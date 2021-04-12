Пост в Рамадан 2021: что можно и нельзя есть мусульманам

Пост в священный месяц Рамадан в 2021-м начинается 13 апреля с закатом солнца – для мусульман это период духовного очищения и переосмысления жизни в целом

В пост, который обязаны соблюдать практически все, мусульмане в дневное время отказываются от воды и еды.

Sputnik Грузия рассказывает, что можно и нельзя есть мусульманам в пост в священный месяц Рамадан.

Пост в Рамадан

Начинается пост Рамадан с рассветом и заканчивается с заходом солнца – мусульманам нельзя есть в дневное время.

В Исламе во время поста предусмотрены два ночных приема пищи: сухур – предрассветный и ифтар – вечерний. Завершить предрассветную трапезу желательно хотя бы за полчаса до рассвета, а ифтар можно начать сразу после вечерней молитвы.

Соблюдение этих двух приемов пищи поощряется дополнительной наградой, однако пропуск – нарушением поста не является. Согласно Корану, лучшая пища для ночной трапезы – вода и финики.

Предрассветная трапеза

О важности предрассветного приема пищи говорил еще пророк Мухаммад. "Принимайте пищу перед рассветом в дни поста! Воистину, в сухуре – Божья благодать (баракят)!" – говорил пророк.

Мусульмане в течение всего Рамадана проводят сухур еще до рассвета. Они верят, что Аллах вознаградит их за такое действие. Переедать во время предрассветной трапезы не стоит, но съесть нужно достаточное количество еды – это придает сил на целый день.

Верующий не получит вознаграждения, если пропустит сухур, но день поста остается в силе.

Вечерняя трапеза

К вечернему приему пищи можно приступить сразу же после захода солнца – после четвертой, предпоследней молитвы в эти сутки.

После ифтар следует ночная молитва – Иша, последняя из пяти обязательных ежедневных молитв. Пропускать ифтар медики не рекомендуют – это может плохо отразиться на организме.

Пить воду сразу же после еды не рекомендуется, чтобы зарядиться энергией на долгий голодный день и в то же время не перегрузить желудок за несколько часов летней ночи. Выпить воду лучше где-то через час, когда появится чувство жажды.

Что можно и нельзя есть

Еда для сухура должна быть сбалансированной, здоровой и питательной, чтобы обеспечить организм на весь день энергией.

Поэтому, в ходе предрассветной трапезы рекомендовано есть сложные углеводы, которые долго перевариваются. Например, жирная молочная продукция, яйца, каши, блюда из цельнозерновых круп, протеиновые коктейли, хлеб из пророщенного зерна. Можно также есть сухофрукты и фрукты – финики, орехи, миндаль и бананы.

Утром нельзя есть фаст-фуд, мучное, сладкое, обезжиренные продукты и переработанное мясо – колбасу, сосиски и так далее. Колбасные изделия, которые плохо влияют на печень и почки и утоляют голод лишь на несколько часов, способны развить жажду. Не желательно также есть мясо и рыбу, так как после них захочется пить. Отказаться нужно и от кофе.

За вечерней трапезой можно есть мясные, овощные блюда, а также блюда из круп и молочные продукты. Кстати, сладости можно заменить финиками или фруктами. А вот воды пить нужно много. Также можно выпить сок, компот, морс, чай и кисель.

Вечером нельзя есть копченную и жареную пищу – она вызовет изжогу и отложится в лишних килограммах. Также нельзя есть продукты быстрого приготовления, острое, сладкое и мучное. Такие блюда вас не насытят, и буквально через час или два вы вновь захотите есть, так как они содержат соль и другие специи.

Правила Рамадана

Соблюдать пост в Рамадан обязан каждый совершеннолетний мусульманин и все должны придерживаться установленных правил – много молиться и ежедневно подтверждать свое намерение участвовать в этом празднике во имя Всевышнего.

Рамадан – священный месяц, предназначенный для очищения души и тела, посему Аллах без ежедневных молитв исполнение религиозного долга не засчитает.

Мусульмане в течение месяца Рамадан в дневное время с целью искупления своих грехов отказываются не только от еды и воды, но и от курения и интимной близости. В пост также нельзя применять клизмы, капать лекарственные препараты в нос и уши, и вызывать преднамеренно рвоту.

Нарушением считается случайное попадание воды через носоглотку при омовении, начало менструации или послеродовой период. Эти действия нарушают пост и требуют искупления.

Освобождаются от поста в священный Рамадан старики и воины, больные люди, путешественники, беременные и кормящие женщины, а также дети. Возмещение поста является обязательным в другой, более благоприятный период.

Материал подготовлен на основе открытых источников