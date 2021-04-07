Какой сегодня церковный праздник: 7 апреля 2021

Sputnik Грузия рассказывает о празднике Благовещения Пресвятой Богородицы и о том, почему он упоминается в церковном календаре.

Благовещение

По церковному календарю 7 апреля православные празднуют один из главных христианских праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы.

В церковный праздник Благовещения вспоминают, как архангел Гавриил явился Пресвятой Деве и сообщил, что ей предстоит родить Сына Божья.

Марию, которая до 14 лет воспитывалась при храме, обручили с Иосифом. В доме своего нареченного супруга, который должен был оберегать невинность Девы, она вела тихую молитвенную жизнь. Потому она искренне удивилась, как может родить, не зная мужа.

Архангел, по преданию, объяснил ей: "Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя". На что Мария смиренно ответила: "Се, Раба Господня; да будет Мне по слову Твоему". Это событие дало начало Евангельской истории.

Готовность и согласие Пречистой Богородицы принять все, Ей уготованное – пример для каждого христианина, какими должны быть отношения между Богом и человеком. Их смысл заключен в сотрудничестве, то есть не только в принятии Воли Божьей, но и в проявлении на пути к Господу собственной доброй воли.

Иоанн Лествичник

По церковному календарю 7 апреля поминают Иоанна Лествичника – автора книги "Лествица", то есть лестница – символ духовного восхождения, посвященная вопросам монашеской жизни и духовного совершенствования.

На рубеже VI-VII веков 16-летний Иоанн пришел в Синайский монастырь Святой Екатерины в Египте. После смерти своего наставника Мартирия, у которого Иоанн обучался послушанию, труду и молитве, он на долгие годы удалился в пустыню с учеником Моисеем и предался покаянию.

Со временем праведность пустынника явила себя в чудесах. Однажды его ученик Моисей прилег отдохнуть в тени большого камня. Иоанну в это время явился в келье ангел, упрекнувший его, что пока он отдыхает, Моисей находится в опасности. Вскочив на ноги, старец стал усердно молиться.

Ученик, вернувшись, рассказал, что во сне, услышав зов Иоанна, он, проснувшись, побежал к келье. В ту же секунду камень, под которым он только что лежал, рухнул.

В Синайский монастырь ему пришлось вернуться в возрасте 75 лет и по желанию братии возглавить обитель. Это бремя он принял как новое послушание.

Через некоторое время игумен другого монастыря попросил Иоанна написать небольшое наставление для иноков. Внутреннему взору преподобного необыкновенную ясность придал 40-летний опыт покаяния. Так родилась знаменитая "Лествица".

"Лествицу" другие святые на протяжении веков не раз называли лучшей книгой "для спасительного руководства". Книга преподобного обращена в равной степени как к монахам, так и мирянам.

Монашеские идеалы святого получили широкое распространение. Его книга еще в древности была переведена на многие языки и стала любимым духовным чтением не только монахов, но и для мирян.

Именины

По церковному календарю 7 апреля именины отмечают Генрих и Тихон.

Материал подготовлен на основе открытых источников