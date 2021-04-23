Что можно и нельзя делать в Лазареву субботу 2021: традиции праздника

Православная церковь в этот день воспоминает одно из главных чудес, которое совершил Иисус Христос – воскрешение Святого Лазаря

Лазарева суббота – суббота шестой недели Великого поста, которая в 2021 году выпадает на 24 апреля.

Sputnik Грузия рассказывает, что можно и нельзя делать в Лазареву субботу, а также о традициях праздника.

Почему Лазарева?

Евангелие от Иоанна повествует, что Лазарь с сестрами Марфой и Марией жил в селении Вифания, недалеко от Иерусалима. Христос во время земной жизни часто посещал их дом, а Лазаря называл своим другом. Когда Лазарь заболел, сестры послали сказать Иисусу, что тот, кого Он любит, болен. Но Спаситель сказал, что эта болезнь не к смерти, а к славе Божьей и через нее прославится Сын Божий.

Лазарь скончался за четыре дня до прихода Иисуса в Вифанию. На пути к дому Христос встретил его сестру Марфу и сказал ей: "Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?"

На что Марфа ответила: "Господи! Я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир".

Спаситель очень любил своего друга и, подходя к гробнице, в которой похоронили праведника, прослезился. Христос велел окружающим его людям отвалить камень, закрывающий вход в гробницу, и воззвал: "Лазарь! Иди вон". И умерший вышел из пещеры обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, с лицом, обвязанным платком.

Весть об этом чуде быстро разнеслась, и когда на следующий день Христос въехал в Иерусалим на молодой ослице, множество людей встречало Его как царя – они постилали пальмовые ветви и свои одежды на Его пути. После воскрешения Святой Лазарь прожил еще 30 лет – он был епископом на Кипре и проповедовал христианство.

Традиции праздника

Лазарева суббота символ того, что Господу подвластна и жизнь, и смерть человека – он дает надежду на спасение всех верующих христиан, на дарование вечной жизни.

На Руси традиции празднования Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим неразрывно связаны. В Лазареву субботу начинается освящение вербы, которая является главным символом Вербного Воскресения.

Именно в субботу, накануне Вербного воскресенья, прихожане по традиции приносили в храм веточки вербы и стояли с ними до конца службы. А священник совершал чин освящения вербы на вечерней службе – утрене.

Священнослужители в этот торжественный день, меняют свои строгие черные одежды на белые, демонстрируя тем самым единение с воскресшим Лазарем. В Апостольских чтениях в эту субботу Церковь говорит об установлении вечного царства благодати, которое началось с воскрешения Лазаря.

Церковь рекомендует посвятить Лазареву субботу чтению Писания, событий, освященных празднику, думать о смерти, ее смысле и будущем своей души.

Что можно есть

Лазарева суббота приходится на период Великого поста, поэтому в православных канонах строго описано меню трапезы, что можно и нельзя есть в это время. Во время поста готовить можно только постные блюда – различные каши, овощные салаты с добавлением растительного масла и так далее.

В праздник можно есть рыбью икру и выпить немного вина.

На Руси в Лазареву субботу хозяйки по традиции варили брагу, пекли гречневые блины, готовили кашу и рыбный курник, который съедали на следующий день – в Вербное воскресенье.

Великий пост очень строгий, но в честь праздника Вход Господень в Иерусалим делается послабление и можно есть рыбу.

Что можно и нельзя делать

В Лазареву субботу по традиции нельзя заниматься хозяйством – категорически запрещено работой в огороде, строить, стирать, гладить, мыться и делать уборку, поэтому хозяйки старались закончить все дела до наступления праздника.

В праздник нельзя использовать режущие и колющие предметы, поэтому мужчины не охотились и не резали скотину в этот день, а женщины откладывали шитье и вязание до завершения праздника.

В Лазареву субботу продолжается Великий пост, поэтому нельзя есть мясные и молочные продукты.

В этот праздник нельзя раздражаться, ссориться, выяснять отношения, совершать любые другие поступки, которые разрушают мир между людьми.

В Лазареву субботу также нельзя венчаться и проводить любые другие светские праздничные мероприятия, а также отказывать людям и в их просьбе.

В Лазареву субботу по традиции готовятся к Вербному воскресенью – идут в храм, слушают проповедь, молятся, думают о вечном, отложив все повседневные дела и заботы.

В Лазареву субботу готовят специальные блюда – женщины балуют семью гречневыми блинами и кашей, блюдами из гороха. Эти продукты по традиции должны обязательно присутствовать на столе, чтобы урожай гречихи и бобовых культур был богатым. Кроме того, подают десерты из тыквы или манной каши.

Празднование проходит в семейном кругу. В этот день нельзя устраивать большие застолья и веселиться, так как пока продолжается Великий пост. Нельзя топтать ногами крошки от пищи, которые упали на пол.

Молодые девушки в Лазареву субботу по традиции собирались вместе и ходили по избам делать "лазари" – петь песни. В ответ хозяева давали девушкам сырые яйца и мелкие деньги. После окончания обряда девушки делили поровну все подарки и расходились по домам.

По традиции вербовые ветки, заготовленные в Лазареву субботу, освящают в церкви, а вечером начинают хлестать ими друг друга. В старину считали, что такая традиция принесет хозяевам дома здоровье и достаток.

Приметы

В Лазареву субботу следят за природой и поведением животных. В частности, жители сел обязательно наблюдали за поведением ползучих созданий.

В народе считали, если змеи, ящерицы и прочие гады массово покидали свои норы и гнезда в Лазареву субботу, значит, пришла настоящая весна. Соответственно, скоро станет жарко, поэтому можно сеять зерно и заняться огородом.

По приметам, чтобы горох уродился, его сеяли именно в Лазареву субботу.

В семье улучшится материальное положение, если в этот день прочитать "Отче наш", держа в левой руке вербовую веточку, а правой перекреститься и попросить у Господа финансового благополучия.

Материал подготовлен на основе открытых источников