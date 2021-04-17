Гороскоп на 18 апреля по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в субботу готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет удачным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на воскресенье, 18 апреля, рассказывает, кто из знаков зодиака получит шанс от звезд изменить свою судьбу, а кого предостерегают от участия в рискованных и сомнительных сделках.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 18 апреля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Для Овнов 18 апреля благоприятно для перспективного планирования, смены сферы деятельности и поиска новых источников заработка. Овнам предстоит сегодня принять важные решения, которые потребует от представителей знака зодиака особенного внимания и осторожности. Звезды не советуют Овнам сегодня пытаться помочь всем подряд, навязываться и лезть не в свои дела, а также всем верить и доверять, особенно в денежных вопросах. Одинокие Овны познакомятся с кем-то весьма интересным и это новое увлечение может перерасти в постоянное общение.

Телец

Гороскоп рекомендует Тельцам 18 апреля воздержаться от активной деятельности – представителям знака зодиака следует сегодня ограничить контакты, чтобы не растратить энергию в мелочных делах или пустой болтовне. Звезды советуют Тельцам полагаться только на свою интуицию и не прислушиваться к чужому мнению, ибо это помешает делам и станет поводом для финансовых потерь. Практичность и сообразительность Тельцов помогут им выбрать наиболее правильное решение в сложной ситуации. Тельцам не следует забывать об отдыхе. Гороскоп рекомендует вечер 18 апреля провести в кругу семьи, подвести итоги дня и спланировать вместе с родными ближайшее будущее.

Близнецы

Близнецы смогут рассчитывать на карьерный рост в ближайшем будущем, если успешно выполнят сегодня поручение начальства. Стабилизируется и финансовое положение этого знака зодиака, но им нужно развиваться. Звезды не советуют Близнецам налаживать сегодня контакты с влиятельным человеком – желаемого результата это не принесет. Не все благополучно и на личном фронте – угрозой семейному счастью может стать нерешенный квартирный вопрос. Легкое недомогание, которое проявляется в этот день, помешает вам эффективно справляться со срочными делами. Одиноким Близнецам гороскоп предвещает романтическую встречу в волшебной обстановке.

Рак

Неблагоприятный день предстоит Раку 18 апреля – довольно жесткий график работы может подорвать здоровье этого знака зодиака. Ракам следует воздержаться сегодня от шопинга и необоснованных трат, чтобы не оказаться в трудном финансовом положении. Обострятся отношения этого знака зодиака с избранником из-за нежелания обеих сторон идти на компромисс. Гороскоп советует Раку сдержать свои эмоции и проявлять как можно больше терпеливости, чтобы не доводить до разрыва. Раку нужно избегать сегодня волнений и стрессов, способных расшатать их нервную систему. Звезды рекомендуют Раку, который нашел пару, сделать любовные отношения более доверительными и как можно больше времени проводить вместе.

Лев

Космос обещает Львам 18 апреля благоприятный день – трудовые подвиги этого знака зодиака начальство оценит по заслугам и предложит новую должность, а также прибавку к зарплате. Звезды советуют Львам избегать сегодня рискованных и авантюрных мероприятий, а также быть очень внимательными, чтобы не потерять из-за рассеянности то, что им очень дорого. По гороскопу, ключом к успеху Львов станет взаимопонимание в семье, но чтобы преодолеть все преграды в общении, этому знаку зодиака нужно научиться находить разумный компромисс. Гороскоп советует не забывать о своем здоровье – провести ряд профилактических мер по его укреплению и устранению заболеваний.

Дева

Гороскоп рекомендует Девам 18 апреля приниматься за дела, выполнение которых давно откладывалось. Представители этого знака зодиака почувствуют себя по-настоящему свободными только после того, как освободятся от этих обязательств. Девы, желающие достигнуть финансовой независимости, могут сегодня принять участие в рискованных коммерческих операциях и риск будет оправдан. Семейный бюджет пошатнут незапланированные расходы на замену испорченной бытовой техники – от крупных покупок звезды сегодня советуют воздержатся. Гороскоп рекомендует Девам избегать сегодня агрессивно настроенных людей, не вступать с ними в споры, а также самим не провоцировать конфликты.

Весы

Весов 18 апреля ждет сложный день. Гороскоп советует этому знаку зодиака быть очень внимательным при подписании официальных документов и не ссориться с деловыми партнерами, от которых зависит. Весам сегодня следует избегать любой конфронтации и возникшие споры решать путем переговоров. Все вопросы и проблемы Весам сегодня нужно решить собственными финансовыми возможностями и не брать в долг, а также не поддаваться материальным соблазнам. Исправить ошибки прошлого и наладить связи с родственниками Весам удастся во второй половине 18 апреля. Вечер гороскоп рекомендует провести в кругу родных и друзей.

Скорпион

Скорпионам, чтобы добиться повышения нужно работать не покладая рук – главное не подорвать здоровье. Звезды обещают, что ситуация скоро улучшится, напряжение на работе спадет, а доходы Скорпионов вырастут и им не придется жаловаться на недостаток денег. Скорпионам омрачить 18 апреля могут ссоры и конфликты с родными, которым не хватает их внимания и заботы. Чтобы избежать неприятного разговора, гороскоп рекомендует никому не давать сегодня пустых обещаний и воздержаться от выполнения общественных проектов. Скорпионам для продвижения вперед нужно завязать с вредными привычками. Одиноких Скорпионов ждет романтическая встреча.

Стрелец

У Стрельцов появится возможность обратить на себя внимание руководства – гороскоп рекомендует представителям знака зодиака воспользоваться ею, чтобы не упустить перспективы карьерного роста. Стрельцам придется проявить сообразительность, чтобы сегодня заработать не только уважение начальства и коллег, но и приумножить свой капитал. Семейным представителям знака зодиака гороскоп советует найти общий язык и интересы с детьми, что порой бывает сложно в подростковом возрасте. Стрельцам нужно следить за своим питанием – не переедать, а также не употреблять тяжелую пищу и не злоупотреблять спиртными напитками. У одиноких Стрельцов есть шанс начать серьезные отношения с интересным человеком.

Козерог

Гороскоп рекомендует Козерогам сегодня быть внимательными и мобилизованными – ситуация на работе обострится и им придется работать сразу над несколькими срочными проектами и принять важные решения. Для Козерогов очень удачным окажется сегодня новое деловое знакомство. Оно позволит представителям этого знака зодиака решить некоторые текущие проблемы. Гороскоп советует Козерогам уделять больше времени семье и домашним проблемам, чтобы не доводить дело до конфликта с партнером, который в одиночку тащит на себе домашний быт. У одиноких Козерогов есть шанс начать серьезные отношения с интересным человеком. Козерогам, желающим сбросить вес, следует сегодня устроить разгрузочный день и очистить организм.

Водолей

Целеустремленность Водолеев 18 апреля поможет добиться многого – благоприятно сегодня для решения сложных задач, над которыми этот знак зодиака безуспешно бился в течение долгого времени. Много внимания Водолеям придется уделять делам, связанным с карьерным ростом и финансами – ключом к успеху станет умение работать в команде. Гороскоп не рекомендуют Водолеям откровенничать с малознакомыми людьми и обсуждать семейные проблемы. Испытанию могут подвергнуться сегодня взаимоотношения Водолея с партнером – возможно они примут решение расстаться. Благоприятно сегодня для лечения хронических заболеваний – гороскоп советует Водолею обратиться к квалифицированному специалисту.

Рыбы

Рыбы, чтобы добиться карьерного роста должны с 18 апреля действовать в нужном направлении и не отвлекаться на бесконечные просьбы коллег. Благополучный период ожидает представителей этого знака зодиака и в финансовом плане, но гороскоп рекомендует воздержаться от транжирства. Благоприятно сегодня для решения бытовых вопросов – звезды советуют Рыбам начать ремонт или приобрести технику для дома. Отношения Рыб с партнером станут гармоничнее. Одиноких представителей знака зодиака ждет романтическая встреча.

Материал подготовлен на основе открытых источников