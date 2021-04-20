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Вид на Рязанский кремль - Успенский собор с колокольней, Христорожденный собор, Епископские палаты. XVII век.

Какой сегодня церковный праздник: 20 апреля 2021

© photo: Sputnik / Ygor Vinogradov
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Календарь религиозных праздников (706)
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По православному церковному календарю 20 апреля 2021 отмечают день памяти святых Каллиопия, Руфина, Акилины, Георгия и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были святые и почему упоминаются в церковном календаре.

Каллиопий Помпеопольский

По церковному календарю 20 апреля поминают мученика Каллиопия, жившего в III веке в области Памфилия (территория современной Турции).

Кафедральный собор Святой Троицы Самеба во время карантина
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Мать Каллиопия – благочестивая Феоклия, жена знатного сенатора, долго не могла иметь детей. Овдовев вскоре после рождения сына, воспитала его в христианской вере. Гонения на христиан начались в империи, когда Каллиопий был уже взрослым.

Феоклия сына отправила в другой город, надеясь, что там он переждет время преследований. Но отказ юноши принять участие в языческом празднике вызвал подозрение. Его арестовали и подвергли пыткам, стараясь заставить отречься от своей веры.

Узнав о страданиях Каллиопия, Феоклия, отпустив рабов на волю, раздала нищим свое богатство, а сама поспешила к сыну. Проникнув в темницу, она укрепляла сына, чтобы он до конца перенес страдания за Христа. После казни, воздав славу Господу, она обняла бездыханное тело Каллиопия и тут же скончалась. Тела сына и матери похоронили в одной могиле. Произошло это примерно в 304 году.

Святые мученики

По церковному календарю 20 апреля поминают диакона Руфина, мученицу Акилину и с ними 200 воинов, пострадавших в городе Синопе при императоре Максимиане (305-311).

Когда диакона Руфина посадили в темницу за исповедание христианской веры, Акилина заботилась о нем, за что ее тоже взяли под стражу. Своими чудесами в темнице они обратили в христианскую веру 200 воинов. Всем им вместе отрубили головы примерно в 310-м.

Митрополит Митиленский

По церковному календарю 20 апреля поминают преподобного Георгия, митрополита Митиленского.

Монашеский образ жизни Георгий вел с юности, преимущественно совершенствуясь в добродетели смиренномудрия.

Православный календарь на 2021 год
© Sputnik
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Впервые гонения за почитание икон он претерпел при императоре Льве Исаврянине (716-741) и был назван Исповедником.

На архиерейскую кафедру города Митилена на острове Лесбос, Георгий был возведен при царствовании Константина Порфирородного (780-797). Согласно житию Святого, жизнь святителя сияла чистотой, целомудрием и была подобна ангельской жизни.

Святитель был милосердным, щедро помогал всем нуждающимся, за что Господь наделил его даром чудотворения – умением исцелять неизлечимые болезни и изгонять нечистых духов.

Архипастыря в 815 году сослали в Херсон, при иконоборце Льве Армянине (813-820), где он и скончался примерно через пять лет. Над городом Митилена, в час его смерти, на небе воссияла яркая звезда.

Именины

По церковному календарю 20 апреля именины отмечают Аркадий, Евдокия, Георгий, Даниил, Прокоп и Петр.

Материал подготовлен на основе открытых источников

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Календарь религиозных праздников (706)

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