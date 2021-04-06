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Люди у иконы Божьей Матери в храме Самеба

Какой сегодня церковный праздник: 6 апреля 2021

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Календарь религиозных праздников (702)
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https://sputnik-georgia.ru/spravka/20210406/244868921/Kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-6-aprelya-2021.html

По православному церковному календарю 6 апреля 2021 отмечают предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы

По церковному календарю 6 апреля 2021 отмечают день памяти святителя Артемона и преподобных Иакова и Захария.

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре.

Епископ Селевкийский

По церковному календарю 6 апреля поминают святителя Артемона (Артемия), епископа Селивкии Писидийской, жившего в I-II веке.

© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov
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Родился и жил будущий святитель в Селевкии Писидийской (Малая Азия). Он вел благочестивую и добродетельную жизнь, поэтому первоверховный апостол Павел, придя в Селевкию, поставил Артемона, как наиболее достойного, первым епископом города.

Святитель Артемон мудро управлял вверенной ему паствой – заботился о вдовах, сиротах и нищих, был заступником гонимых. Скончался епископ в глубокой старости.

Иаков исповедник

По церковному календарю 6 апреля поминают преподобного Иакова, епископа и исповедника, пострадавшего при императоре Константине V (741-775).

Свечи у икон. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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С юных лет будущий cвятой стремился к подвижнической жизни. Оставив мирскую жизнь он принял постриг в Студийском монастыре.

Благочестивый монах, прекрасно знающий Священное Писание, был возведен на епископскую кафедру в Катанской церкви (Сицилия). Епископа Иакова неоднократно принуждали отказаться от почитания cвятых икон во время царствования императора-иконоборца Константина V.

Преподобный Иаков мужественно перенес все испытания, выпавшие на его долю – заключение, голод и пытки. Он умер в изгнании.

Захария Постник

По церковному календарю 6 апреля поминают преподобного Захария Печерского – Постника, который подвизался в Дальних пещерах в XIII-XIV веках.

Преподобный строго постился – ничего вареного или печеного он не ел. Захария питался только травами и то один раз в день, после захода солнца. Согласно житию cвятого, бесы трепетали при одном упоминании его имени.

Захария за свою богоугодную жизнь часто видел ангелов, с которыми и удостоился жизни на Небе.

Именины

По церковному календарю 6 апреля именины отмечают Артемий, Артамон, Захар, Мартин, Петр, Парфен, Степан, Север и Яков.

Материал подготовлен на основе открытых источников

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