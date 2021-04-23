Какой сегодня церковный праздник: 23 апреля 2021

По православному церковному календарю 23 апреля 2021 отмечают день памяти мученика Терентия и его дружины, cвятых Иакова, Азадана и Авдикия, а также священномученика Григория V

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Терентий и его дружина

По церковному календарю 23 апреля поминают мученика Терентия и его дружину, пострадавших при императоре Декии (249-251).

Жил мученик Терентий в III веке в Карфагене. Когда император Дэкий издал указ, повелевающий всем подданным приносить жертвы языческим идолам, правитель Африки Фортунатиан, созвав жителей Карфагена, показал им орудия пыток и зачитал императорский указ.

Испугавшись пыток, многие христиане подчинились, а 40 человек во главе с Терентием мужественно заявили о своей верности Спасителю. После тщетных попыток переубедить, их казнили.

Иаков, Азадан и Авдикий

По церковному календарю 23 апреля поминают пресвитера Иакова и диаконов Азадана и Авдикия, которые пострадали при персидском царе Сапоре.

После долгих пыток в темнице голодом мученикам в ноздри вложили горчицу с уксусом, обнажили и на всю ночь повесили на морозе. После долгих пыток их обезглавили. Произошло это примерно в 379 году.

Патриарх Константинопольский

По церковному календарю 23 апреля поминают священномученика Григория V, Патриарха Константинопольского, который бескомпромиссно боролся со злоупотреблением и нарушением дисциплины, царившими в то время.

Григорий V трижды занимал Константинопольскую кафедру в период с 1797 по 1821. Греция в то время находилась под тяжелым турецким игом. Многие патриоты-греки, жившие надеждой завоевать вновь государственную независимость, находили деятельную поддержку у Патриарха Константинопольского – мужественного борца за свободу своей Родины.

Турецкие власти, когда в 1821-м вспыхнуло восстание на острове Пелопоннес, обвинив Патриарха в содействии повстанцам, после долгих пыток повесили мученика на вратах управления Патриархии. Затем тело бросили в море.

Тело священномученика подобрали греческие корабли и отправили в Одессу на корабле под русским флагом, где Святые мощи положили в церкви Святой Троицы.

Мощи Григория V в течение 50 лет пролежали в Свято-Троицком храме Одессы. В июне 1871 года, по просьбе греческого правительства, их отправили в Афины в связи с празднованием 50-летия независимости Греции.

Именины

По церковному календарю 23 апреля именины отмечают Авдикий, Александр, Азадан, Африкан, Григорий, Дим, Максим, Зенон, Олдама, Помпей (Помпий), Терентий, Федор и Яков.

Материал подготовлен на основе открытых источников