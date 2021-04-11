День космонавтики 12 апреля 2021: история и значение праздника

Первый орбитальный полет вокруг Земли на космическом корабле "Восток" совершил советский космонавт Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года.
Sputnik Грузия предлагает вспомнить этот исторический день и рассказывает об истории и значении праздника День космонавтики.
История и значение праздника
Для России праздник День космонавтики имеет исторически большое значение, ибо первым космонавтом планеты стал россиянин.
Произошло это знаменательное событие 60 лет назад - первый полет в космос стартовал с космодрома Байконур 12 апреля 1961 года.
Мир замер перед стартом – Земля впервые отправляла своего сына в космос. Внезапно в напряженной тишине раздался голос Гагарина – он произнес простое, земное слово, ставшее знаменитым: "Поехали!" и полетел на космическом корабле "Восток" к звездам.
Облетев земной шар, Гагарин благополучно приземлился в окрестности деревни Смеловки Терновского района Саратовской области — полет, длившийся всего 108 минут, стал прорывом в освоении космоса.
Сам Гагарин, когда оставалось несколько километров до земли, катапультировался, совершив недалеко от спускаемого аппарата мягкую посадку на парашюте.
Имя Гагарина узнал весь мир, а сам первый космонавт получил досрочно звание майора и звание Героя Советского Союза, а 12 апреля стало национальным праздником.
Праздник учредили 59 лет назад - Указ о праздновании Дня космонавтики в ознаменовании первого в мире полета человека в космос Президиум Верховного Совета СССР подписал 9 апреля 1962 года.
Впервые День космонавтики отметили через год после покорения космоса - праздник был создан по инициативе второго советского космонавта Германа Титова, дублера Юрия Гагарина.
В космос со временем отправили целые орбитальные комплексы. Огромным достижением стал полет первой во всем мире женщины-космонавта Валентины Терешковой и выход в 1965-м Алексея Леонова в безвоздушное пространство на 12 минут.
Праздник получил международный статус в 1968-м и был переименован в Всемирный день авиации и космонавтики - 12 апреля его широко отмечали во многих европейских странах и США. Такое решение приняла Генеральная конференция международной авиационной федерации по инициативе СССР.
В 2011-м праздник вышел на новый международный уровень - к 50-летнему юбилею покорения космического пространства, Генассамблея ООН провозгласила праздник Международным днем полета человека в космос.
Сначала резолюцию поддержали более 60 стран, но уже на следующий год количество государств, которые стали отмечать День космонавтики, значительно увеличилось.
День космонавтики в России является памятной датой и отмечается 12 апреля в соответствии с указом от 13 марта 1995 года.
В целом 12 апреля уникальная дата в истории космонавтики. Именно в этот день американский космический корабль "Шаттл" совершил свой первый пилотируемый полет в 1981-м.
Материал подготовлен на основе открытых источников