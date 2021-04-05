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Успенский собор (Великая церковь) Киево-Печерской лавры

Какой сегодня церковный праздник: 5 апреля 2021

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По православному церковному календарю 5 апреля 2021 отмечают день памяти епископа Никона с его учениками, мученика Филита и пострадавших с ним, а также преподобного Никона

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.

Святой Никон

По церковному календарю 5 апреля поминают епископа Никона и его 199 учеников, живших и пострадавших в III веке.

Ультраортодоксальные евреи в Иерусалиме
© AFP / MENAHEM KAHANA
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Родился будущий cвятой в Неаполе в семье язычника и христианки. Возмужав, служил воином, отличаясь необычайной силой и храбростью. Однажды его отряд окружили враги, и в смертельной опасности Никон, вспомнив наставления матери, помолился Богу и пообещал креститься в случае спасения.

Избежав неминуемой смерти, он стал искать священника для крещения, что при массовом гонении христиан было не так-то просто.

Ангел Божий, по преданию, воина направил к горе Ганос, где на побережье Мраморного моря скрывалось много иноков. Там Никон принял крещение и постриг, и вскоре стал примером для всей братии. А через какое-то время его посвятили в сан епископа.

Из-за угрозы нашествия варваров епископ с 190 иноками переселился в Неаполь, где основал обитель. К ним присоединились девять бывших соратников Никона, которые после беседы с епископом уверовали в Спасителя и крестились.

Братия много лет жила мирно – епископа и монахов казнили, когда вновь начались гонения на христиан.

Филит и другие мученики

По церковному календарю 5 апреля поминают мучеников Филита, Лидию, его жену, их сыновей – Македона, Феопрепия, а также Кронида и Амфилохия, пострадавших при императоре Адриане (117-138).

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Филит был знатным сановником при дворе Адриана. Когда император начал преследовать христиан, он открыто исповедовал себя христианином, за что всей семьей предстал перед судом.

Император отправил сановника всей семьей в отдаленную область – Иллирию (ныне Хорватия), приказав местному военачальнику Амфилохию силой заставить их отречься.

Но христиане, стойко переносившие все пытки, воодушевили своим подвигом начальника тюрем Кронида – он принял христианство и был брошен за это в темницу.

Военачальник Амфилохий тоже был поражен силой веры христианской семьи. Уверовав, с молитвой он вошел в котел с кипящим маслом, где пытали мучеников, и чудом остался жив.

Император лично прибыл в Иллирию, чтобы заставить мучеников отречься, но они предпочли смерть, прославляя Господа.

Игумен Киево-Печерский

По церковному календарю 5 апреля поминают преподобного Никона, игумена Киево-Печерского, который жил в XI веке.

© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov
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Священник Никон был первым учеником и другом преподобного Антония, основателя Киево-Печерского монастыря.

Никон пришел в Киево-Печерский монастырь в сане священника, где совершал иноческие постриги. Когда обитель стала многолюдной, Никон в поисках уединенной жизни поселился на острове Тмутаракань в безлюдном месте.

Вскоре молва разнеслась о нем по тем местам, и вокруг преподобного стали собираться ученики. Так была основана обитель с церковью в честь Пресвятой Богородицы.

Когда Никон вернулся в Киево-Печерский монастырь, Феодосий Печерский, постриг которого совершил в свое время преподобный, продолжал считать святого своим духовным наставником.

Никон через какое-то время был поставлен игуменом обители. Прожил он до глубокой старости. Преподобный умер в родном монастыре. Похоронили его в ближних пещерах обители.

Именины

По церковному календарю 5 апреля именины отмечают Лидия, Амфилохий, Вассиан, Василий, Георгий, Евсевий, Кронид, Лука, Никон, Македон, Пахом, Филит и Феопрепий.

Материал подготовлен на основе открытых источников

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