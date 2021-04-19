Какой сегодня церковный праздник: 19 апреля 2021

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре.

Платонида Сирская

По церковному календарю 19 апреля поминают преподобную Платониду Сирскую, основательницу женского монастыря.

Платонида была диаконисой. Позже удалившись в Низибийскую пустыню, основала там женскую обитель, устав которой отличался строгостью. Сестры в монастыре принимали пищу только один раз в день, а свободное от молитвы время проводили в монастырских трудах и послушаниях.

Все работы в обители прекращались по пятницам, в день воспоминания Крестных страданий Спасителя. Этот день монахини проводили с утра до вечера в храме, где между службами слушали чтение Священного Писания и его разъяснение.

Преподобная для всех сестер была живым примером строгой монашеской жизни, кротости и любви к ближним. Достигнув глубокой старости, преподобная Платонида мирно скончалась в 308 году.

Архиепископ Константинопольский

По церковному календарю 19 апреля поминают святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского.

Будущий святой родился в VI веке во Фригии. От своего деда-священника он получил христианское воспитание, а в Константинополе прошел полный курс наук. Юноша, преуспев в изучении всех светских наук, принял постриг в одном из амасийских монастырей, архимандритом которых был назначен за строгую и благодетельную жизнь.

После избрания на Патриарший престол в 552-м Евтихию пришлось бороться с ересью автортодокетов, утверждающих, что плоть Христова прежде Воскресения и Крестных страданий не испытывала мучений и оставалась нетленной.

Император Юстиниан, поддержавший лжеучителей, отправил святителя в ссылку за их обличения, он в посте и молитве провел 13 лет в одном из амасийских монастырей. Вернулся Евтихий на свою кафедру только в 577 году и оставался на ней до своей кончины в 582-м.

Архиепископ Моравский

По церковному календарю 19 апреля поминают равноапостольного Мефодия, архиепископа Моравского – борца за христианскую веру и просветителя славян.

Происходил будущий святой из знатной и верующей семьи, жившей в греческом городе Солуни. Получив прекрасное образование, он принял постриг в одном из монастырей на горе Олимп, отказавшись от светской карьеры.

Мефодий, вместе со своим младшим братом – равноапостольным Кириллом, посвятили себя церковному служению.

Главное дело братьев началось в 862-м по просьбе князя Ростислава. Император отправил Мефодия и Кирилла в Моравию для проповеди христианства на славянском языке. Братья по Божью откровению составили славянскую азбуку, перевели на славянский язык Библию и основные церковные книги. Богослужение они также вели на славянском языке.

После смерти Кирилла в 869 году Папа по просьбе славянского князя Коцела послал Мефодия в Паннонию, рукоположив его во архиепископа Моравии и Паннонии, где он продолжал вместе со своими учениками распространять Богослужение, письменность и книги на славянском языке.

Святитель в последние годы своей жизни с помощью двух учеников-священников на славянский язык перевел весь Ветхий Завет, кроме Маккавейских книг, а также святоотеческие книги (Патерик) и Номоканон (Правила святых отцов).

Святой Мефодий, предчувствуя приближение кончины, указал на одного из своих учеников – Горазда, как на достойного себе преемника. Святитель скончался в 885-м в возрасте около 60 лет. Отпевали его на трех языках – славянском, латинском и греческом.

Именины

По церковному календарю 19 апреля именины отмечают Григорий, Иван, Еремей, Мефодий, Севастьян, Павел и Яков.

Материал подготовлен на основе открытых источников