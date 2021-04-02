Какой сегодня церковный праздник: 2 апреля 2021

По православному церковному календарю 2 апреля 2021 отмечают день памяти преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и других мучеников

По церковному календарю 2 апреля поминают Фотину Самаритянку и ее сыновей, а также Святых дев-мучениц.

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.

Иоанн, Сергий, Патрикий и другие

По церковному календарю, 2 апреля поминают преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и других, убитых в обители cвятого Саввы Освященного.

Византийская империя в VIII веке стала заметно слабеть – ее войска на востоке теснили арабские завоеватели. В окрестностях Иерусалима стало неспокойно, и монахи Лавры преподобного Саввы все чаще укрывались за крепкими стенами Святого города.

Перед Вербным воскресеньем варвары ворвались в Лавру и, требуя выдать им ценности, стали истреблять иноков и сжигать кельи. Но увидев, что к монастырю приближается большая группа людей, спешно покинули его.

В Великий четверг арабы вновь ворвались в обитель, требуя выдать им лаврские сокровища. Чтобы монахи стали сговорчивее, варвары затолкали их в пещеру Саввы Освященного и развели огонь у входа в нее. От удушья погибли 18 иноков вместе с преподобным Патрикием, а выживших подвергли новым пыткам. Произошло это в 796 году.

Монахи, успевшие скрыться в горах, вернулись ночью в Великую Пятницу в Лавру и похоронили тела погибшей братии в храме. А варваров, грабивших Лавру, наказал Господь – все они погибли от внезапной болезни, а их тела стали добычей диких зверей.

Фотина Самаритянка

По церковному календарю 2 апреля поминают Фотину (Светлану), ее сыновей - Виктора, нареченного Фотином (Светозарный), и Иосия, а также Анатолию, Фото, Фотиду, Параскеву, Кириакию, Домнину и Севастиана, пострадавших при императоре Нероне (54-68).

Фотина была той самой самаритянкой, с которой Спаситель беседовал у колодца Иаковлева. Встреча описана в Евангелии от Иоанна.

© photo: Sputnik / Sergey Mamontov Монолитная порфировая чаша из Золотого дома императора Нерона

Фотина жила в Карфагене с младшим сыном Иосией, где проповедовала Евангелие, во времена императора Нерона, который жестоко боролся с христианством. В это время ее старший сын Виктор, храбро сражавшийся против варваров в римских войсках, был назначен за свои заслуги военачальником города Атталия (Малая Азия).

Градоначальник Атталии – Севастиан, уговаривал Виктора по-дружески отказаться от христианства, а матери и брату написать, чтобы тайно исповедали свою веру и не проповедовали открыто, чтобы избежать бедствий, которые их всех за это ожидают.

Севастиан после этих слов онемел. Дар речи к нему вернулся через три дня, когда он уверовал во Христа и крестился. Его слуги, став свидетелями чуда, крестились по примеру своего господина.

До императора дошли слухи о происшедшем, и он приказал христиан привести к нему на суд в Рим. В Риме к исповедникам присоединилась Фотина, извещенная Спасителем о предстоящих страданиях.

Когда все исповедники решительно отказались отречься от Спасителя, император приказал раздробить на наковальне кисти рук мучеников, но руки Фотины остались невредимы, а остальные мученики не почувствовали боли.

Тогда Нерон приказал Фотина, Севастиана и Иосию ослепить и бросить в темницу, а Фотину с пятью ее сестрами – Анастасией, Фотидой, Фото, Кириакией и Параскевой, отправить в императорский дворец под надзор его дочери Домнины. Домнина и все ее рабыни, которых Фотина обратила ко Христу, приняли крещение, как и волхв, принесший отравленное питье для христианок.

Через три года Нерон узнал, что ослепленные Фотин, Севастиан и Иосия совершенно здоровы, а тюрьма превратилась в благоуханное и светлое место, где прославляется Бог. По приказу императора мучеников распяли вниз головой и били три дня ремнями по обнаженному телу. Когда и эти пытки не смогли навредить святым – разъяренный Нерон приказал отрезать им голени и содрать с них кожу.

Жестоким пыткам подверг император и других христиан. С Фотины содрали кожу и бросили в колодец, ее сестрам отрезали сосцы и затем содрали кожу. Фотиду привязали к вершинам двух склоненных деревьев за ноги, которые, распрямившись, разорвали мученицу, а остальных обезглавили.

Святую Фотину, вытащив из колодца, бросили в темницу. Когда через 20 дней Фотина решительно отказалась принести жертву идолам, ее снова бросили в колодец, где она предала дух свой Господу. Произошло это примерно в 66 году.

Святые девы

По церковному календарю 2 апреля поминают дев-мучениц Александру, Клавдию, Евфрасию, Матрону, Иулианию, Евфимию и Феодосию, пострадавших за веру при правлении Максимиана Галерии (305-311).

Во время гонения на христиан дев схватили в городе Амисе (у Черного моря). На суде они твердо исповедали свою веру и были подвергнуты жестоким пыткам.

Дев раздели и били палками, затем отрезали сосцы и, подвесив, истязали их тела заостренными крюками. Исчерпав всевозможные пытки, их сожгли заживо в раскаленной печи. Произошло это примерно в 310-м.

Именины

По церковному календарю 2 апреля именины отмечают Александра, Акила, Анатолия, Домнина (Домна), Ефимия, Евфрасия, Клавдия, Кириакия, Матрона, Мария, Прасковья, Светлана, Феодосия, Фотида, Фотина, Юлиания, Виктор, Виссарион, Ефросин, Герман, Иван, Иосий, Иконий, Лоллион, Максим, Мирон, Никита, Патрикий, Родион (Родиан), Севастьян, Сергей и Фотий.

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