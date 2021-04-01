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Какой сегодня церковный праздник: 1 апреля 2021

© photo: Sputnik / Vasily Robinov
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По православному церковному календарю 1 апреля 2021 отмечают день памяти мучеников Хрисанфа, Дарии и других с ними пострадавших, cвятого Панхария и преподобного Иннокентия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.

Хрисанф, Дария и другие

По церковному календарю 1 апреля поминают мучеников Хрисанфа, Дарию и других с ними пострадавших при правлении Нумериана (283-284).

Родился Хрисанф в семье богатых, знатных язычников и получил хорошее образование. Юношу особо увлекало чтение книг. Прочитав рассуждения язычников о христианстве, он решил познакомиться с учением Христа.

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© AFP / MENAHEM KAHANA
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Новый Завет произвел на него сильное впечатление. Он уверовал в Спасителя и принял крещение.

Чтобы отвлечь юношу от христианства, отец женил его на жрице Афины Паллады – красавице Дарии. Но молодой супруг сумел увлечь девушку рассказами об Иисусе и его учении, и они стали вести монашескую жизнь в браке.

Супруги, после смерти родителей Хрисанфа, стали жить раздельно и создали мужскую и женскую общины. Во время гонений на христиан их схватили и предали пыткам. Их мученический подвиг был отмечен разными чудесами.

Свидетели их страданий, видя непоколебимость веры святых, уверовали во Христа, приняли крещение и были казнены по приказу императора.

А Хрисанфа и Дарью Нумериан приказал зарыть живьем в землю. Произошло это в 283 году.

Святой Панхарий

По церковному календарю 1 апреля поминают мученика Панхария, пострадавшего при императоре Максимиане (305-311).

Панхарий, который был сановником императора Максимиана, стал язычником, отказавшись от христианства. Узнав об этом, мать и сестра прислали ему письмо, в котором убеждали вероотступника вспомнить о Божьем Суде.

Панхарий, раскаявшись, открыто исповедал свою веру перед императором. Его сначала пытали в Риме, а потом отправили в Никомидию и обезглавили. Произошло это примерно в 302 году.

Иннокентий Комельский

По церковному календарю 1 апреля поминают преподобного Иннокентия Комельского, Вологодского, который жил на рубеже XV-XVI веков.

Происходил Иннокентий из рода московских князей Охлябининых. Монашество принял в обители преподобного Кирилла Белозерского и стал учеником известного подвижника – Нила Сорского.

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Вместе они странствовали по Востоку. Побывали в Константинополе, Палестине, несколько лет провели в монастырях на святой горе Афон. Вернувшись на родину, они поселились в 15 километрах от Кирилло-Белозерского монастыря в глухом лесу на реке Соре – так было положено начало Нило-Сорской пустыни.

Преподобный Нил, который был сторонником жизни монахов в скиту, по примеру подвижников Египта перед смертью благословил ученика основать близ Вологды монастырь.

Тридцать лет Иннокентий трудился на благо созданной им Комельской Спасо-Преображенской обители, взяв за основу наставления своего учителя обходиться лишь самым необходимым.

Преподобный оставил несколько трудов, в которых инокам завещал избегать прежде всего ссор и споров, а также просил хранить любовь о Христе и мир духовный.

Именины

По церковному календарю 1 апреля именины отмечают Дарья, София, Матрона, Дмитрий, Иннокентий и Иван.

Материал подготовлен на основе открытых источников

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