Какой сегодня церковный праздник: 3 апреля 2021

По православному церковному календарю 3 апреля 2021 отмечают день памяти преподобного Иакова, святителя Кирилла и святителя Фомы

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.

По православному церковному календарю 3 апреля 2021 отмечают Родительскую субботу третьей седмицы Великого поста – в этот день совершаются вселенские панихиды, и усопшие по молитвам церкви могут получить облегчение или освобождение от загробных наказаний.

Иаков исповедник

По церковному календарю 3 апреля поминают преподобного Иакова, епископа, исповедника, пострадавшего при императоре-иконоборце Константине V (741-775).

Иаков стремился к подвижнической жизни с юных лет, поэтому оставив мир, принял постриг в Студийском монастыре. Он вел суровую жизнь, исполненную молитв, поста и трудов. Инок Иаков за благочестие и замечательное знание Священного Писания был возведен на епископскую кафедру в Катанской Церкви (Сицилия).

Епископа, во время царствования императора Константина V, неоднократно принуждали к отказу от почитания святых икон. Его держали в темнице, морили голодом, пытали, но святой мужественно переносил страдания. Епископ Иаков скончался в изгнании.

Епископ Катанский

По церковному календарю 3 апреля поминают святителя Кирилла, епископа Катанского (I-II).

Родился будущий святой в Антиохии. Кирилл был учеником апостола Петра, который его поставил епископом города Катаны на Сицилии. Благочестивого святителя, мудро управлявшего паствой, Господь удостоил дара чудотворения.

В житие святого сказано, что по его молитве в одном источнике горькая вода, потеряв горечь, превратилась в питьевую. Это чудо многих язычников обратило к христианству. Святитель скончался в глубокой старости. Он погребен на Сицилии.

Патриарх Константинопольский

По церковному календарю 3 апреля поминают святителя Фому, патриарха Константинопольского, жившего в VI-VII веке.

Фома был диаконом, а затем ризничим в Великой Константинопольской церкви, при патриархе Иоанне IV Постнике (582-595). А в 607 году после смерти Патриарха Кириака (595-606) его избрали на Константинопольский патриарший престол.

Во время патриаршества святого Фомы, который всемерно заботился о духовных нуждах паствы, грозное знамение явилось в Галатийской стране (Малая Азия). Во время крестного хода без видимой причины стали колебаться тяжелые кресты, которые несли, ударяться друг о друга и разламываться.

Известный провидец, вызванный патриархом, старец преподобный Феодор Сикеот разъяснил смысл знамения. Церковь, по его словам, ожидали раздоры и беды, а государство стояло перед разорением от варварского нашествия.

Святитель, услышав это, ужаснулся и попросил преподобного Феодора помолиться о нем, чтобы Господь его душу взял раньше, чем предсказанное разорение случится.

Патриарх Фома скончался в 610 году. Вскоре для Византии началась тяжелая война с персами. Иерусалим пал, а Животворящий Крест Господень был захвачен и унесен в Персию. Так и сбылись все несчастья, предзнаменованные во время крестного хода чудом.

Именины

По церковному календарю 3 апреля именины отмечают Домнин, Кирилл, Фома, Филимон и Яков.

Материал подготовлен на основе открытых источников