Почему 1 апреля называют Днем дурака? История праздника

Версий, гипотез и легенд много, но в письменных источниках праздник под названием Fools Holiday (Праздник дураков) впервые фигурирует в 1686 году

День смеха или День дурака – самый веселый праздник, который ежегодно отмечают во многих странах мира 1 апреля.

Праздник называют днём дураков – April Fools' Day – поскольку во многих странах мира 1 апреля существует обычай веселиться, шутить, разыгрывать и обманывать друг друга.

Первоапрельские приколы и шутки дарят всем массу ярких, незабываемых впечатлений, но шутки должны быть добродушными и безвредными, чтобы вызвать только положительные эмоции.

Sputnik Грузия рассказывает историю самого веселого праздника в году и почему 1 апреля называют Днем дурака.

Почему 1 апреля называют Днем дурака?

Когда и как появился День дурака исследователи разных стран спорят по сей день, оспаривая первенство. По одной из версий, история праздника восходит к античным временам и является прототипом фестиваля, посвященного богине земли Деметре. В основе фестиваля, который проходил в начале апреля и сопровождался играми и шутками, лежала легенда о похищении Аидом – богом подземного царства Прозерпины – дочки богини Деметры. Поиски Прозерпины ни к чему не привели, ибо ее крики были лишь обманным эхом.

Некоторые источники утверждают, что День смеха отмечали в Древнем Риме и называли Праздником глупцов. Другие – что праздник отмечали в Индии с массовыми гуляниями и веселыми проделками.

Ирландцы убеждают, что традиция отмечать 1 апреля зародилось на их земле – это подтверждается и ирландскими сагами, в которых сказано, что обычай обманывать именно в этот день установили боги в память дочери Тиасса — Скадеи.

Возникновение праздника одна из легенд приписывает неаполитанскому королю Монтерею, которому преподнесли в дар рыбу 1 апреля по случаю прекращения землетрясения. Через год царь потребовал, чтобы ему приготовили точно такую же рыбу. Рыбу найти не смогли, поэтому королевский повар приготовил другую, очень похожую. Царя, догадавшегося о подмене, хитрость кулинара очень развеселила. И, возможно, с тех пор и появилась традиция кого-то обязательно разыгрывать 1 апреля.

Связывают появление праздника и с нововведением французского короля Карла IX, перенесшего после принятия григорианского календаря в 1582-м дату празднования Нового года на 1 января с конца марта. Новый год, до перехода на новый стиль, праздновали с 25 марта по 1 апреля включительно.

Традиционалисты продолжали отмечать начало года по старому стилю. А те, кто перешел на новый стиль празднования, называл консерваторов "апрельскими дураками" или "первоапрельскими рыбами" и дарили им в этот день шуточные презенты. По сей день французские кондитеры выставляют 1 апреля огромных шоколадных рыб, а детвора пытается прикрепить бумажных рыбок к спинам товарищей.

Версий, гипотез и легенд много, но в письменных источниках праздник под названием Fools Holiday (Праздник дураков) впервые фигурирует в 1686-м.

Материал подготовлен на основе открытых источников