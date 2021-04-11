Какой сегодня церковный праздник: 11 апреля 2021

По православному церковному календарю, 11 апреля 2021 отмечают день памяти Святых Марка, Кирилла, Иоанна, Евстафия, Ионы и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему упоминаются в церковном календаре.

Лазарева суббота

По церковному календарю, 11 апреля вспоминают чудо воскрешения праведного Лазаря Спасителем через четыре дня после смерти. Дата церковного праздника каждый год разная, так как зависит от дня празднования Пасхи.

Лазареву субботу отмечают в субботу шестой недели Великого поста. Она предваряет праздник Входа Господня в Иерусалим.

Лазарь, которого Иисус называл другом, вместе с сестрами Марфой и Марией жил в селе Вифании, недалеко от Иерусалима. Христос часто посещал их. Лазарь незадолго до Пасхи заболел. Спаситель, когда весть об этом дошла до Него, сказал: "Это болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий".

Лазарь умер за четыре дня до прихода Иисуса в Вифанию. Христос велел отодвинуть камень от пещеры, в которой похоронили праведника, и воззвал к нему: "Лазарь! Иди вон". Умерший воскрес и вышел из пещеры, обвитый по рукам и ногам пеленами, и лицо его было повязано белым платом.

Лазарь после Воскресения Христа покинул Иудею в 33 году из-за гонений и перебрался на Кипр, где апостолы Павел и Варнава в 45-м поставили его епископом Китиона (Ларнака). На Кипре Лазарь, как и апостолы, проповедовал учение Христа. Согласно греческому преданию, после своего воскресения он прожил еще 30 лет и закончил земную жизнь в 63-м на острове Кипр.

Святые мученики

По церковному календарю, 11 апреля поминают священномученика Марка, епископа Арефусийского, диакона Кирилла и многих других, пострадавших за веру при императоре Юлиане Отступнике (361-363).

Преподобный Марк жил в IV веке - он был епископом сирийского города Арефусия. По приказу императора Константина Великого святитель разрушил языческое капище. Когда к власти пришел Юлиан Отступник, он начал преследовать христиан, возрождая язычество.

Святитель сначала скрылся от преследования, но узнал, что в его поисках мучают и истязают других христиан, добровольно отдал себя в руки палачей. Старца долго пытали. Жители города, видя несокрушимую твердость святителя, потребовали отпустить его на свободу. Позже многие из них под влиянием его проповедей обратились в истинную веру.

Диакон Кирилл, уничтоживший много идолов при царствовании Константина Великого в городе Илиополе, был убит при Юлиане Отступнике. В палестинских городах Аскалоне и Газе в это же время язычники замучили многих христиан, в том числе священников, жен и дев, посвятивших себя Богу.

Иоанн Пустынник

По церковному календарю, 11 апреля поминают преподобного Иоанна Пустынника.

Благочестивая вдова Иулиания во время гонений на христиан в IV веке скрылась от преследований с сыном Иоанном и дочерью Фимистией. Время от времени подросток тайно посещал богослужения в ближней обители, подвергая опасности себя и семью.

Иоанну один благочестивый человек посоветовал найти более пустынное место для молитв. Получив благословение от отшельника Фармуфия, юноша удалился в пустыню. Он нашел пустой глубокий колодец и, помолившись, бросился вниз.

Иоанна во время падения поддержал ангел, и он остался невредим. Более тридцати лет он жил на дне колодца, постясь и молясь. Как-то праведника посетил инок Хрисихий, и отшельник после долгих просьб монаха рассказал ему о своей жизни.

Вскоре праведник скончался, и Хрисихий похоронил его. Чудеса у колодца по молитвам людей происходили еще не раз.

Епископ Вифинийский

По церковному календарю, 11 апреля поминают святителя Евстафия, епископа Вифинийского, исповедника.

Евстафий был поставлен епископом города Вифинии (римская провинция на северо-западе Малой Азии) за свою праведную жизнь и много лет управлял своей паствой, показывая пример совершенства и добродетельной жизни.

Святитель Евстафий во время иконоборческой ереси выступил против еретиков, смело защищая почитание Святых икон. Иконоборцы донесли императору на епископа, которого подвергли жестоким побоям и заключению. Затем, лишив кафедры, его сослали. Скончался исповедник в IX веке в ссылке, в течение трех лет перенося нищету, оскорбления и голод.

Марк и Иона

По церковному календарю, 11 апреля поминают преподобных Марка и Иону, родоначальников Псково-Печерского монастыря.

Когда монахи-отшельники стали селиться в естественных природных пещерах при ручье Каменце – точно не известно. В монастырской летописи значилось имя Марка - одного из первых старцев, пришедшего в те края еще в XIV веке.

В середине XVI века игумен Корнилий, усомнившись в верности записи, велел ее вычеркнуть. Внезапно игумен тяжело заболел. Ему было откровение, что его болезнь связана с решением убрать имя преподобного Марка из летописи. Он раскаялся и отменил свой приказ, а через некоторое время была найдена гробница преподобного.

Вообще, историю Псково-Печерского монастыря принято вести от иеромонаха Ионы, который в 1470 году переселился с семьей в эти края из Юрьева (ныне Тарту). Немецкие рыцари, захватив город, притесняли и преследовали православных жителей. И Иоанн решил на самом рубеже с католической Ливонией, основать монастырь – оплот православия. Он принял постриг с именем Иона, выкопал пещерную церковь и кельи для монахов.

Именины

По церковному календарю, 11 апреля именины отмечают Евстафий, Иван, Исаакий, Иона, Кирилл, Леонард, Марк, Маркиан, Патапий, Станислав и Филипп.

Материал подготовлен на основе открытых источников