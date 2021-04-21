Какой сегодня церковный праздник: 21 апреля 2021

По православному церковному календарю 21 апреля 2021 отмечают день памяти Святых Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма, Павсилипа, Келестина и других

Sputnik Грузия рассказывает кем были Святые и почему упоминаются в церковном календаре.

По православному церковному календарю 21 апреля 2021 чествуют Иверскую икону Божьей Матери.

Апостолы от 70-ти

По церковному календарю, 21 апреля поминают апостолов от 70-ти - Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта и Ерма, избранных Спасителем и посланных Им на проповедь.

Иродион был родственником апостола Павла и его спутником во многих путешествиях. Первоверховные апостолы Петр и Павел, после распространения христианства на Балканском полуострове, поставили Иродиона епископом города Патары.

Иродион усердно проповедовал Слово Божье и многих греков-язычников и иудеев обратил в христианство. Однажды идолопоклонники и иудеи, разъяренные проповедью Иродиона, напав на него, избили палками и забросали камнями. Но с Божьей помощью он остался невредим.

Святой после этого еще долгие годы сопровождал апостола Петра. Ему отрубили голову после казни первоверховного примерно в 67 году.

Агав, проповедовавший в разных странах и обративший многих язычников в истинную веру, обладал даром пророчества. Он предсказал голод при правлении Клавдия (41–52) и страдания апостола Павла в Иерусалиме.

Руф был епископом в греческом городе Фивы, Асинкрит - в Гиркании (Малая Азия), Флегонт – в городе Марафоне (Фракия), Ерм – в Далматии. Все апостолы удостоились мученической кончины за свое бесстрашное служение Господу.

Павсилип

По церковному календарю, 21 апреля поминают мученика Павсилипа, пострадавшего при императоре Адриане (117-138).

По доносу язычников Павсилип предстал перед судом и мужественно объявил себя христианином. Его избили железными палками и пытались склонить принести жертву идолам, но мученик был непреклонен. Тогда правитель приказал заковать исповедника и вести на казнь.

Павсилип по дороге молился и просил Господа избавить его от палачей и послать скорую смерть. И Господь услышал его - Павсилип, избитый и ослабевший, вдруг почувствовал такую силу, что смог разорвать железные оковы и сбежать от своих стражей.

Стражники пытались догнать беглеца, но Святой скончался на бегу. Тело мученика христиане похоронили с почестями.

Папа Римский

По церковному календарю, 21 апреля поминают святителя Келестина, папу Римского (422 - 432) - усердного защитника Православия.

Получил хорошее образование, будущий Святой усерднее всего изучал Священное Писание и размышлял над богословскими вопросами.

За авторитет богослова и добродетельную жизнь Келестин пользовался всеобщей любовью и уважением, поэтому после смерти папы Бонифация I (418-422) его избрали на епископскую кафедру Рима.

В то время возникло учение Нестория, согласно которому Христос был не Бог, а человек, в котором жил Бог, при этом божественная и человеческая природа в Нем были отделимы друг от друга.

Святитель, на Поместном Соборе в Риме в 430-м изобличил это лжеучение, а еретик Несторий был осужден. После Собора епископ направил послания главам Александрийской, Константинопольской и Антиохийской церкви, в которых разоблачал несторианскую ересь.

Последующие два года папа римский неустанно проповедовал истинное учение о Христе как о Богочеловеке – он мирно скончался в 432 году.

Иверская икона Божьей Матери

По церковному календарю 21 апреля 2020 чувствуют Иверскую икону Божьей Матери – это переходной праздник, его отмечают на третий день после Пасхи. В 2020-м Светлое Воскресение Христово отметили 19 апреля.

Согласно преданию, одну из наиболее известных и почитаемых в православном мире икон Божьей Матери, написал Святой апостол и евангелист Лука по благословлению Пресвятой Богородицы еще во дни Ее земной жизни.

Долгое время Иверская икона находилась в малоазийской Никее, а с начала XI века неотлучно пребывает в Иверском монастыре на Святой Горе Афон, в честь которого и получила свое название.

Иверская икона Божьей Матери - прямое свидетельство тому, что Богоматерь взяла под свое Святое заступничество весь род людской. Явившись чудесным образом на Афон, она стала щитом для всех, кто день и ночь молится на Святой горе за весь род человеческий.

Иверская икона - это один из самых удивительных по чудотворным проявлениям образов, проявляющих самые разные действия Богородицы в земных пределах - Заступницы и Хранительницы, Целительницы и Защитницы от всех напастей, исходящих и от стихий, и от человеческих пороков.

Именины

По церковному календарю 21 апреля именины отмечают Иван, Сергей, Лука и Яков.

Материал подготовлен на основе открытых источников