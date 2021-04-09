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Какой сегодня церковный праздник: 9 апреля 2021

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Sputnik Грузия
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По православному церковному календарю 9 апреля 2021 отмечают день памяти Матроны Солунской, преподобного Иоанна, а также мучеников Мануила и Феодосия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.

Матрона Солунская

По церковному календарю 9 апреля поминают мученицу Матрону Солунскую, пострадавшую за Христову веру в III или IV веке.

Матрона была рабыней иудейки Павтилы, супруги одного из солунских военачальников. Павтила принуждала рабыню-христианку сменить веру, которая тайно от хозяйки посещала церковь.

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Однажды, хозяйка узнав, что рабыня опять была в церкви, жестоко ее избила и связав, заперла в темной комнатушке. Утром Павтила, открыв дверь, обнаружила, что девушка развязана и молится. Разозлившись, Павтила вновь избила мученицу и связав ее крепче, оставила в заточении без пищи и воды.

Через четыре дня открыв дверь коморки, хозяйка нашла рабыню невредимой и в ярости избила христианку палками, закрыла в комнатушке, где девушка и скончалась.

По приказу хозяйки тело мученицы сбросили со стены города – останки святой подобрали и похоронили христиане. Павтилу же вскоре постиг Божий суд – она оступилась и разбилась насмерть на том месте, где сбросили тело Матроны по ее приказу.

Иоанн прозорливый

По церковному календарю 9 апреля поминают преподобного Иоанна прозорливого, Египетского, который жил в IV веке.

Иоанн родился в 305 году, в египетском городе Ликополе близ Фив. Он был плотником, но когда ему исполнилось 25 лет, оставив ремесло, он принял постриг и провел 15 лет в разных обителях. Затем, в поисках полного уединения, Иоанн поселился на Волчьей горе в области Фиваида.

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С людьми, приходившими к преподобному за советом и утешением, он беседовал через небольшое окошко. Через это же маленькое окно святой принимал скромную пищу, которую ему приносили.

Иоанн через 30 лет подвижнической жизни получил от Господа дар прозорливости, в том числе предсказал императору Феодосию Великому победу над его противниками, Максимом и Евгением, и победоносную войну против галлов.

Отшельником преподобный прожил 50 лет – в своих наставлениях он прежде всего заповедовал иметь смирение.

Преподобный Иоанн дожил до глубокой старости. Он умер в 90-летнем возрасте в 395 году.

Мануил и Феодосий

По церковному календарю 9 апреля поминают мучеников Мануила и Феодосия, пострадавших за веру в Сирмии в 304-м.

© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov
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Мануил и Феодосий ежедневно наблюдая, как язычники жестоко убивают христиан, уверовали в Спасителя. Они решили пострадать за свою веру и смело исповедали себя перед правителем христианами, чем очень удивили язычников.

Правитель сначала уговаривал мучеников отречься от своей веры, а когда все попытки оказались тщетными, приказал их пытать, а в конце обезглавить.

Именины

Матрона, Александр, Ефрем, Евтихий, Иван, Кондратий, Кирик, Макар, Мануил, Павел и Феодосий.

Материал подготовлен на основе открытых источников

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