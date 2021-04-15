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Горящие свечи у иконы Христа Спасителя в Метехской церкви

Какой сегодня церковный праздник: 15 апреля 2021

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По православному церковному календарю 15 апреля 2021 отмечают день памяти преподобного Тита, а также мучеников Амфиана, Едесия и Поликарпа

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.

Тит чудотворец

По церковному календарю 15 апреля поминают преподобного Тита чудотворца.

Амиран Гамкрелидзе
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Будущий cвятой посвятил себя иноческой жизни с юных лет – он подвизался в IX веке в Студийской обители близ Константинополя. Кротким нравом, чистотой жизни и постническими подвигами преподобный заслужил всеобщую любовь братии и был рукоположен по их просьбе в сан пресвитера.

Преподобный, во время иконоборческих гонений, мужественно отстаивал православное почитание Святых икон. За добродетельную жизнь был удостоен дара чудотворения. Скончался чудотворец в глубокой старости.

Амфиан и Едесий

По церковному календарю 15 апреля поминают cвятых мучеников Амфиана и Едесия.

Родились Амфиан и Едесий в городе Патаре (Ликийская провинция) в семье городского правителя-язычника. Братьев для обучения языческим наукам отправили в город Вирит, где они уверовали во Христа и стали Его пламенными последователями.

Братья, покинув своих родителей-язычников, ушли в Кесарию Александрийскую, где под руководством пресвитера Памфила стали совершенствоваться в духовной жизни и изучении священных книг.

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В это время все жители города Кесарии, по указу императора Максимиана (305-313), жестокого гонителя христиан, должны были совершать общественные жертвоприношения.

Многие христиане, спасаясь от идолослужения, вынуждены были скрываться в потаенных местах. Амфиан, когда правитель Кесарии собирался принести жертву идолам, безбоязненно вошел в храм? взял его за руку и стал убеждать уверовать во Христа.

Воины схватили Амфиана и, жестоко избив, бросили в темницу. Два дня мужественного юношу пытали, а затем бросили в море с камнем на шее. Сильная буря, которая поднялась внезапно, волнами вынесла тело мученика на берег, а христиане похоронили его. Едесия также подвергли пыткам, а потом отправили на медные рудники.

Через несколько лет его освободили и отправили в Александрию, где он смело выступил против правителя Иероклия, узнав о его безмерной жестокости к христианам. Едесия подвергли пыткам и, подобно брату, утопили. Произошло это примерно в 306 году.

Мученик Поликарп

По церковному календарю 15 апреля поминают мученика Поликарпа, пострадавшего при императоре Максимиана (305-313).

Поликарп открыто объявив себя христианином, смело обвинил императора Максимиана в пролитии невинной христианской крови в Александрии.

По приказу императора мученика жестоко пытали, а затем обезглавили.

Именины

По церковному календарю 15 апреля именины отмечают Анастасий, Амфиан, Григорий, Ефим, Едесий, Поликарп, Савва и Тит.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (705)

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