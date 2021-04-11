День космонавтики 12 апреля 2021: история и значение праздника

День космонавтики и авиации - праздник, посвященный первому полету человека в космос, отмечают во всем мире 12 апреля

Первый орбитальный полет вокруг Земли на космическом корабле "Восток" совершил советский космонавт Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года.

Sputnik Грузия предлагает вспомнить этот исторический день и рассказывает об истории и значении праздника День космонавтики.

История и значение праздника

Для России праздник День космонавтики имеет исторически большое значение, ибо первым космонавтом планеты стал россиянин.

Произошло это знаменательное событие 60 лет назад - первый полет в космос стартовал с космодрома Байконур 12 апреля 1961 года.

Мир замер перед стартом – Земля впервые отправляла своего сына в космос. Внезапно в напряженной тишине раздался голос Гагарина – он произнес простое, земное слово, ставшее знаменитым: "Поехали!" и полетел на космическом корабле "Восток" к звездам.

Облетев земной шар, Гагарин благополучно приземлился в окрестности деревни Смеловки Терновского района Саратовской области — полет, длившийся всего 108 минут, стал прорывом в освоении космоса.

Сам Гагарин, когда оставалось несколько километров до земли, катапультировался, совершив недалеко от спускаемого аппарата мягкую посадку на парашюте.

Имя Гагарина узнал весь мир, а сам первый космонавт получил досрочно звание майора и звание Героя Советского Союза, а 12 апреля стало национальным праздником.

Праздник учредили 59 лет назад - Указ о праздновании Дня космонавтики в ознаменовании первого в мире полета человека в космос Президиум Верховного Совета СССР подписал 9 апреля 1962 года.

Впервые День космонавтики отметили через год после покорения космоса - праздник был создан по инициативе второго советского космонавта Германа Титова, дублера Юрия Гагарина.

В космос со временем отправили целые орбитальные комплексы. Огромным достижением стал полет первой во всем мире женщины-космонавта Валентины Терешковой и выход в 1965-м Алексея Леонова в безвоздушное пространство на 12 минут.

Праздник получил международный статус в 1968-м и был переименован в Всемирный день авиации и космонавтики - 12 апреля его широко отмечали во многих европейских странах и США. Такое решение приняла Генеральная конференция международной авиационной федерации по инициативе СССР.

В 2011-м праздник вышел на новый международный уровень - к 50-летнему юбилею покорения космического пространства, Генассамблея ООН провозгласила праздник Международным днем полета человека в космос.

Сначала резолюцию поддержали более 60 стран, но уже на следующий год количество государств, которые стали отмечать День космонавтики, значительно увеличилось.

День космонавтики в России является памятной датой и отмечается 12 апреля в соответствии с указом от 13 марта 1995 года.

В целом 12 апреля уникальная дата в истории космонавтики. Именно в этот день американский космический корабль "Шаттл" совершил свой первый пилотируемый полет в 1981-м.

Материал подготовлен на основе открытых источников