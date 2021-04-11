Рамадан 2021: что можно и нельзя делать мусульманам в священный месяц

Мусульмане во всем мире готовятся встретить Рамадан - в большинстве мусульманских стран священный месяц очищения души и тела в 2021-м начинается 13 апреля с закатом солнца

Рамадан девятый месяц мусульманского календаря - он самый важный и почетный у мусульман, так как священный Коран ниспослан был именно в этом месяце.

Sputnik Грузия рассказывает, что можно и нельзя делать мусульманам в священный месяц Рамадан.

Священный месяц

Рамадан - священный месяц обязательного поста и ежедневных молитв - для мусульман это пора зарабатывать вечный Рай.

Рамадан в разных мусульманских странах может начинаться в разные дни, ибо зависит от прямого наблюдения за фазами Луны или способа астрономического вычисления.

В священный Рамадан великая награда будет пожалована тем, кто соблюдает пост, возносит пять ежедневных молитв (намаз), искреннюю мольба-ду'а, молитву "Таравих", а также раздает пожертвования и совершает многие другие благие поступки и дела.

© AP Photo / Mahmoud Illean Пандемия коронавируса COVID и ислам. Женщина молится у мечети Аль-Акса в Иерусалиме

Пост помогает мусульманину бороться с обуревающими его страстями и контролировать отрицательные эмоции и качества, такие как гнев, ненависть, жадность и так далее.

При помощи поста, призванного усмирить душу и тело, мусульмане надеются приблизиться к Аллаху и точно исполнить указания Всевышнего.

Что можно и нельзя делать

Соблюдать пост в Рамадан и придерживаться установленных правил обязан каждый совершеннолетний мусульманин. А это значит много молиться и ежедневно, во имя Аллаха, подтверждать свое намерение участвовать в этом празднике.

Пост в Рамадан начинается с рассветом и заканчивается с заходом солнца — в течение священного месяца мусульманам нельзя есть и пить в дневное время.

© photo: Sputnik Кул-Шариф — главная соборная мечеть республики Татарстан расположена на территории Казанского кремля

Во время поста в Исламе предусмотрены два ночных приема пищи: ифтар — вечерний и сухур — предрассветный. Предрассветную трапезу завершить желательно за полчаса до рассвета, а ифтар - начать сразу после вечерней молитвы.

Дополнительной наградой в Рамадан поощряется соблюдение этих двух приемов пищи.

Рамадан предназначен для очищения души и тела, поэтому Аллах не засчитает исполнение религиозного долга без ежедневных молитв (намазов).

© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov Города мира. Нур-Султан

Соответственно, в Рамадан нельзя совершать порочащих поступков и общаться с неблагочестивыми людьми, а нужно чаще молиться и воздержаться от злых мыслей и намерений.

От поста освобождаются больные, старики, воины, путешественники, беременные и кормящие женщины, а также дети. Пост обязательно нужно возместить в другой, более благоприятный период.

Что еще нельзя делать в пост

В пост нельзя преднамеренно есть, пить, принимать лекарства, а также курить и вступать в интимные отношения. В пост также нельзя применять клизмы, лекарственные препараты через нос и уши и преднамеренно вызывать рвоту.

Нарушением считается случайное попадание воды через носоглотку при омовении, начало менструации или послеродовой период. Эти действия нарушают пост и требуют искупления (кяффара).

© photo: Sputnik / Radik Amirov Мечеть Куббат-Ас-Сахра (Купол Скалы) на Храмовой горе в Иерусалиме

Мусульманин, нарушивший пост, должен заплатить нуждающемуся определенную сумму деньгами или продуктами. Вступление в интимные отношения - одно из самых серьезных нарушений, за которое правоверный должен или накормить 60 бедняков или 60 дней соблюдать непрерывный строгий пост.

Мусульмане должны на протяжении всего Рамадана читать Коран, посвящать свое время благочестивым поступкам и размышлениям, работе и благотворительности. К пяти привычным намазам в день в священный месяц добавляется еще один — "таравих", что означает добровольный намаз. Его совершают после ночной молитвы (иша).

Ночь Предопределения

Особенно строгими и ответственными являются последние десять дней священного месяца, на одну из которых приходится самая важная ночь для каждого мусульманина в году — Ляйлят-аль-Кадр или Ночь Могущества и Предопределения.

Предание повествует, что пророк Мухаммед именно в это время получил первые откровения от архангела Джебраила – он спустился к молящемуся пророку и передал ему Коран. По некоторым источникам, Ляйлят-аль-Кадр выпадает на 27 число месяца Рамадан.

В священном Коране Ляйлят-аль-Кадр посвящена целая сура — "Инна анзалнагу". В ней говорится, что Ночь Предопределения лучше, чем тысяча месяцев, в которых ее нет.

© AP Photo / Emrah Gurel Мечеть Султана Ахмеда в Стамбуле

Считается, что судьба каждого человека — его жизненный путь, трудности и испытания, которые предстоит пройти, предопределяется на небесах именно в Ляйлят-аль-Кадр. И если мусульманин проведет ее в молитвах, в осмыслении своих деяний и возможных ошибок, то Всевышний будет милостив и простит ему грехи.

Поэтому мусульмане стараются в Рамадан с большим усердием молиться и придерживаться указаний Аллаха. Считается, что за благодеяния, совершенные в священный месяц, всевышний воздает верующим сторицей, одаривая их здоровьем, удачей и благосостоянием.

Рамадан завершается вторым по значению великим торжеством — Ид аль Фитр или Праздником Разговения. Он наступает после заката в последний день Рамадана. В 2021-м священный месяц закончится 12 мая вечером.

Материал подготовлен на основе открытых источников