидать чего угодно можно от телевидения, прессы, радио, политиков, знаменитостей, рекламистов и просто великих шутников – некоторые из их розыгрышей и приколов уже вошли в историю как самые лучшие и курьезные.

Sputnik Грузия предлагает вспомнить топ-10 шуток, розыгрышей и приколов, на которые купилось человечество.

Рискованные шутки

Первое апреля навсегда вошло в историю Аляски благодаря "коварному" розыгрышу, произошедшему в 1974 году.

Жители города Ситка, пробудившись утром, с ужасом обнаружили, что потухший вулкан Эджкомб начал извергать в небо клубы дыма. Однако, как выяснилось, это был не вулкан, а розыгрыш местного шутника Оливера (Порки) Бикара, который поджег огромную кучу старых шин в кратере вулкана.

Безумная идея осенила местного шутника еще три года назад. Оливер собрал за это время в кратере вулкана 70 старых шин и ждал подходящих погодных условий.

А когда в Ситке через шесть лет по-настоящему проснулся другой вулкан, один из жителей городка подумал, что это очередная шутка Оливера и написал ему гневное письмо со словами: "На этот раз ты зашел слишком далеко!"

Антарктические черви

Запомнился человечеству и прикол журнала Discover о морозостойких червях, неизвестных науке, обнаруженных в Антарктиде итальянским биологом Априлом Паццо.

В статье, опубликованный 1 апреля 1985 года, со слов ученого рассказывалось, что на головах червей имелись костяные пластины, которые нагреваясь до высокой температуры, позволяли животным на большой скорости передвигаться подо льдом.

В статье также сообщалось, что черви охотились на пингвинов и были причастны к таинственному исчезновению исследователя Антарктиды Филиппа Пуассона в 1837 году.

Неправильные осы

Очередной розыгрыш произошел в Новой Зеландии 72 года назад. Радиоведущий станции 1ZB 1 апреля 1949 года утром на полном серьезе передал срочную новость, согласно которой на крупнейший город страны – Окленд, надвигается огромный рой диких ос, шириной не меньше мили, то есть минимум полтора километра.

При этом ведущий добавил, что для спасения от надвигающейся опасности надо всего лишь выбросить из дома все сладкое и выйти на порог дома, заправив штаны в носки.

Многие жители Окленда – слушатели радио, поверили ведущему, выбросили из окон все сладкое и вышли послушно из дома, заправив штанины в носки.

Этот случай стал самым смешным розыгрышем в истории Новой Зеландии. Но с тех пор каждый раз в канун 1 апреля новозеландское правительство просит все радиостанции воздержаться от подобных шуток и розыгрышей.

Вечное лето

Маленький английский город Першор прославился 34 года назад благодаря удачному розыгрышу газеты Guardian. В 1987 году 1 апреля печатное издание сообщило, что ученые Першора изобрели машину, способную контролировать погоду, с радиусом действия в пять тысяч километров. В статье отмечалось, что в результате этого гениального изобретения Туманный Альбион получит длинное лето и редкие дожди, а континентальной Европе придется довольствоваться тем, что оставит для них Першор.

Нелицензионные телевизоры

Знаменитый розыгрыш датского телевидения, вызвавший серьезный ажиотаж, прозвучал в начале 50-х годов XX столетия.

Дикторы 1 апреля объявили, что у правительства Дании есть новая технология, позволяющая обнаружить нелицензионные телевизоры. Но если телевизор обернуть обычной фольгой, выявить "нарушителя" не удастся.

Вскоре после объявления по телевизору, всю фольгу за несколько часов смели с прилавков магазинов. Ранее датское телевидение в 1950-м сообщило, что Пизанская башня наконец упала.

Спиртные батончики

Лучшей шуткой считается и прикол российского агентства ТАСС в 1994 году.

Прикол касался намерения одной ликероводочной компанией начать производство так называемых "водочных батончиков".

В сообщении говорилось, что спиртные батончики будут производить с тремя привкусами – лимона, кокосового ореха и соленого огурца.

Отечественные батончики конкуренцию должны были составить зарубежным шоколадкам, таким как "Марс" и "Сникерс".

Кроме этого ноу-хау, ликероводочная компания работала также над созданием "растворимой" водки в пакетиках.

Чулок-фокусник

В десятку лучших приколов вошел розыгрыш, произошедший в 1962-м в Швеции. Технический специалист единственного шведского телевизионного канала проинструктировал 1 апреля телезрителей, как превратить черно-белый телевизор в цветной.

Специалист совершенно серьезно утверждал, что телевизор может показывать цвета, если нейлоновый чулок натянуть поверх экрана, и наглядно показал телезрителям, как это сделать.

Сотни тысяч шведов купились на этот розыгрыш, а цветные телевизоры в Швеции в реальности появились только через восемь лет.

Приколы от Google

Компания Google тоже известна своими розыгрышами. Своих многочисленных пользователей компания разыграла в 2013 году "запуском" новой службы Google Нос (Бета).

Программа якобы была способна передать более 15 миллионов аромабайтов информации. И, что самое интересное, прямо на устройство, за которым работают пользователи.

Для правдоподобности Google выложил на своем официальном канале в YouTube рекламное видео.

А накануне компания анонсировала новую функцию картографического сервиса Google Maps под названием Treasure Mode ("режим сокровищ"). Приложение должно было помочь любителям поиска сокровищ.

Новый гимн Великобритании

На первоапрельские шутки и розыгрыши клюют не только простые смертные, но и коронованные особы. Британская общенациональная общественная телерадиовещательная организация "Би-би-си" в 1999-м объявила, что гимн Британии "Боже, храни королеву" меняется на европейский. При этом компания отметила, что новый гимн будут исполнять на немецком. Вскоре на радиостанцию позвонили из офиса принца Чарльза и попросили прислать копию нового гимна.

Необычайные спагетти

Сюжет BBC о сборе необычного урожая спагетти в Швейцарии считается самым лучшим и знаменитым розыгрышем прошлого столетия.

Британским телезрителям в 1957-м 1 апреля показали сюжет, как фермеры снимают спагетти с деревьев и сушат их на солнце. Согласно репортажу, вырастить необычный урожай удалось благодаря мягкой зиме и уничтожению страшного вредителя – жука-макароноеда.

Сюжету, как ни странно, многие поверили. После выпуска новостей звонки в редакцию не прекращались – телезрителей интересовало, как можно вырастить спагетти на деревьях у себя дома. Интерес британцев был вполне понятен – в те годы они, как правило, покупали спагетти в консервных банках в уже в готовом виде.

Материал подготовлен на основе открытых источников