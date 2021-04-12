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Какой сегодня церковный праздник: 12 апреля 2021

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Темы:
Календарь религиозных праздников (704)
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По православному церковному календарю 12 апреля 2021 отмечают день памяти cвятых Сосфена, Аполлоса, Кифа, Кесаря, Епафродита, Иоада, Софрония и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.

Апостолы от 70-ти

По церковному календарю 12 апреля поминают апостолов от 70-ти – Сосфена, Аполлоса, Кифа, Кесаря и Епафродита – сподвижников первоверховного апостола Павла, о которых он упоминает в различных посланиях, вошедших в Новый Завет, а также в книгу Деяния святых апостолов.

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До своего обращения Сосфен был начальником синагоги в греческом городе Коринф, а позже стал епископом Колофона (Малая Азия). Аполлос, не знавший Христа, проповедовал о Спасителе по рассказам Иоанна Крестителя и апостолов, рассказавших ему о жизни и Крестном пути Сына Божья. Аполлос, уверовав, присоединился к святому Павлу в его трудах. О проповеди христианства в Греции Павел говорил так: "Я насадил, Аполлос поливал, а Бог взрастил".

Кифа святой Павел поставил епископом малоазийской области Икония. Епафродит, который страдал неизлечимым недугом, выздоровел по молитвам святого Павла и уверовал. Он стал одним из ближайших сподвижников апостола Павла и был поставлен епископом Адриаки Фракийской.

Апостол Кесарь был епископом Диррахии – области в Средней Греции. Все эти апостолы мирно скончались.

Пророк Иоад

По церковному календарю 12 апреля поминают святого пророка Иоада, который пророчествовал в Х веке до Рождества Христова.

Пасха на дистанции - верующие в храме Святой Троицы Самеба
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Святой был родом из Самарии, области Израиля на западном берегу реки Иордан. Согласно Писанию, Господь послал пророка обличить израильского царя Иеровоама-идолопоклонника, склонявшего весь народ к язычеству.

Пророку Господь заповедал не пить и не есть до исполнения миссии, но, возвращаясь обратно, он нарушил строгий пост, обманутый пророком Емве, якобы получившем откровение от Бога, разрешившего напоить и накормить его. Как только Иоад вкусил пищу, Господь сказал ему, что он не сможет вернуться домой живым.

Иоада убил лев, а его тело Емве похоронил в своей усыпальнице.

С тех пор Евме, рассказавшего о несуществующем пророчестве, называли лжепророком, а история Иоада служит примером того, как человек, недавно еще обличавший чужое неверие, усомнился сам и поверил чужим словам больше, чем наказу Божьему.

Епископ Иркутский

По церковному календарю 12 апреля поминают святителя Софрония, епископа Иркутского, ставшего за долгие годы служения для своей паствы настоящим духовным отцом.

Святитель Софроний возглавил Иркутскую кафедру в 1754 году, она около семи лет оставалась без руководства, что, естественно, сказалось отрицательно на всей духовной жизни Иркутской земли, в том числе и на миссионерской деятельности среди малых народов.

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В первый год своего служения святитель предписал духовенству учить вере принявших Крещение, а идолопоклонников призывать к познанию Истинного Бога. Сам владыка отправлялся в длительные миссионерские поездки по всей епархии и боролся с изъянами, которые видел повсюду.

Положение в немногочисленных храмах Сибири было плачевным – священнослужителей не хватало, а некоторые из них не умели даже писать. Он организовал школу по программе, приближенной к семинарской, чтобы готовить духовенство на месте, и лично руководил ходом воспитания и образования будущих пастырей, а также преподавал церковнославянский и русский языки в школе.

Число храмов в Сибири за 17 лет служения епископа возросло в три раза, приходы получили подготовленных священников, была создана сеть приходских школ, заметно оживилась и миссионерская деятельность. Просвещая язычников, святитель заботился и об устройстве быта малых народов и культуры, предлагал им для поселения монастырские земли.

Скончался святитель Иркутский и вся Сибири в 1771 году, а в 1918-м был канонизирован на Поместном Церковном Соборе.

Именины

По церковному календарю 12 апреля именины отмечают Аполлос, Епафродит, Еввула, Захар, Зосима, Иоад, Иван, Кесарь (Цезарь), Кифа, Сосфен, Савва и Софрон.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (704)
Теги:
Церковный праздник, Религиозный праздник

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