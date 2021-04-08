Гороскоп на 9 апреля по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в четверг готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет удачным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на пятницу, 9 апреля, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет сделать карьеру, кому улучшить материальное положение, кому наладить личную жизнь, а кого предостерегает от грядущих неприятностей.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 9 апреля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

По гороскопу Овнов 9 апреля ждет сложный день – неблагоприятно сегодня для активной профессиональной деятельности и дел, требующих финансовых вложений. Много времени и сил потребуют от этого знака зодиака нерешенные проблемы в отношениях с партнерами, а деловые встречи не принесут желаемых результатов. Гороскоп рекомендует Овнам быть внимательными при оформлении документов и работе с деловыми бумагами. Сегодня звезды советуют представителям знака зодиака заняться планированием своего бюджета на предстоящий месяц. Гороскоп рекомендует Овнам научиться доверять своему партнеру, так как необоснованная ревность и излишняя подозрительность могут стать поводом для конфликта.

Телец

Успех и прилив вдохновения обещают звезды 9 апреля Тельцам, занимающимся творчеством, но этому знаку зодиака следует абстрагироваться от повседневной рутины. Тельцам сегодня нужно быть внимательнее, чтобы из-за рассеянности не потерять то, чем они очень дорожат. Вероятны сегодня проблемы с родственниками или близкими друзьями. Гороскоп также предвещает хлопоты тем представителям знака, у которых в семье есть маленькие дети. Благоприятно 9 апреля для заключения брака, гармоничных супружеских отношений и развлечений. Тельцам нужно обратить внимание на свое здоровье – лучшим лекарством станут положительные эмоции, отдых и прогулка.

Близнецы

Близнецам космос 9 апреля благоволит – представители знака зодиака, уверенные в своих силах, с воодушевлением берутся за самые сложные дела. Гороскоп рекомендует сегодня Близнецам воздержаться от спекуляций на бирже и азартных игр. Неблагоприятны сегодня коммерческие поездки или покупки. Из-за финансов могут возникнуть проблемы с родственниками и друзьями – гороскоп рекомендует сохранять спокойствие и действовать обдуманно, чтобы вернуть отношения в нормальное русло. Споры с партнером также нужно решать не за счет эмоций, а логических доводов. Звезды говорят, что Близнецов сегодня ждет удивительный сюрприз от родного человека и призывают не обращать внимания на мелочи.

Рак

Звезды советуют Ракам 9 апреля подходить к любому делу творчески и смело, без стеснения, использовать свои способности. Представителям этого знака зодиака придется много работать и работа начнет приносить результаты – усилия Раков будут вознаграждены и скоро наступит период финансовой стабильности, что несказанно их порадует. Раки завоюют симпатии и поддержку окружающих, если будут действовать мягко и ненавязчиво. Чрезмерная занятость может спровоцировать ссоры с близкими людьми, поэтому постарайтесь уделить им внимание и как можно раньше замять недопонимание. Ракам следует позаботиться о своем здоровье – велика опасность переутомления, что отрицательно скажется на сердечно-сосудистой системе.

Лев

Гороскоп не советует сегодня Львам строить большие планы или начинать новые дела. Для этого знака зодиака неблагоприятно 9 апреля и для активных действий в профессиональной сфере, и дел, требующих финансовых вложений. Напряжение в коллективе растет, что негативно отразится на всех и может стать поводом для конфликтов. Гороскоп рекомендует Львам обуздать свои эмоции, чтобы не разрушить все то, что было создано на протяжении многих лет непосильным трудом. Определенные сложности есть и на личном фронте – Львы не должны позволять бытовым проблемам безраздельно овладевать своим вниманием, чтобы семейные отношения не превратились в рутину. Неблагоприятно 9 апреля для перемен в личной жизни – сегодня не стоит Львам покорять чье-то сердце или влюбляться.

Дева

Девам гороскоп рекомендует 9 апреля работать засучив рукава, чтобы показать свою работоспособность и быть на хорошем счету. А вот заключать пари или играть в азартные игры на деньги рискованно, так как фортуна сегодня явно не на вашей стороне. Гороскоп советует Девам научиться расслабляться, чтобы контролировать свои эмоции и рекомендует заняться спортом или какой-либо физической работой, чтобы выплеснуть накопившуюся энергию. Гороскоп рекомендует этому знаку зодиака воздержаться от коллективных мероприятий, а также не увлекаться мясными блюдами и злоупотреблять спиртными напитками. К вечеру самочувствие может ухудшиться.

Весы

Инициативы Весов сегодня будут благосклонно приняты руководством, но гороскоп рекомендует представителям знака зодиака не переусердствовать. В материальном плане в целом ситуация останется стабильной, хотя возможны бытовые или финансовые проблемы. Неблагоприятно сегодня для семейного отдыха и любых контактов – вероятны ссоры, обиды, недопонимание и обманы. Гороскоп рекомендует Весам уединиться, чтобы избежать сегодня конфликтов, но если такой возможности не будет, постараться сохранить самообладание и гибкость в отношениях. Весам звезды советуют остерегаться ангины и простуды, ибо на этой неделе органы дыхательной системы очень уязвимы.

Скорпион

Космос сулит Скорпионам 9 апреля успех во всех начинаниях – у представителей этого знака зодиака будут подходящие условия для творчества, проявления всех своих талантов. В то же время, гороскоп предостерегает Скорпионов от излишней доверчивости по отношению к своим партнерам, так как возможны финансовые потери. Для этого знака зодиака 9 апреля излишне эмоциональный день – звезды советуют взять паузу в общении, если Скорпионы чувствуют раздражение и не могут держать себя в руках. Благоприятно сегодня провести на даче – физическая активность снимет раздражение и принесет удовлетворение. Скорпионам сегодня лучше позаботиться о своем желудке и отказаться от жирной, жареной и сдобной пищи.

Стрелец

Стрельцам гороскоп советует 9 апреля действовать более обдуманно – везение находится на стороне представителей этого знака зодиака, поэтому крупные приобретения и заключенные деловые сделки сегодня окажутся оправданными. Препятствия на пути Стрельцов могут открыть их скрытые внутренние резервы, и тогда любой подвиг станет по плечу этому знаку зодиака. А вот давать опрометчивых обещаний, общаясь с начальством, Стрельцам не следует – лучше внимательно отнеситесь к уже данным. Стрельцов, балансировать 9 апреля между желанием флиртовать и необходимостью хранить супружескую верность, заставит сильное влияние Венеры, но им нужно помнить, что игра с огнем бывает опасной. У представителей этого знака зодиака могут возникнуть проблемы с позвоночником и суставами, поэтому им следует быть аккуратнее с физическими упражнениями.

Козерог

Козерогам 9 апреля удастся частично решить накопившиеся в последнее время финансовые проблемы за счет неожиданного денежного поступления. Гороскоп советует не отказываться сегодня от деловых переговоров, командировок, а также посещения тренингов, курсов и семинаров. Для Козерогов 9 апреля излишне эмоциональный день – звезды советуют этому знаку зодиака обуздать свои эмоции и больше внимания уделять близким людям, которые их любят и способны умиротворить. Одиноким Козерогам гороскоп рекомендует внимательно присмотреться к своему ближайшему окружению, чтобы не упустить любовь, которая рядом бродит.

Водолей

Гороскоп рекомендует Водолеям 9 апреля браться за самые сложные дела – начальство оценит успехи представителей этого знака зодиака и появится возможность для дальнейшего карьерного роста. Природная интуиция поможет Водолеям сегодня найти единственно правильный путь к накоплению капитала и сделать свое финансовое состояние более стабильным. Звезды советуют воздержаться от неосторожных высказываний или излишней категоричности, что может привести к недопониманию с близкими людьми. Благоприятно сегодня для знакомства, дружеского общения и посещения вечеринок. Водолеям 9 апреля нужно внимательнее отнеситесь к своему здоровью и к качеству питания.

Рыбы

Гороскоп рекомендует Рыбам приобрести сегодня то, что давно планируют, но воздержаться от начала грандиозных проектов, так как вероятно ухудшение финансового положения и ситуации в целом. Сегодняшний день символизирует для Рыб гармонию и равновесие – представители знака зодиака смогут навести порядок в своих чувствах и стать оптимистичнее. Звезды советуют Рыбам 9 апреля провести на даче, где на свежем воздухе всегда есть чем заняться. Сегодня благоприятно задуматься об отпуске, где его лучше провести. Но 9 апреля неподходящее время для заведения новых знакомств и флирта – развитие отношений не предвидится. Гороскоп рекомендует Рыбам добавить спортивные упражнения в свой ежедневный график, ибо в последнее время этот знак зодиака уделяет физическим нагрузкам слишком мало внимания.

Материал подготовлен на основе открытых источников