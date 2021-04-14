Какой сегодня церковный праздник: 14 апреля 2021

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.

Мария Египетская

По церковному календарю 14 апреля поминают преподобную Марию Египетскую – одну из величайших cвятых, судьба которой одновременно пример глубокого покаяния и напоминание о Божьем человеколюбии.

Жила Мария, прозванная Египетской, в середине V и в начале VI столетия. Когда ей исполнилось 12 лет, она ушла из дома и прожила 17 лет в грехе, пока Господь не обратил ее к покаянию.

Однажды Мария присоединилась к паломникам, которые плыли на Святую Землю. В Иерусалиме она направилась в храм Воскресения Христова, но невидимая рука, остановив ее у входа, не позволила войти в него.

Поняв, что Господь не допускает ее в cвятое место, и охваченная чувством глубокого покаяния, она стала молить Бога простить грехи, обещая исправить свою жизнь в корне. Увидев у входа в храм икону Божьей Матери, грешница стала просить Богоматерь заступиться за нее перед Богом. После этого, почувствовав в душе просветление, она беспрепятственно вошла в храм и пролив слезы у гроба Господня, вышла из храма совершенно другим человеком.

Из Иерусалима она отправилась в безлюдную Иорданскую пустыню, где провела полвека в полном уединении, молитве и посте. Старец Зосима, живший в Иорданском монастыре, встретился с Марией в пустыне, когда та была глубокой старицей, и был поражен ее святостью и прозорливостью. Однажды он увидел ее как бы возвысившейся над землей во время молитвы, а в другой раз – идущей через реку Иордан как по суше.

Преподобная попросила Зосима опять прийти в пустыню через год, чтобы причастить ее. Старец вернулся в назначенное время и причастил Марию святых Тайн. А еще через год он не застал ее в живых. Он похоронил останки преподобной в пустыне с помощью льва, который вырыл яму для ее погребения своими когтями. Это было приблизительно в 521 году.

Игумен Пеликитской обители

По церковному календарю 14 апреля поминают преподобного Макария, игумена Пеликитской обители.

Родился будущий cвятой в Царьграде. Лишившись родителей еще в отрочестве, он с усердием читал Слово Божие и, проникшись им, решил полностью посвятить свою жизнь Господу. Он поступил в Пеликитскую обитель в Вифинии, где игуменом в то время был прославленный подвижник преподобный Иларион.

Макария после смерти настоятеля братия единодушно избрала игуменом. Преподобный пострадал за почитание cвятых икон при царствовании византийских императоров Льва V Армянина (813-820) и Михаила II Косноязычного (820-829). Его сослали на остров Афусию, где он и скончался примерно в 830 году.

Владимирский чудотворец

По церковному календарю 14 апреля поминают мученика Авраамия Болгарского, Владимирского чудотворца, который жил в XIII веке.

Происходил будущий cвятой из камских болгар и воспитывался в магометанстве. Добрый и милостивый к бедным, он уверовал в Господа, принял христианство и стал проповедовать соотечественникам об Истинном Боге в городе Болгары в низовьях Волги.

Авраамия схватили и пытками принуждали отказаться от Христа, но cвятой мужественно перенес все истязания и оставался тверд в своем исповедании. В 1229-м мученика четвертовали, а затем отрубили голову. Русские христиане, жившие в городе, похоронили останки cвятого на христианском кладбище.

Мощи cвятого Авраамия через год великий князь Владимирский – Георгий Всеволодович, перенес в Успенский собор Княгинина монастыря.

Именины

По церковному календарю 14 апреля именины отмечают Мария, Авраамий, Ахаз, Василид, Геронтий, Ефим, Евлогий, Иоанн и Макар.

Материал подготовлен на основе открытых источников