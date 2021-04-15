Гороскоп на 16 апреля по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в четверг готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет удачным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на пятницу, 16 апреля, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи, сменить работу, найти спутника жизни, а кого ждет сложный день, полный проблем.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 16 апреля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Овнам, которые будут работать 16 апреля с полной отдачей, звезды обещают награду за приложенные усилия – представители знака зодиака могут сегодня рассчитывать на неожиданные финансовые поступления и планировать отпуск. Овнам гороскоп рекомендует воздержаться сегодня от физических нагрузок, прогулок и новых знакомств, ибо вероятны интриги и разочарования. Звезды советуют провести вечер в кругу родных и близких, которые помогут снизить отрицательные тенденции дня.

Телец

В жизни Тельцов ожидаются неожиданные перемены – неприятное известие и некоторый спад в финансовой сфере. Гороскоп советует этому знаку зодиака сохранять выдержку и прислушаться к советам близких, которые окажут положительный эффект. Вечер благоприятен для активного отдыха. Гороскоп рекомендует устроить семейный обед и пригласить старых друзей, что поможет разрядить накалившуюся обстановку. Звезды советуют Тельцам 16 апреля воздержаться от употребления мясных продуктов и спиртных напитков.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам 16 апреля, чтобы добиться многого, проявить изобретательность и креативное мышление – немалую пользу представителям знака зодиака принесет сегодня общение с деловыми партнерами. Гороскоп рекомендует Близнецам проявить внимание к своей второй половине, в противном случае знаку зодиака не избежать семейных ссор и конфликтов. Благоприятно во второй половине 16 апреля для активного отдыха, развлечений и любовных отношений – одиноких Близнецов ждет приятное знакомство.

Рак

Ракам 16 апреля будет трудно контролировать дела, связанные с профессиональной деятельностью, из-за мечтательности и рассеянности. Благоприятно сегодня для путешествий, посещения новых мест и знакомств. Неблагоприятно сегодня для финансовых вложений и крупных приобретений – гороскоп рекомендует этому знаку зодиака приберечь деньги для более благоприятного периода. В любовных отношениях Раков сегодня ждут неожиданные, но приятные перемены – представители знака зодиака могут понять душу спутника жизни и материализовать свои творческие порывы.

Лев

Львам 16 апреля принесут успех, честолюбие и готовность преодолеть любые трудности, но для этого представители знака зодиака должны подойти к любому делу серьезно и ответственно. У Львов появится возможность обсудить трудовые планы в неформальной обстановке. Благоприятно по гороскопу для реализации коммерческих операций – фортуна сегодня благоволит Львам. Одиноких представителей знака ждет романтическое знакомство, которое может перерасти в бурный роман.

Дева

Звезды испытывают сегодня Дев на прочность – возможны обман и разочарования, а также столкновение с хамским отношением. Гороскоп рекомендует Девам разгрести 16 апреля бытовые проблемы, которые отнимут большую часть дня этого знака зодиака, чем позволить им накапливаться. Девы сегодня должны избегать путешествий и дальних прогулок. Отрицательные тенденции дня снизит общение с близкими людьми. Одинокие Девы встретят сегодня свою любовь.

Весы

Космос поспособствует 16 апреля развитию творческих возможностей Весов. Это поможет знаку зодиака наладить отношения с новыми партнерами, проявить скрытые таланты и получить повышение по службе. Звезды дают шанс Весам получить неожиданную премию. Мелкие неурядицы ждут семейных Весов, с которыми этот знак зодиака легко справится благодаря прирожденному такту. Рассчитывать на улучшение климата в сердечных делах могут Весы, которые находятся в отношениях, но говорить о полной гармонии пока рано.

Скорпион

По гороскопу физические нагрузки Скорпионов 16 апреля могут превзойти интеллектуальные – успех этого знака зодиака сегодня во многом будет зависеть от отношения с начальством. Звезды предостерегают сегодня Скорпионов от "выгодных" коммерческих предложений и от мошенников, которые могут выманить у них деньги. Гороскоп советует Скорпионам сегодня отдохнуть – провести 16 апреля с семьей, пообщаться с детьми. Скорпионы могут довериться во всем друзьям, советы которых будут справедливыми и безошибочными.

Стрелец

Стрельцов 16 апреля ждет сложный день – гороскоп рекомендует этому знаку зодиака контролировать эмоции и не ввязываться в конфликты. Стрельцам лучше спокойно переждать неблагоприятный период и внимательнее прислушиваться к советам друзей и близких. Финансовое благосостояние Стрельцов растет, хотя параллельно растут и расходы, поэтому знаку зодиака желательно воздержаться от неразумных трат. Благоприятно сегодня для активного отдыха и развлечений. Гороскоп рекомендует Стрельцам уделить больше внимания любимому человеку – побалуйте избранника необычным ужином.

Козерог

Козерогов 16 апреля ждет неблагоприятный день – процесс достижения целей затормозится, что порядком испортит настроение этому знаку зодиака, однако это не повод агрессивно относится к близким. Звезды советуют Козерогам избегать путешествий и дальних прогулок. Отрицательные тенденции дня снизит общение с близкими людьми. Семейным Козерогам нужно уделить больше внимания своей второй половинке – возможно любимому человеку требуется ваша поддержка. Одиноким представителям этого знака зодиака гороскоп предсказывает новое знакомство и флирт, которое впоследствии перерастет в продолжительные и крепкие отношения.

Водолей

Космос готов предоставить Водолеям хороший шанс – гороскоп рекомендует этому знаку зодиака начать новый серьезный проект, который слишком давно откладывал и не упустить подарок судьбы из-за робости или банальной лени. Особой стабильности в материальном плане не предвидится, поэтому Водолеям лучше избежать необдуманных расходов. Благоприятно сегодня для общения с представителями противоположного пола – велика вероятность, что случайное знакомство перерастет в длительные гармоничные отношения.

Рыбы

Как скоро Рыбы смогут добиться успеха зависит полностью от способности этого знака зодиака концентрироваться на поставленных задачах. Гороскоп рекомендует Рыбам использовать свои социальные навыки и успешно "навести мосты" в деловом общении. На данном этапе Рыбам очень важно поддерживать хорошие отношения с начальством и коллегами, искать новые источники заработка, ибо многие представители этого знака зодиака уже сегодня столкнутся с временными финансовыми трудностями. Звезды советуют Рыбам 16 апреля соблюдать осторожность на дорогах, а также в обращении с колющими и режущими предметами, ибо велика вероятность незначительного ДТП или мелких бытовых травм.

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