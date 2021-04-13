Какой сегодня церковный праздник: 13 апреля 2021

По православному церковному календарю 13 апреля 2021 отмечают день памяти cвященномученика Ипатия, преподобного Аполлония, а также мучеников Авды и Вениамина

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.

Епископ Гангрский

По церковному календарю 13 апреля поминают священномученика Ипатия, который жил в III-IV веке.

Ипатий – епископ города Гангры (Малая Азия) участвовал в Первом Вселенском соборе в Никее в 325 году, на котором анафеме была предана ересь Ария, не принимавшего Догмат о единосущности Бога Отца и Бога Сына.

Святитель подвергся нападению сторонников лжеучения, когда возвращался с Собора домой – его убили, а тело спрятали в пещере. Тело мученика обнаружил крестьянин, хранивший в пещере солому, и сообщил горожанам, которые с честью похоронили своего пастыря. Произошло это в 326 году.

Могила святителя прославилась многочисленными чудесами.

Аполлоний Египетский

По церковному календарю 13 апреля поминают преподобного Аполлония Египетского.

Аполлоний удалился во внутреннюю Фиваидскую пустыню (Нижний Египет) в 15-летнем возрасте, где в монашеских подвигах провел 40 лет. Затем он перебрался в ближнюю пустыню и основал обитель близ Гермополя, где постепенно собралось около 500 иноков.

Аполлоний был строгим постником. Вареную пищу он вкушал только по воскресеньям, а в остальные дни недели питался только дикими растениями.

Его примеру следовали все иноки, подвизавшиеся в монастыре вместе со своим наставником. Подвижник скончался в IV веке.

Авда и Вениамин

По церковному календарю 13 апреля поминают священномучеников Авду, епископа Персидского и Вениамина диакона, пострадавших при персидском царе Издегерде I (401-402).

Святитель Авда был епископом в Персии. Он был вызван на суд царя Издегерда I, за разрушение храма огнепоклонников, который правитель повелел восстановить. Когда епископ отказался выполнить приказ, царь велел воинам разрушить все христианские храмы, а самих христиан преследовать и пытать.

Святой Авда стал первым мучеником. После долгих пыток он был обезглавлен. Другие мученики были казнены через тридцать дней, в том числе и диакон Вениамин. После жестоких пыток его посадили на кол. Священномучеников казнили в древнем персидском городе Сузе в 418 или 424 году.

Именины

По церковному календарю 13 апреля именины отмечают Анна, Аменония, Ида, Авда, Акакий, Аполлон (Аполлоний), Артур, Афиней, Вениамин, Влас, Иннокентий, Иосиф, Иона, Ипатий, Менандр, Феофил и Яков.

Материал подготовлен на основе открытых источников